শুধুমাত্র দিন নয়, এখন রাতের তাপও মানুষকে অসুস্থ করে তুলছে ! স্বাস্থ্যের জন্য 'হিটওয়েভ নাইট' কতটা বিপজ্জনক ?

তাপপ্রবাহ কেবল দিনের বেলায়ই নয়, রাতের বেলায়ও দেখা দেয়। স্বাস্থ্যের ওপর এর একটি উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে ।

হিটওয়েভ নাইট শরীরের জন্য কতটা ক্ষতিকর ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 7, 2026 at 12:02 PM IST

প্রায়শই কেবল 'হিটওয়েভ' বা 'লু'-এর নাম শুনলেই আমাদের প্রখর রোদ আর দুপুরের তীব্র তাপের ছবি ভেসে ওঠে । কিন্তু আপনি কি কখনও লক্ষ্য করেছেন, রাতের বেলাগুলিও এখন আর আগের মতো শান্ত বা স্বস্তিদায়ক নেই ?

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আবহাওয়ার এক অত্যন্ত বিপজ্জনক গতিপ্রকৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে ৷ যা আবহাওয়াবিদদের কাছে 'হিটওয়েভ নাইটস' বা 'ট্রপিক্যাল নাইটস' নামে পরিচিত । এই ঘটনাটি কেবল তাপমাত্রার ঊর্ধ্বগতিরই ইঙ্গিত নয়; বরং এটি আমাদের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উভয়ের জন্যই এক গুরুতর সতর্কবার্তা হিসাবে কাজ করছে । এই বিষয়টি সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক ।

হিটওয়েভ বা তাপপ্রবাহের রাত আসলে কী ?

সহজ কথায়, হিটওয়েভ বা তাপপ্রবাহের রাত হল সেই রাতগুলি, যখন সূর্যাস্তের পরেও তাপমাত্রা আর কমে না । আবহাওয়াবিদদের মতে, যদি সারা রাত ধরে তাপমাত্রা 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে না নামে, তবে সেই রাতটিকে 'হিটওয়েভ নাইট' হিসাবে গণ্য করা হয় । এমন পরিস্থিতিতে বায়ুমণ্ডলের তাপ অপসারিত হয় না ৷ ফলে রাতের বেলায় শরীর যে শীতল স্বস্তিটুকু পাওয়ার কথা যা শরীরের স্বাভাবিক কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য ৷ তা থেকে মানুষ বঞ্চিত হয় ।

রাতে তাপমাত্রা কেন বাড়ছে ?

এই প্রশ্নটি মনে জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক ৷ ঠিক কী কারণে হঠাৎ করেই এই নতুন প্রবণতাটি দেখা দিয়েছে ? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ঘটনাটি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত । সমুদ্র, স্থলভাগ এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা যখন স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেড়ে যায় তখন দিনের বেলায় সঞ্চিত তাপ রাতের বেলাতেও বজায় থাকে । বর্তমানে এমন রাতের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলগুলিতে ৷ যা বিশ্ব উষ্ণায়ন যে দ্রুতগতিতে ত্বরান্বিত হচ্ছে, তার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে কাজ করছে ।

স্বাস্থ্যের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব: তাপপ্রবাহ-পূর্ণ রাতের প্রভাব কেবল আবহাওয়ার নথিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানবদেহের ওপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করে । রাতে যখন তাপমাত্রা কমে না, তখন দিনের বেলায় শরীরে জমা হওয়া তাপ এবং ক্লান্তি থেকে শরীর নিজেকে পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয় । এর বিরূপ প্রভাবগুলির মধ্যে রয়েছে:

ঘুমের নিম্নমান: অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে গভীর ও সতেজতাদায়ক ঘুম অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে ।

শারীরিক ধকল: এর ফলে হৃদরোগ ও শ্বাসতন্ত্র-সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দেওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ।

ঝুঁকিসমূহ: বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আগে থেকেই বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতায় ভোগা ব্যক্তিদের জন্য এই পরিস্থিতি প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে ৷ কারণ তাঁদের শরীর প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ী এই তীব্র তাপ সহ্য করতে অক্ষম হয় ।

এটি কি একটি জলবায়ু জরুরি অবস্থা ?

বিশেষজ্ঞদের মতে, 'হিটওয়েভ নাইট' (উত্তাপপূর্ণ রাত্রি)—কথাটি কেবল আবহাওয়া দফতরে উদ্ভাবিত কোনও নতুন পরিভাষা নয়, বরং এটি আসন্ন এক জলবায়ু জরুরি অবস্থারই সংকেত । বর্তমানে 'হিটওয়েভ' বা তাপপ্রবাহের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়েছে ৷ এখন এর আওতাভুক্ত কেবল দিনের তীব্র দহনজ্বালা নয়, বরং সারা রাত ধরে বজায় থাকা উচ্চ তাপমাত্রাও ।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি কী কী ?

এই গুরুতর সংকট মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞরা বেশ কিছু পদক্ষেপের প্রস্তাব করেছেন । শহরাঞ্চলে সবুজায়ন বা সবুজ স্থানের পরিধি বৃদ্ধি করাকে তাঁরা সবচেয়ে জরুরি ও অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন । এছাড়া, 'কুলিং সেন্টার' বা শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন, জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় সতর্কবার্তা ব্যবস্থা চালু করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের গতি মন্থর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জরুরি ও আবশ্যিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. এই ভিটামিন হয়ে উঠতে পারে নীরব ঘাতক ! ওঠানামাতে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি
  2. সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এই কাজ করা উচিত, সারাদিন চনমনে থাকবেন
  3. গ্রীষ্মকালে পুদিনার এই শরবত পান করুন, সারাদিন থাকবেন হাইড্রেট
  4. কম খাওয়া সত্ত্বেও কি দ্রুত ওজন বেড়ে যাচ্ছে ? জানুন পাঁচটি কারণ

