বেশি দামের পনির ও আমন্ডের পরিবর্তে মাত্র 20 টাকায় এই খাবারগুলি খান, শরীরে প্রোটিনের ঘাটতিও পূরণ হবে

বেশি দামের পনির ও আমন্ডের পরিবর্তে মাত্র 20 টাকায় এই খাবারগুলি খান, শরীরে প্রোটিনের ঘাটতিও পূরণ হবে
ভালো পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য সবসময় দামি খাবার কেনার প্রয়োজন নেই । সস্তার কিছু খাবার দিয়েও শরীরের প্রয়োটিনের চাহিদা মেটানো যায় ৷
Published : July 2, 2026 at 11:28 AM IST
অনেকেই মনে করেন যে সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন পনির, কাঠবাদাম, আখরোট, ওটস বা অন্যান্য দামি স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া জরুরি । তবে বাস্তবতা হলো, সীমিত বাজেটের মধ্যেও আপনি সহজেই একটি সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখতে পারেন । বাজারে 20 থেকে 50 টাকার মধ্যে এমন অনেক খাবার পাওয়া যায় যা শরীরকে উন্নত মানের প্রোটিন, ফাইবার, ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে । আপনি যদি ফিটনেস ধরে রাখা, ওজন কমানো বা পেশী গঠনের লক্ষ্য নিয়ে থাকেন, তবে সাশ্রয়ী মূল্যের এই খাবারগুলিকে সহজেই আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
কম খরচে প্রোটিনের উৎস
1) সয়া চাঙ্কস (Soya Chunks): কম খরচে প্রচুর প্রোটিন পেতে চাইলে সয়া চাঙ্কস একটি চমৎকার বিকল্প । সামান্য পরিমাণ সয়া চাঙ্কস থেকেই ভালো পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায় । এগুলি সহজেই সবজি, পোলাও বা সালাদের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যায় । পনিরের তুলনায় এগুলোর দাম সাধারণত অনেক কম হয় ।
2) চিনাবাদাম: কাঠবাদাম বা আখরোট যদি আপনার কাছে ব্যয়বহুল মনে হয়, তবে চিনাবাদাম বেছে নিতে পারেন । এতে প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট থাকে । সন্ধ্যেবেলার স্নাকস হিসাবে ভাজা চিনাবাদাম একটি ভালো ও সাশ্রয়ী বিকল্প ।
3) ডালিয়া: ডালিয়া কেবল পেট ভরার মতো কোনও খাবার নয়, এতে রয়েছে ফাইবার, কিছুটা প্রোটিন এবং বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান । এটি দুধ বা সবজি দিয়ে তৈরি করে সকাল বা রাতের খাবার হিসাবে খাওয়া যেতে পারে । ওটসের একটি সাশ্রয়ী বিকল্প হিসেবেও এটি বিবেচিত হয় ।
4) ঘোল বা বাটারমিল্ক: সাধারণ দইয়ের তুলনায় ঘোল প্রায়শই সস্তা হয়ে থাকে । এটি শরীরকে ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন জোগায় এবং শরীরকে শীতল রাখতেও সাহায্য করে । গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন এক গ্লাস ঘোল পান করা পরিপাকতন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয় ।
5) চিয়া সিড: অল্প পরিমাণ চিয়া সিডই অনেক উপকারে আসে । এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, প্রোটিন এবং ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে । জল, দই বা স্মুদির সঙ্গে মিশিয়ে এগুলো খাওয়া যেতে পারে । যেহেতু দিনে মাত্র এক বা দুই চামচ খাওয়াই যথেষ্ট বলে মনে করা হয়, তাই এক প্যাকেট অনেক দিন পর্যন্ত চলে ।
পনির ও কাঠবাদামের মতো খাবারগুলি পুষ্টিগুণে ভরপুর ৷ তবে প্রতিদিন এগুলি কেনা সম্ভব না হলে আপনি সাশ্রয়ী বিকল্প বেছে নিতে পারেন । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5188409/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33336944/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4554649/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)