নারকেলের শাঁস ব্যবহার করে তৈরি করুন ওজন কমানোর সুস্বাদু কফি, রেসিপি দিলেন পুষ্টিবিদ
এই গ্রীষ্মে ডাবের শাঁস, খেজুর ও কফি দিয়ে তৈরি স্বাস্থ্যকর কোল্ড কফি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ।
Published : June 9, 2026 at 11:40 AM IST
গ্রীষ্মকালে সবাই এক গ্লাস সতেজ ও ঠান্ডা পানীয়ের খোঁজ করেন । তবে সেই সুস্বাদু পানীয়টি যদি ওজন কমাতেও সাহায্য করে, তা আরও ভালো । সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিষয়ক ইনফ্লুয়েন্সার ও ক্লিনিক্যাল পুষ্টিবিদ ডঃ শিখা সিং সোশাল মিডিয়ায় কোল্ড কফির একটি বিশেষ রেসিপি শেয়ার করেছেন ৷ যা ওজন কমানোর জন্য সহায়ক বলে তিনি উল্লেখ করেছেন । কচি ডাবের শাঁস, খেজুর এবং কফি দিয়ে এই পানীয়টি তৈরি করা হয় । শুধুমাত্র এই পানীয়টির ওপর নির্ভর করে 10 কেজি ওজন কমানো সম্ভব এমনটা দাবি করা সঠিক হবে না, তবে একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও সক্রিয় জীবনযাত্রার পাশাপাশি এটি নিয়মিত পান করলে তা ওজন কমানোর প্রচেষ্টায় নিশ্চিতভাবেই সহায়তা করতে পারে ।
নারকেলের শাঁস ব্যবহার করে এই বিশেষ কোল্ড কফি তৈরি করা হয়:
ডঃ শিখা সিং-এর মতে, বেশিরভাগ মানুষই ডাবের বা নারকেলের জল পান করার পর এর শাঁস ফেলে দেন । অথচ এই শাঁস দিয়েই তৈরি করা যায় সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর কোল্ড কফি । এটি তৈরির জন্য ব্লেন্ডারে প্রায় 50 গ্রাম নারকেলের শাঁস নিয়ে ব্লেন্ড করে নিলেই হবে । এটি পানীয়টিতে যেমন একটি ক্রিমি বা ঘন ভাব আনে, তেমনি দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখতেও সাহায্য করে ।
মিষ্টির জন্য চিনির বদলে খেজুরের ব্যবহার করুন: এই রেসিপিতে পরিশোধিত চিনির পরিবর্তে খেজুর ব্যবহার করা হয়েছে । খেজুর প্রাকৃতিক মিষ্টতা জোগায়, ফলে আলাদা করে চিনি যোগ করার প্রয়োজন হয় না । এটি পানীয়টির স্বাদ বাড়ায় এবং কিছুটা হলেও মিষ্টি খাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা 'সুগার ক্রেভিং' কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
এই পানীয়টিতে কফি কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ?
এই পানীয়টিতে সামান্য পরিমাণ কফি পাউডার মেশানো হয় । কফিতে থাকা ক্যাফেইন শরীরের শক্তি বাড়াতে এবং সাময়িকভাবে বিপাকক্রিয়া (metabolism) ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করতে পারে । এই কারণেই অনেকে ওজন নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনায় পরিমিত পরিমাণে কফি অন্তর্ভুক্ত করেন, যদিও এর প্রভাব ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে ।
এই কোল্ড কফি কীভাবে তৈরি করবেন ?
একটি ব্লেন্ডারে নারিকেলের শাঁস, একটি খেজুর, সামান্য কফি পাউডার এবং কিছুটা জল নিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন । এরপর আরও সামান্য জল যোগ করে আবারও ব্লেন্ড করুন । তৈরি হয়ে গেল আপনার ক্রিমি ও সুস্বাদু কোল্ড কফি । এটি ঠান্ডা করে কোনো জলখাবার বা মূল খাবারের সঙ্গে উপভোগ করতে পারেন ।
এটি কি সত্যিই দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল একটি পানীয় পান করলেই দ্রুত ওজন কমে না । তবে উচ্চ-ক্যালোরি ও চিনিযুক্ত পানীয়ের পরিবর্তে এই কোল্ড কফি বেছে নেওয়া একটি স্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্ত হতে পারে । ভালো ফলাফলের জন্য সুষম খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত জল পান, ভালো ঘুম এবং নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমও অত্যন্ত জরুরি ।
এই বিষয়টিও মনে রাখা প্রয়োজন: আপনি যদি গ্রীষ্মের জন্য স্বাস্থ্যকর, সুস্বাদু এবং ওজন কমাতে সহায়ক কোনও পানীয় খুঁজে থাকেন, তবে ডঃ শিখা সিং-এর এই কোল্ড কফিটি খেয়ে দেখতে পারেন । প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি এই পানীয়টি চিনিযুক্ত পানীয়ের একটি চমৎকার বিকল্প । তবে, ওজন কমানোর কোনও জাদুকরী সমাধান হিসাবে না দেখে এটিকে একটি সুষম ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার অংশ হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)