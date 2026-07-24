তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কি অস্থিরতা বোধ করেন ? উদ্বেগ থেকে তাৎক্ষণিক স্বস্তি পাওয়ার এই উপায় জানুন

তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কি অস্থিরতা বোধ করেন ? উদ্বেগ থেকে তাৎক্ষণিক স্বস্তি পাওয়ার এই উপায় জানুন
প্রত্যেকের জীবনেই এমন এক সময় আসে যখন উদ্বেগ তাদের আবেগকে গ্রাস করে ফেলে ।
Published : July 24, 2026 at 9:00 AM IST
প্রত্যেকের জীবনেই এমন একটি সময় আসে যখন উদ্বেগ তাদের আবেগকে গ্রাস করে ফেলে । এর কারণ যেকোনও কিছুই হতে পারে ৷ ভয়, অসুস্থতা, আর্থিক সংকট, একাকীত্ব কিংবা শৈশবের এমন কোনও ঘটনা যা মানুষটি এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি । তবে এখানে মূল বিষয়টি উদ্বেগ নিজে নয়, বরং উদ্বেগ অনুভূত হওয়ার সময় কীভাবে নিজেকে সামলানো ও স্থির রাখা যায়, সেটাই ।
নিজেই উদ্বেগ মোকাবিলার উপায়: উদ্বেগ কমাতে আপনি বেশ কিছু স্ব-সহায়ক কৌশল অবলম্বন করতে পারেন:
আপনার উদ্বেগের কারণ চিহ্নিত করুন: আপনার উদ্বেগের মূল কারণটি বোঝা অত্যন্ত জরুরি । আত্ম-পর্যালোচনা বা অন্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে আপনি প্রায়শই এই কারণটি খুঁজে বের করতে পারেন । একবার সমস্যাটি চিহ্নিত করা গেলে, এর সমাধান খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ হয়ে যায় ।
একটি নতুন রুটিন তৈরি করুন: আপনার দৈনন্দিন কাজের জন্য একটি নতুন রুটিন তৈরি করুন ৷ এমন একটি রুটিন যা আপনার মনকে ব্যস্ত রাখবে, যাতে দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের উদ্রেক না হয় ।
অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখুন: উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা হল এমন একটি মানসিক সমস্যা যা মানুষকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে । এটি মোকাবিলা করার জন্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি ৷ যাতে আপনি মনের কথা তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন । তাছাড়া অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা বা সামাজিক যোগাযোগ মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে ।
নিজের যত্নে অগ্রাধিকার দিন: আপনি যদি এমন কেউ হন যিনি সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকেন বা নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যদের প্রয়োজনকে বেশি গুরুত্ব দেন, তবে এখন সময় একটু থেমে দাঁড়ানোর । নিজের জন্য সময় বের করুন এবং নিজের যত্নের দিকে মনোযোগ দিন । সাধারণ কিছু কাজ যেমন প্রিয় গান শোনা, পছন্দের খাবার উপভোগ করা বা ত্বকের যত্ন নেওয়া আপনাকে ভিতর থেকে সতেজ অনুভব করাতে পারে ।
ডায়াফ্রাম্যাটিক বা গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস: উদ্বেগের তীব্র আক্রমণ (anxiety attack) অনুভব করলে চোখ বন্ধ করুন এবং ফুসফুস যতটা সম্ভব পূর্ণ করে গভীর শ্বাস নিন । কিছুক্ষণ শ্বাস ধরে রাখুন এবং তারপর ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন । শ্বাস-প্রশ্বাসের এই প্রক্রিয়ার সময় নিজেকে আশ্বস্ত করুন যে সবকিছু ঠিক আছে । এই অভ্যাসটি স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করতে সাহায্য করে ।
ধ্যান করুন: নিয়মিত ধ্যান উদ্বেগ, মানসিক চাপ এবং মানসিক অস্থিরতা ধীরে ধীরে কমাতে সাহায্য করে । এছাড়া নিজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং আত্ম-সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও এটি অত্যন্ত উপকারী ।
ব্যায়াম করুন: ব্যায়াম শরীরে এন্ডোরফিন নিঃসরণে সহায়তা করে, যাকে প্রায়শই 'হ্যাপি হরমোন' বা আনন্দের হরমোন বলা হয় । এটি মনে আনন্দ ও প্রশান্তির অনুভূতি জাগিয়ে তোলে । তাই হাঁটা, দৌড়ানো, নাচ, পুশ-আপ এবং জাম্পিং জ্যাকের মতো শারীরিক কার্যকলাপ আপনার দৈনন্দিন রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
https://www.health.harvard.edu/blog/5-timeless-habits-for-better-health-202509243106