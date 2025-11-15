Bihar Election Results 2025

এই স্বাস্থ্যকর খাবারগুলি গোপনে আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে, আপনি কি একই ভুল করছেন ?

কিছু জিনিস স্বাস্থ্যকর ভেবে অজান্তেই খেয়ে ফেলি ৷ কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না শরীরের জন্য কতটা ভতিকর হতে পারে ৷

Health Tips
এই স্বাস্থ্যকর খাবার শরীরের জন্য় ক্ষতিকর (Getty Image)
Published : November 15, 2025 at 12:03 PM IST

3 Min Read
আমাদের অনেকেই সুস্থ থাকার জন্য আমাদের খাদ্যতালিকায় কিছু খাবার অন্তর্ভুক্ত করি, যেগুলি সাধারণত স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয় । কিন্তু আপনি কি জানেন যে কখনও কখনও স্বাস্থ্যকর জিনিসগুলি আসলে আমাদের শরীরের ক্ষতি করতে পারে ?

আজকাল, মানুষ সুস্থ থাকার জন্য তাঁদের খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন ধরণের খাবার অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে স্বাস্থ্যকর খাবার আসলে উপকারী নয়। স্বাদযুক্ত দই, প্যাকেটজাত ফলের রস, ডায়েট সোডা, বা এনার্জি বারের মতো বিকল্পগুলি স্বাস্থ্যকর মনে হতে পারে, তবে এগুলিতে চিনি, প্রিজারভেটিভ এবং কৃত্রিম উপাদানের পরিমাণ বেশি হতে পারে । অতএব, এগুলি বিচক্ষণতার সাথে এবং পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ ।

মার্কেটিং ট্রেন্ড, কম চর্বিযুক্ত ট্যাগ এবং জৈব লেবেল অনুসরণ করে, আমরা প্রায়শই অজান্তেই এমন খাবার গ্রহণ করি যার লুকানো উপাদানগুলি ধীরে ধীরে আমাদের শরীরের ক্ষতি করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই আপাতদৃষ্টিতে স্বাস্থ্যকর খাবারগুলি সম্পর্কে যেগুলি সঠিক পরিমাণে না খাওয়া হলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে ।

স্বাদযুক্ত দই: সাদা দই উপকারী ৷ কিন্তু স্বাদযুক্ত দইতে চিনি এবং কৃত্রিম স্বাদ বেশি থাকে । এরফলে ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে ।

এনার্জি বার: এনার্জি বারগুলিকে একটি স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে বিবেচনা করা হয় ৷ তবে এতে উচ্চ ফ্রুক্টোজ কর্ন সিরাপ, চিনি এবং প্রিজারভেটিভ থাকে, যা শরীরে অপ্রয়োজনীয় ক্যালোরি যোগ করে ।

ডায়েট সোডা: ডায়েট সোডা চিনিমুক্ত ভেবে পান করা ক্ষতিকারক হতে পারে । এতে থাকা কৃত্রিম মিষ্টি বিপাককে ধীর করে দিতে পারে এবং খিদে বাড়াতে পারে ।

প্যাকেজ করা ফলের রস: এই আপাতদৃষ্টিতে প্রাকৃতিক রসগুলিতে প্রায়শই ফাইবার থাকে না এবং এতে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে, যা ডায়াবেটিস এবং স্থূলতার ঝুঁকি বাড়ায় ।

গ্রানোলা: ঘরে তৈরি গ্রানোলা উপকারী হতে পারে ৷ তবে বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া গ্রানোলায় অতিরিক্ত চিনি, তেল এবং ক্যালোরি থাকতে পারে ৷ যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক ।

সয়া পণ্য: টোফু এবং সয়া দুধের মতো সয়া-ভিত্তিক খাবার পরিমিত পরিমাণে ভালো, তবে অতিরিক্ত সেবন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা এবং থাইরয়েডের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ।

খেলাধুলা এবং এনার্জি ড্রিংকস: এই পানীয়গুলি সাধারণ মানুষের জন্য নয়, ক্রীড়াবিদদের জন্য তৈরি । এতে থাকা চিনি এবং ক্যাফেইন পানিশূন্যতা এবং ওজন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে ।

কম চর্বিযুক্ত খাবার: কম চর্বিযুক্ত খাবারে প্রায়শই চিনি এবং স্বাদ বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত উপাদান থাকে, যা তাদের অস্বাস্থ্যকর করে তোলে ।

স্বাস্থ্যকর খাবার নির্বাচন করার সময়, লেবেল, উপাদান এবং পরিমাণের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ । সঠিক তথ্যের মাধ্যমেই আমরা সত্যিকার অর্থে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারি ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

