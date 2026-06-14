সারাদিন পেট ভর্তি থাকবে, রোজ ব্রেকফাস্টে রাখুন এই স্বাস্থ্যকর খাবারগুলি
এত রকমের খাবার এখন পাওয়া যাচ্ছে , ডাল-রুটির মতো সাধারণ খাবার আর তেমন ভালো লাগে না ।
Published : June 14, 2026 at 10:15 AM IST
বর্তমানে ওজন কমানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এর অন্যতম কারণ হল খাবারের বিপুল বৈচিত্র্যের কারণে ‘ডাল-রুটি’র মতো সাধারণ ও পুষ্টিকর খাবারগুলি এখন আর তেমন আকর্ষণীয় মনে হয় না । পাশাপাশি, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনও ওজন বাড়ার পিছনে বড় ভূমিকা রাখে । আপনি যদি ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রার দিকে খেয়াল রেখে ওজন কমাতে চান, তবে এখানে এমন কিছু কম-ক্যালোরিযুক্ত ব্রেকফাস্টের ধারণা দেওয়া হল যা আপনাকে দিনটি প্রাণবন্তভাবে শুরু করতে সাহায্য করবে ।
কম ক্যালোরিযুক্ত ব্রেকফাস্ট: এখানে এমন কিছু ব্রেকফাস্টের তালিকা দেওয়া হল যাতে 300-এর কম ক্যালোরি রয়েছে ৷ এগুলি তৈরি করা যেমন সহজ, তেমনি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর ।
মিক্সড ভেজিটেবল পোহা:
আপনি হয়তো 'কান্দা পোহা' এবং 'ইন্দোরি পোহা'-র কথা শুনেছেন ৷ তবে 'মিক্সড ভেজিটেবল পোহা'-ও ঠিক ততটাই সুস্বাদু ৷ ক্যালোরির পরিমাণ কম রাখতে 60% সবজি এবং 40% পোহা (চিঁড়ের)-র অনুপাত ব্যবহার করুন ।\
উপকরণ
40% পোহা (চিঁড়ে)
60জ্% সবজি (শিম, গাজর, টমেটো, পেঁয়াজ ও মটরশুঁটির মিশ্রণ)
1 চা চামচ তে
2 চিমটি সর্ষে দানা
স্বাদমতো নুন ও মশলা
পদ্ধতি:
প্রথমে সবজিগুলি সেদ্ধ হতে দিন ।
এরই মধ্যে, চিঁড়ে (poha) জলে ভিজিয়ে রাখুন ।
10 মিনিট পর, একটি প্যানে 1 চা চামচ তেল গরম করে তাতে সর্ষে ফোড়ন দিন ।
এরপর সবজি ও মশলাগুলি যোগ করুন ।
এবার চিঁড়ে দিয়ে সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন ।
সবশেষে নুন দিন ৷ চাইলে স্বাদমতো চিনি এবং উপর থেকে সামান্য লেবুর রসও যোগ করতে পারেন ।
মুগ ডালের চিলা:
মুগ ডালের চিলা কম ক্যালোরিযুক্ত এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ ।
উপকরণ
2 কাপ মুগ ডাল (খোসা ছাড়ানো হলুদ মুগ ডাল)
লো-ফ্যাট পনির (cottage cheese)
স্বাদমতো নুন ও মশলা
ভাজা জিরের গুঁড়ো
প্রস্তুত প্রণালী
সামান্য জল দিয়ে মুগ ডাল বেটে বা পিষে একটি মিশ্রণ বা পেস্ট তৈরি করে নিন ।
এরপর, স্বাদমতো নুন ও মশলা এই মিশ্রণে মিশিয়ে নিন ।
পনির গ্রেট করে বা মিহি করে কুচিয়ে ব্যাটারের (মিশ্রণের) সঙ্গে মিশিয়ে দিন ।
তাওয়া বা চাটু সামান্য তেল দিয়ে গ্রিজ করে বা তেল মাখিয়ে নিন ।
তাওয়ার উপর ব্যাটারটি ছড়িয়ে দিয়ে চিল্লা তৈরি করে নিন ।
সবুজ চাটনির সঙ্গে ব্রেকফাস্টে পরিবেশন করুন ।
অঙ্কুরিত মুগ ডালের স্যালাড:
ব্রেকফাস্টে যদি কোনও রান্না না করা খাবার রাখতে চান, তবে অঙ্কুরিত মুগ ডালের স্যালাড সেরা বিকল্প ।
উপকরণ
1-2 কাপ অঙ্কুরিত মুগ ডাল
1/4 কাপ মিহি করে কুচানো পেঁয়াজ ও টমেটো
1/4 কাপ মিহি করে কুচনো গাজর ও শসা
1 চা চামচ লেবুর রস
2 চিমটি চাট মশলা
স্বাদমতো নুন
সাজানোর জন্য ধনেপাতা
প্রস্তুত প্রণালী
অঙ্কুরিত মুগ ডাল 5 মিনিট গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন ।
এরপর, স্যালাডের বাকি উপকরণগুলি এতে যোগ করুন ।
নুন ও চাট মশলা ভালোভাবে মিশিয়ে নিন ।
সবশেষে, লেবুর রস দিন এবং ধনেপাতা দিয়ে সাজিয়ে নিন ।
তৈরি হয়ে গেল অঙ্কুরিত মুগ ডালের স্যালাড ৷
ভেজিটেবল ডালিয়া
ভেজিটেবল ডালিয়া কম ক্যালোরিযুক্ত এবং এটি হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে ।
উপকরণ
2 কাপ ডালিয়া
হাফ কাপ মটরশুঁটি
2 চা চামচ তেল
হাফ কাপ গাজর ও বিনস
হাফ কাপ মিহি করে কুচানো বাঁধাকপি
1 চা চামচ আদা কুচি
2 চিমটি জিরে
স্বাদমতো নুন ও মশলা
প্রস্তুত প্রণালী
একটি প্রেশার কুকারে 2 চা চামচ তেল গরম করুন । এতে জিরে ও আদা কুচি দিয়ে হালকা ভেজে নিন এবং এরপর ডালিয়াও দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন ।
এবার সব সবজি দিয়ে দিন এবং সেগুলোও হালকা ভেজে নিন ।
এরপর নুন ও সব মশলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন ।
সবশেষে, ডালিয়ার পরিমাণের তিন গুণ জল দিন ।
মাঝারি আঁচে কুকারে রান্না করুন ৷ 3টি সিটি বাজার পর গ্যাস বন্ধ করে দিন ।
আপনার গরম ও কম ক্যালোরিযুক্ত ডালিয়া প্রস্তুত ।
https://www.nhs.uk/healthier-families/recipes/breakfast/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)