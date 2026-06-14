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সারাদিন পেট ভর্তি থাকবে, রোজ ব্রেকফাস্টে রাখুন এই স্বাস্থ্যকর খাবারগুলি

এত রকমের খাবার এখন পাওয়া যাচ্ছে , ডাল-রুটির মতো সাধারণ খাবার আর তেমন ভালো লাগে না ।

Health
স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 14, 2026 at 10:15 AM IST

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বর্তমানে ওজন কমানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এর অন্যতম কারণ হল খাবারের বিপুল বৈচিত্র্যের কারণে ‘ডাল-রুটি’র মতো সাধারণ ও পুষ্টিকর খাবারগুলি এখন আর তেমন আকর্ষণীয় মনে হয় না । পাশাপাশি, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনও ওজন বাড়ার পিছনে বড় ভূমিকা রাখে । আপনি যদি ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রার দিকে খেয়াল রেখে ওজন কমাতে চান, তবে এখানে এমন কিছু কম-ক্যালোরিযুক্ত ব্রেকফাস্টের ধারণা দেওয়া হল যা আপনাকে দিনটি প্রাণবন্তভাবে শুরু করতে সাহায্য করবে ।

কম ক্যালোরিযুক্ত ব্রেকফাস্ট: এখানে এমন কিছু ব্রেকফাস্টের তালিকা দেওয়া হল যাতে 300-এর কম ক্যালোরি রয়েছে ৷ এগুলি তৈরি করা যেমন সহজ, তেমনি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর ।

মিক্সড ভেজিটেবল পোহা:

আপনি হয়তো 'কান্দা পোহা' এবং 'ইন্দোরি পোহা'-র কথা শুনেছেন ৷ তবে 'মিক্সড ভেজিটেবল পোহা'-ও ঠিক ততটাই সুস্বাদু ৷ ক্যালোরির পরিমাণ কম রাখতে 60% সবজি এবং 40% পোহা (চিঁড়ের)-র অনুপাত ব্যবহার করুন ।\

উপকরণ

40% পোহা (চিঁড়ে)

60জ্% সবজি (শিম, গাজর, টমেটো, পেঁয়াজ ও মটরশুঁটির মিশ্রণ)

1 চা চামচ তে

2 চিমটি সর্ষে দানা

স্বাদমতো নুন ও মশলা

পদ্ধতি:

প্রথমে সবজিগুলি সেদ্ধ হতে দিন ।

এরই মধ্যে, চিঁড়ে (poha) জলে ভিজিয়ে রাখুন ।

10 মিনিট পর, একটি প্যানে 1 চা চামচ তেল গরম করে তাতে সর্ষে ফোড়ন দিন ।

এরপর সবজি ও মশলাগুলি যোগ করুন ।

এবার চিঁড়ে দিয়ে সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন ।

সবশেষে নুন দিন ৷ চাইলে স্বাদমতো চিনি এবং উপর থেকে সামান্য লেবুর রসও যোগ করতে পারেন ।

মুগ ডালের চিলা:

মুগ ডালের চিলা কম ক্যালোরিযুক্ত এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ ।

উপকরণ

2 কাপ মুগ ডাল (খোসা ছাড়ানো হলুদ মুগ ডাল)

লো-ফ্যাট পনির (cottage cheese)

স্বাদমতো নুন ও মশলা

ভাজা জিরের গুঁড়ো

প্রস্তুত প্রণালী

সামান্য জল দিয়ে মুগ ডাল বেটে বা পিষে একটি মিশ্রণ বা পেস্ট তৈরি করে নিন ।

এরপর, স্বাদমতো নুন ও মশলা এই মিশ্রণে মিশিয়ে নিন ।

পনির গ্রেট করে বা মিহি করে কুচিয়ে ব্যাটারের (মিশ্রণের) সঙ্গে মিশিয়ে দিন ।

তাওয়া বা চাটু সামান্য তেল দিয়ে গ্রিজ করে বা তেল মাখিয়ে নিন ।

তাওয়ার উপর ব্যাটারটি ছড়িয়ে দিয়ে চিল্লা তৈরি করে নিন ।

সবুজ চাটনির সঙ্গে ব্রেকফাস্টে পরিবেশন করুন ।

অঙ্কুরিত মুগ ডালের স্যালাড:

ব্রেকফাস্টে যদি কোনও রান্না না করা খাবার রাখতে চান, তবে অঙ্কুরিত মুগ ডালের স্যালাড সেরা বিকল্প ।

উপকরণ

1-2 কাপ অঙ্কুরিত মুগ ডাল

1/4 কাপ মিহি করে কুচানো পেঁয়াজ ও টমেটো

1/4 কাপ মিহি করে কুচনো গাজর ও শসা

1 চা চামচ লেবুর রস

2 চিমটি চাট মশলা

স্বাদমতো নুন

সাজানোর জন্য ধনেপাতা

প্রস্তুত প্রণালী

অঙ্কুরিত মুগ ডাল 5 মিনিট গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন ।

এরপর, স্যালাডের বাকি উপকরণগুলি এতে যোগ করুন ।

নুন ও চাট মশলা ভালোভাবে মিশিয়ে নিন ।

সবশেষে, লেবুর রস দিন এবং ধনেপাতা দিয়ে সাজিয়ে নিন ।

তৈরি হয়ে গেল অঙ্কুরিত মুগ ডালের স্যালাড ৷

ভেজিটেবল ডালিয়া

ভেজিটেবল ডালিয়া কম ক্যালোরিযুক্ত এবং এটি হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে ।

উপকরণ

2 কাপ ডালিয়া

হাফ কাপ মটরশুঁটি

2 চা চামচ তেল

হাফ কাপ গাজর ও বিনস

হাফ কাপ মিহি করে কুচানো বাঁধাকপি

1 চা চামচ আদা কুচি

2 চিমটি জিরে

স্বাদমতো নুন ও মশলা

প্রস্তুত প্রণালী

একটি প্রেশার কুকারে 2 চা চামচ তেল গরম করুন । এতে জিরে ও আদা কুচি দিয়ে হালকা ভেজে নিন এবং এরপর ডালিয়াও দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন ।

এবার সব সবজি দিয়ে দিন এবং সেগুলোও হালকা ভেজে নিন ।

এরপর নুন ও সব মশলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন ।

সবশেষে, ডালিয়ার পরিমাণের তিন গুণ জল দিন ।

মাঝারি আঁচে কুকারে রান্না করুন ৷ 3টি সিটি বাজার পর গ্যাস বন্ধ করে দিন ।

আপনার গরম ও কম ক্যালোরিযুক্ত ডালিয়া প্রস্তুত ।

https://www.nhs.uk/healthier-families/recipes/breakfast/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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