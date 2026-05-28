অ্যালকোহলের গ্লাসে চুমুক দেন না ! তবে গরমে মেজাজ ফুরফুরে রাখতে চলে রুট বিয়ার, কতটা ক্ষতি ?

অ্যালকোহলের গ্লাসে চুমুক দেন না ! তবে গরমে মেজাজ ফুরফুরে রাখতে চলে রুট বিয়ার, কতটা ক্ষতি ?
এখন অল্পবয়সিদের মধ্যে রুট বিয়ার খাওয়ার চল বেড়েছে । অ্য়ালকোহল না থাকলেও এই বিয়ার শরীরের জন্য কতটা ক্ষতিকর ?
Published : May 28, 2026 at 11:13 AM IST
গরমের সময় শরীর ঠান্ডা রাখতে কিংবা মেজাজ ফুরফুরে করতে অনেকেই ঠান্ডা ঠান্ডা রুট বিয়ারে চুমুক দিয়ে থাকেন । রুট বিয়ার এক ধরনের কার্বনেটেড পানীয় ৷ যাতে কোনও রকম অ্যালকোহল থাকে না । মূলত গাছের বিভিন্ন শিকড় আর ভেষজ দিয়ে এই ঠান্ডা পানীয় তৈরি করা হয় । অ্যালকোহল না থাকলেও একটি নির্দিষ্টভাবে আকৃষ্ট করার জন্য 'বিয়ার' শব্দটি বেছে নেওয়া হয়েছিল একসময় । এই পানীয়টির রেসিপিগুলির প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে ছিল স্যাসাফ্রাস, উইন্টারগ্রিন এবং সরসপেরিলা, যা উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা সাধারণত ঔষধি পানীয় হিসাবে ব্যবহার করতেন । এই শিকড় ও ভেষজগুলিই পানীয়টিকে এর এক অন্যরকম স্বাদ দিয়েছিল ৷ তবে এই পানীয়তে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানও ব্যবহার করা হয়ে থাকে ৷ এখন অল্পবয়সিদের মধ্যে রুট বিয়ার খাওয়ার চল বহুগুণে বেড়েছে । অ্যালকোহল নেই তবুও গরমের দিনে রুট বিয়ারে ঘন ঘন চুমুক দিতে দেখা যাচ্ছে ৷
তবে এই পানীয় কি আদৈ স্বাস্থ্যকর ?
রুট বিয়ার চড়া মিষ্টি স্বাদের হয় । এই বিয়ারে মিষ্টি স্বাদ আনার জন্য উচ্চ মাত্রায় ফ্রুকটোজ় কর্ন সিরাপ ব্যবহার করা হয় । রোজ রোজ রুট বিয়ারে চুমুক দিলে তাই ডায়াবিটিস আর ওবেসিটির ঝুঁকি বাড়ে । এই পানীয় শরীরে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে পারে ৷
দাঁতের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে চাইলে রোজ রুট বিয়ারে চুমুক দিলেই বিপদ । এতে এত উচ্চ মাত্রায় চিনি থাকে যে, দাঁতের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে । রুট বিয়ারে দাঁতের এলামেলের ক্ষয় হয়, দাঁতের রং বদলাতে শুরু করে । ফলে দাঁতের জোর কমতে শুরু করে ৷
রুট বিয়ারে প্রচুর পরিমাণে ক্যাফিন থাকে । বেশি মাত্রায় ক্যাফিন শরীরে অনিদ্রার মতো সমস্যা হতে পারে । রাতে ভালো ঘুম না হলেই শরীরে হাজার রকম সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে । এই কারণে মানসিক চাপ বাড়ে, ভুলভাল খাবারের প্রতি ঝোঁক বাড়ে ।
রুট বিয়ারে বাদামি রং আনার জন্য ক্যারামেল রং ব্যবহার করা হয় । বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে এই রং থেকে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে । শুধু ক্যানসার নয়, ক্যারামেল রঙের কারণে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং শরীরে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বেড়ে যায় । ফলে শরীরে নানান সমস্য়ার শিকার হয় ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
