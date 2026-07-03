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বার্ধক্য নাকি রোগ ? 40 বছর বয়সের পর শরীরে স্বাভাবিক পরিবর্তনগুলি শনাক্ত করুন

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক ঘটনা, তবুও অনেকেই তীব্র মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে শুরু করেন ।

Health Issues Common After 40
40 বছর বয়সের পর শরীরে স্বাভাবিক পরিবর্তন (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 3, 2026 at 10:10 AM IST

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বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে পরিবর্তন আসাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক । তবে অনেকেই এই পরিবর্তনগুলির সম্পর্কে জানেন না কিংবা এগুলোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন না ৷ যার ফলে নিজের শরীরের এই রূপান্তর নিয়ে তারা প্রায়ই দুশ্চিন্তায় ভোগেন । কেউ কেউ আবার এসব সামাল দিতে নানা ধরনের ঘরোয়া উপায় বা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন পরামর্শের (ভাইরাল টিপস) ওপর নির্ভর করেন । জেনে নেওয়া দরকার 40 বছর বয়সের পর শরীরে কী কী পরিবর্তন আসে ? এমন সব পরিবর্তন যা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং যার জন্য উদ্বেগের কোনও কারণ নেই ।

হাড়ের দুর্বলতা: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড় প্রাকৃতিকভাবেই দুর্বল হতে শুরু করে ৷ এটি একটি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা । মানুষের মেরুদণ্ড 24টি কশেরুকা (vertebrae) দিয়ে গঠিত ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের ঘনত্ব এবং কশেরুকাগুলোর মধ্যবর্তী তরলপূর্ণ ডিস্ক উভয়ই হ্রাস পায়, যার ফলে হাড় তার শক্তি হারিয়ে ফেলে ।

এটি কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় ?

স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন মেনে চলার মাধ্যমে শারীরিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অস্বস্তি প্রতিরোধ করা সম্ভব । হাঁটা, জগিং ও অ্যারোবিক্সের মতো শারীরিক কার্যকলাপ এবং সেই সাথে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ হাড়কে পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করতে পারে ।

হৃদপিণ্ড ও রক্তনালীর পরিবর্তন: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদপিণ্ড ও রক্তনালী শক্ত বা সরু হয়ে যাওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয় । এরফলে রক্ত ​​পাম্প করার জন্য হৃদপিণ্ডকে অধিক পরিশ্রম করতে হয় । এমন অবস্থায় বিশ্রামের সময় হৃদস্পন্দনের হার স্বাভাবিক থাকলেও, শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের সময় তা আগের মতো দ্রুত বা জোরালোভাবে বৃদ্ধি পায় না । এর ফলে রক্তচাপ সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিতে পারে ।

এটি প্রতিরোধের উপায় কী ?

সপ্তাহে অন্তত 150 মিনিট ব্যায়াম করা পাশাপাশি হাঁটা, সাঁতার কাটা, সুষম খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ঘুম এবং ধ্যান বা মেডিটেশনের মতো অভ্যাসগুলি মেনে চলা এই সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে ।

হজম প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য একটি সাধারণ সমস্যা হিসাবে দেখা দেয় । এর পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে, যেমন- শারীরিক পরিশ্রম কমে যাওয়া, শরীরে জলের অভাব এবং আঁশ বা ফাইবার-যুক্ত খাবারের স্বল্পতা । এছাড়া নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবেও এটি হতে পারে ।

এটি প্রতিরোধের উপায় কী ?

নিয়মিত ব্যায়াম করা, শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি । পাশাপাশি, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত মাংস ও দুগ্ধজাত খাবারের পরিমাণ কমিয়ে আনা উচিত ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10187696/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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40 বছর বয়সের পর
HEALTH ISSUES AFTER 40

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