বাচ্চাকে ব্রেকফাস্ট করাতে নাজেহাল ? বানিয়ে ফেলুন এই সুস্বাদু পদগুলি, অনায়াসে খেয়ে নেবে

বাচ্চাকে ব্রেকফাস্ট করাতে নাজেহাল ? বানিয়ে ফেলুন এই সুস্বাদু পদগুলি, অনায়াসে খেয়ে নেবে
শিশুদের স্বাস্থ্য এবং শক্তির জন্য ব্রেকফাস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তবে এটি স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ যাতে শিশুরা এটি খেতে উপভোগ করে ।
শিশুদের জন্য ব্রেকফাস্ট হল পড়াশোনা, খেলাধুলা এবং কার্যকলাপের দিনের ভিত্তি । একটি স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট কেবল তাদের শরীরকে শক্তি দেয় না বরং মস্তিষ্কের বিকাশকেও উৎসাহিত করে ৷ তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে । তবে শিশুরা প্রায়শই স্বাস্থ্যকর খাবার অপছন্দ করে এবং সুস্বাদু খাবারের দাবি করে ।
প্রাপ্তবয়স্কদের মতো বাচ্চাদেরও সকালে ঘুম থেকে উঠতে সমস্যা হতে পারে ৷ একজন অভিভাবক হিসেবে, আপনার বাচ্চাকে ব্রেকফাস্ট করানো কঠিন হতে পারে । তবুও বাচ্চাদের স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট দিয়ে শুরু করা গুরুত্বপূরেণ বলেই জানান বিশেষজ্ঞরা ৷
বাচ্চাদের ব্রেকফাস্ট করার উপকারিতা: অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যেসব শিশু সকালে ব্রেকফাস্ট করে না তাদের শেখার ক্ষমতাকে ব্যাহত করতে পারে এবং কখনও কখনও আচরণগত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে ।
ব্রেকফাস্ট পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু উভয়ই হওয়া গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কিছু স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু ব্রেকফাস্ট রেসিপিগুলি সম্পর্কে যা শিশুরা উপভোগ করবে এবং তাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে ।
সবজি উপমা: সুজি এবং বিভিন্ন ধরণের শাকসবজি দিয়ে তৈরি উপমা শিশুদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর এবং হালকা ব্রেকফাস্ট । এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ থাকে ।
ওটস প্যানকেক: ওটস, দই এবং ফল দিয়ে তৈরি প্যানকেক শিশুদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প । মধু যোগ করলে স্বাদ বৃদ্ধি পায় এবং হজম করাও সহজ হয় ।
পোহা: চিবড়া, কারি পাতা, চিনাবাদাম এবং শাকসবজি দিয়ে তৈরি পোহা আয়রন, ভালো ফ্যাট এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ । এটি সারা দিন শিশুদের সক্রিয় রাখে ।
মুগ ডালের চিলা: প্রোটিন সমৃদ্ধ মুগ ডালের চিলা শিশুদের পেশী শক্তিশালী করতে সাহায্য করে এবং তাদের দীর্ঘ সময় পেট ভরাতে সাহায্য করে ।
ফল ও দই একসঙ্গে ফ্রুট স্যালাড: শিশুরা মরশুমি ফল, সামান্য মধু এবং গ্রানোলা মিশিয়ে তৈরি এই বাটি দই পছন্দ করবে । এটি হজম এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য উপকারী ।
পনির পরোটা: ক্যালসিয়াম এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ ৷ পনির পরোটা শিশুদের হাড় এবং দাঁত শক্তিশালী করে । দই বা চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন ।
সবজি ইডলি: গাজর, মটরশুঁটি এবং বিনের মতো সবজি যোগ করে ইডলিকে আরও পুষ্টিকর করে তোলা যায় । এটি শিশুদের জন্য হালকা এবং সহজে হজমযোগ্য খাবার ।
ডিম-সবজি স্যান্ডউইচ: গোটা শস্যের রুটি, সিদ্ধ ডিম এবং সবুজ শাকসবজি দিয়ে তৈরি স্যান্ডউইচ প্রোটিন এবং ফাইবার সমৃদ্ধ । এটি স্কুল-বয়সি শিশুদের জন্য একটি নিখুঁত ব্রেকফাস্ট ।
স্মুদি: কলা, স্ট্রবেরি, আম বা ব্লুবেরি মিশিয়ে দুধ বা দই দিয়ে তৈরি একটি স্মুদি বাটি সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর উভয়ই । বাদাম বা বীজ যোগ করলে এটি আরও স্বাস্থ্যকর হতে পারে ।
বাচ্চাদের ব্রেকফাস্ট কেবল তাদের পেট ভরানোর জন্য নয়, বরং তাদের স্বাস্থ্য এবং বিকাশের জন্যও হওয়া উচিত । এই স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু রেসিপিগুলি স্বাদ এবং পুষ্টি উভয়ই প্রদান করবে । তাদের বিরক্ত না হওয়ার এবং সারা দিন শক্তিতে ভরপুর রাখার জন্য প্রতিদিন আপনার ব্রেকফাস্টে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন ।
সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে বাচ্চাকে দিতে হবে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার ৷ দিনের শুরুতে পেট ভরে খেলে বদজহম, আলসার, গ্যাস্ট্রিক, ওবেসিটি, অপুষ্টি, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হবে না তার ৷ মানসিক ও শারীরিক দিক থেকেও দিনভর সুস্থ থাকবে ৷
