চা বা কফি না পান করা সত্ত্বেও শরীরে ক্যাফেইন প্রবেশ করছে, এই খাবারগুলি খাওয়া বন্ধ করুন

অধিকাংশ মানুষই চা বা কফি দিয়ে তাদের দিন শুরু করেন; তবে ক্যাফেইন গ্রহণের এটিই একমাত্র উপায় নয় ।

ক্যাফেইন শরীরের কী ক্ষতি করে ? (Getty Image)
Published : May 29, 2026 at 12:26 PM IST

প্রাকৃতিকভাবেই কফি, চা এবং নির্দিষ্ট কিছু উদ্ভিদে ক্যাফেইন পাওয়া যায় । এটি আপনাকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে সাহায্য করে; আর ঠিক এই কারণেই মানুষ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর সতেজ অনুভব করার জন্য এটি গ্রহণ করে থাকে । কিন্তু আপনি কি জানেন যে, বিভিন্ন খাবার, সাপ্লিমেন্ট এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত আরও অনেক সামগ্রীতেও ক্যাফেইন বিদ্যমান থাকে ?

আপনি যদি নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত ঘুম নিশ্চিত করতে চান, কিংবা দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ কমাতে নিজের ক্যাফেইন গ্রহণের মাত্রার ওপর নজর রাখতে চান তবে ঠিক কোন কোন জিনিসে ক্যাফেইন পাওয়া যায়, তা সঠিকভাবে জানা অত্যন্ত জরুরি ।

ক্যাফেইনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে: অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যাফেইন গ্রহণ করলে তা যে কেবল আপনার ঘুম ও শারীরিক শক্তির স্তরের ওপর প্রভাব ফেলে তা-ই নয়, বরং এটি আপনার হৃদস্পন্দনের গতি এবং আপনি যেসব ওষুধ সেবন করছেন, সেগুলোর কার্যকারিতার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে । যেসব ব্যক্তি ক্যাফেইনের প্রতি অধিক সংবেদনশীল যেমন শিশু, গর্ভবতী নারী এবং হৃদরোগে আক্রান্ত রোগী তাদের ক্ষেত্রে ক্যাফেইনের সামান্য পরিমাণও সুদূরপ্রসারী ও গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে ।

এগুলিতেও ক্যাফেইন থাকে: চকলেট এবং কোকো পাউডার

স্বভাবতই চকলেট তার ক্যাফেইন কোকো বিন বা বীজ থেকে পায় । ফলে, মিল্ক চকলেটের তুলনায় ডার্ক চকলেটে ক্যাফেইনের পরিমাণ বেশি থাকে । চকলেট-ভিত্তিক বিভিন্ন ডেজার্ট এবং স্ন্যাক্সেও এটি পাওয়া যেতে পারে ।

কফি বা চকলেট আইসক্রিমে:

কফি-স্বাদের আইসক্রিম, মোকা ডেজার্ট, তিরামিসু এবং এসপ্রেসো ব্রাউনিতে ক্যাফেইন থাকে । যদি এই খাবারগুলি সন্ধ্যার খুব পরে বা রাতে খাওয়া হয়, তবে আপনার ঘুমের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে ।

চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই লভ্য ওষুধসমূহ: অনেক ব্যথানাশক, সর্দি-কাশির ওষুধ এবং ওজন কমানোর ওষুধে ক্যাফেইন থাকতে পারে । তাই, এ ধরনের ওষুধ সেবনের আগে সর্বদা ওষুধের মোড়কে থাকা লেবেলটি দেখে নিন ।

সোডাতেও ক্যাফেইন, শুধু কোলাতেই নয়: নির্দিষ্ট কিছু কমলা-স্বাদের বা স্বচ্ছ সোডার স্বাদ বাড়ানোর জন্য প্রায়শই সেগুলিতে ক্যাফেইন যোগ করা হয় । তাছাড়া, স্পার্কলিং ওয়াটার এবং হাইড্রেটিং পানীয়গুলির স্বাদ উন্নত করার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিটি বেশ প্রচলিত । এই ধরনের পণ্যের লেবেল পড়ে আপনি আপনার ক্যাফেইন গ্রহণের পরিমাণ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ।

সাপ্লিমেন্ট এবং ভেষজ পণ্যসমূহ: কফি বীজ, গুয়ারানা এবং ইয়েরবা মেট-এ প্রাকৃতিকভাবেই ক্যাফেইন বিদ্যমান থাকে । শরীরের শক্তি বা উদ্দীপনা প্রাকৃতিকভাবে বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে ওজন কমানোর ওষুধ এবং শরীরচর্চার সাপ্লিমেন্টগুলিতে এই উপাদানগুলি প্রায়শই ব্যবহার করা হয় ।

ব্যক্তিগত পরিচর্যার পণ্যগুলোতেও ক্যাফেইন: এমনকি ব্যক্তিগত পরিচর্যার সামগ্রী যেমন লিপ বাম বা ঠোঁটের বাম গুলিতেও ক্যাফেইন থাকতে পারে । যদিও এই পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত ক্যাফেইনের পরিমাণ সাধারণত খুবই নগণ্য হয়, তবুও প্রতিদিন ব্যবহারের ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ক্যাফেইন গ্রহণের পরিমাণ ক্রমশ জমা হতে পারে ।

অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণের লক্ষণসমূহ:

  • ঘুম আসতে সমস্যা হওয়া বা অনিদ্রা
  • শরীরে কাঁপুনি বা কম্পন অনুভব করা
  • অতিরিক্ত উদ্বেগ বা স্নায়ুবিক অস্থিরতা
  • ক্রমাগত মাথাব্যথা
  • হৃদস্পন্দনের অনিয়ম বা অস্বাভাবিকতা
  • বুকজ্বালা বা অ্যাসিড রিফ্লাক্সজনিত সমস্যা

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

ETV Bharat Logo

