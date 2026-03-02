বারবার ব্যবহারের রান্নার তেল কি স্বাস্থ্যকর ? কী বলছে গবেষণা ?
ভারতীয় রান্নায় ব্যবহৃত বীজ তেলের অত্যধিক বা অপব্যবহার লিভারের ক্ষতি করতে পারে ।
Published : March 2, 2026 at 10:22 AM IST
সর্ষে, বাদাম, অথবা সূর্যমুখী তেল প্রায়শই আমাদের রান্নাঘরে টেম্পারিং এবং ভাজার জন্য ব্যবহৃত হয় । ভারতীয় বাড়িতে খাবার এগুলি ছাড়া অসম্পূর্ণ মনে হয়, কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে এই প্রতিদিনের তেলগুলি আপনার লিভারের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে ?
সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই তেলগুলির অত্যধিক এবং অনুপযুক্ত ব্যবহার গুরুতর লিভারের রোগ সৃষ্টি করতে পারে । আপনারও জেনে নেওয়া প্রয়োজন কীভাবে ?
সিড অয়েল কী (What Is Seed Oil)?
বীজ তেল হল উদ্ভিদের বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেল । এর মধ্যে রয়েছে সর্ষের তেল, সূর্যমুখী তেল, চিনাবাদাম তেল এবং সয়াবিন তেল । এগুলি ওমেগা-6 ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ । শরীরের জন্য অপরিহার্য হলেও, আমাদের খাদ্যতালিকায় ওমেগা-6 এর পরিমাণ ওমেগা-3 এর চেয়ে বেশি হয়ে গেলে সমস্যা দেখা দেয় ।
লিভারের উপর এদের প্রভাব: লিভার আমাদের শরীরে চর্বি বিপাক করে এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে । যখন আমরা খুব বেশি পরিশোধিত বীজের তেল বা ভাজা খাবার খাই, তখন লিভারের কোষে চর্বি জমা হতে শুরু করে । এটি ফ্যাটি লিভার রোগের ঝুঁকি বাড়ায় ।
পুনরায় গরম করা তেল একটি বড় ঝুঁকি হতে পারে: আমরা প্রায়ই প্যানে অবশিষ্ট তেল গরম করি, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর । উচ্চ তাপমাত্রায় বারবার তেল গরম করলে অ্যালডিহাইড এবং জারিত চর্বির মতো বিষাক্ত যৌগ তৈরি হয় ।
যেহেতু লিভার শরীরকে বিষমুক্ত করার জন্য দায়ী, তাই এই বিষাক্ত যৌগগুলি সরাসরি লিভারের কার্যকারিতা এবং গঠনের উপর প্রভাব ফেলে । রাস্তার খাবার এবং ভাজা খাবারে প্রায়ই একই রকম পুনরায় ব্যবহৃত তেল ব্যবহার করা হয়, যা লিভারের প্রদাহ এবং বিপাকীয় ব্যাধির কারণ হতে পারে ।
ওমেগা-6 গ্রহণ বৃদ্ধি এবং ওমেগা-3 গ্রহণ কমানো প্রদাহ বৃদ্ধি করতে পারে, যা স্থূলতা, ইনসুলিন প্রতিরোধ এবং ফ্যাটি লিভারের সঙ্গে যুক্ত ।
তেল পরিবর্তন করা উচিত ?
এর অর্থ এই নয় যে আপনার সর্ষে বা বাদাম তেল সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া উচিত, তবে পরিমিত পরিমাণে ঠান্ডা চাপা তেল ব্যবহার করা নিরাপদ হতে পারে । আসল সমস্যা হল অতিরিক্ত তেল গ্রহণ, বারবার গরম করা এবং পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ । অতএব, আপনার লিভারকে রক্ষা করার জন্য, তেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন ৷ বাইরে থেকে ভাজা খাবার এড়িয়ে চলুন এবং পুনরায় গরম করা তেল এড়িয়ে চলুন ।
অনেক বাড়িতেই তেল বাঁচানোর জন্য একবার ব্যবহার করা তেল ফের গরম করে রান্নায় ব্যবহার করে থাকেন । বাইরে দোকান বা স্ট্রিট ফুডেও একই তেল দিনের পর দিন ব্যবহার করা হয় । দেখতে স্বচ্ছ হলেও এই অভ্যাস শরীরের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর হতে পারে । চিকিৎসা ও নানান গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতিবার তেল গরম করার সঙ্গে সঙ্গে তার রাসায়নিক গঠন বদলে যায় এবং তেল ধীরে ধীরে বিষাক্ত হয়ে উঠতে থাকে ।
গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, বহুবার ব্যবহার করা তেলে কিছু ক্যানসার সৃষ্টিকারী যৌগ তৈরি হতে পারে । দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের তেলে ভাজা খাবার খেলে অন্ত্র, লিভার এমনকি স্নায়ুতন্ত্র সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকিও বাড়তে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
