শুধুমাত্র দিন নয়, এখন রাতের তাপও মানুষকে অসুস্থ করে তুলছে ! স্বাস্থ্যের জন্য 'হিটওয়েভ নাইট' কতটা বিপজ্জনক ?

শুধুমাত্র দিন নয়, এখন রাতের তাপও মানুষকে অসুস্থ করে তুলছে ! স্বাস্থ্যের জন্য 'হিটওয়েভ নাইট' কতটা বিপজ্জনক ?
তাপপ্রবাহ কেবল দিনের বেলায়ই নয়, রাতের বেলায়ও দেখা দেয়। স্বাস্থ্যের ওপর এর একটি উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে ।
Published : April 7, 2026 at 12:02 PM IST
প্রায়শই কেবল 'হিটওয়েভ' বা 'লু'-এর নাম শুনলেই আমাদের প্রখর রোদ আর দুপুরের তীব্র তাপের ছবি ভেসে ওঠে । কিন্তু আপনি কি কখনও লক্ষ্য করেছেন, রাতের বেলাগুলিও এখন আর আগের মতো শান্ত বা স্বস্তিদায়ক নেই ?
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আবহাওয়ার এক অত্যন্ত বিপজ্জনক গতিপ্রকৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে ৷ যা আবহাওয়াবিদদের কাছে 'হিটওয়েভ নাইটস' বা 'ট্রপিক্যাল নাইটস' নামে পরিচিত । এই ঘটনাটি কেবল তাপমাত্রার ঊর্ধ্বগতিরই ইঙ্গিত নয়; বরং এটি আমাদের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উভয়ের জন্যই এক গুরুতর সতর্কবার্তা হিসাবে কাজ করছে । এই বিষয়টি সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক ।
হিটওয়েভ বা তাপপ্রবাহের রাত আসলে কী ?
সহজ কথায়, হিটওয়েভ বা তাপপ্রবাহের রাত হল সেই রাতগুলি, যখন সূর্যাস্তের পরেও তাপমাত্রা আর কমে না । আবহাওয়াবিদদের মতে, যদি সারা রাত ধরে তাপমাত্রা 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে না নামে, তবে সেই রাতটিকে 'হিটওয়েভ নাইট' হিসাবে গণ্য করা হয় । এমন পরিস্থিতিতে বায়ুমণ্ডলের তাপ অপসারিত হয় না ৷ ফলে রাতের বেলায় শরীর যে শীতল স্বস্তিটুকু পাওয়ার কথা যা শরীরের স্বাভাবিক কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য ৷ তা থেকে মানুষ বঞ্চিত হয় ।
রাতে তাপমাত্রা কেন বাড়ছে ?
এই প্রশ্নটি মনে জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক ৷ ঠিক কী কারণে হঠাৎ করেই এই নতুন প্রবণতাটি দেখা দিয়েছে ? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ঘটনাটি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত । সমুদ্র, স্থলভাগ এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা যখন স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেড়ে যায় তখন দিনের বেলায় সঞ্চিত তাপ রাতের বেলাতেও বজায় থাকে । বর্তমানে এমন রাতের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলগুলিতে ৷ যা বিশ্ব উষ্ণায়ন যে দ্রুতগতিতে ত্বরান্বিত হচ্ছে, তার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে কাজ করছে ।
স্বাস্থ্যের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব: তাপপ্রবাহ-পূর্ণ রাতের প্রভাব কেবল আবহাওয়ার নথিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানবদেহের ওপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করে । রাতে যখন তাপমাত্রা কমে না, তখন দিনের বেলায় শরীরে জমা হওয়া তাপ এবং ক্লান্তি থেকে শরীর নিজেকে পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয় । এর বিরূপ প্রভাবগুলির মধ্যে রয়েছে:
ঘুমের নিম্নমান: অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে গভীর ও সতেজতাদায়ক ঘুম অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে ।
শারীরিক ধকল: এর ফলে হৃদরোগ ও শ্বাসতন্ত্র-সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দেওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ।
ঝুঁকিসমূহ: বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আগে থেকেই বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতায় ভোগা ব্যক্তিদের জন্য এই পরিস্থিতি প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে ৷ কারণ তাঁদের শরীর প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ী এই তীব্র তাপ সহ্য করতে অক্ষম হয় ।
এটি কি একটি জলবায়ু জরুরি অবস্থা ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, 'হিটওয়েভ নাইট' (উত্তাপপূর্ণ রাত্রি)—কথাটি কেবল আবহাওয়া দফতরে উদ্ভাবিত কোনও নতুন পরিভাষা নয়, বরং এটি আসন্ন এক জলবায়ু জরুরি অবস্থারই সংকেত । বর্তমানে 'হিটওয়েভ' বা তাপপ্রবাহের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়েছে ৷ এখন এর আওতাভুক্ত কেবল দিনের তীব্র দহনজ্বালা নয়, বরং সারা রাত ধরে বজায় থাকা উচ্চ তাপমাত্রাও ।
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি কী কী ?
এই গুরুতর সংকট মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞরা বেশ কিছু পদক্ষেপের প্রস্তাব করেছেন । শহরাঞ্চলে সবুজায়ন বা সবুজ স্থানের পরিধি বৃদ্ধি করাকে তাঁরা সবচেয়ে জরুরি ও অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন । এছাড়া, 'কুলিং সেন্টার' বা শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন, জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় সতর্কবার্তা ব্যবস্থা চালু করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের গতি মন্থর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জরুরি ও আবশ্যিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)