ETV Bharat / health

স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে অতিরিক্ত ফিটিং অন্তর্বাস ! জানুন কীভাবে ?

অতিরিক্ত টাইট ব্রা শুধ অস্বস্তি বাড়ায় না, ক্ষতি করে স্বাস্থ্যেরও । জেনে নিন কীভাবে ।

Health Effect
অতিরিক্ত টাইট ব্রা শরীরের নানান ক্ষতি করে (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 19, 2026 at 11:32 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

প্রতিটি মহিলার সঙ্গে তার ব্রা-এর সম্পর্কটি অনেকটা 'ভালোবাসা ও বিরক্তির' এক মিশ্রণ । শরীরের গড়ন বা সিলুয়েটকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এবং স্তনযুগলকে প্রয়োজনীয় অবলম্বন বা সাপোর্ট দিতেই মূলত ব্রা পরিধান করা হয় । তবে ব্রা পরিধানের নানাবিধ সুফল থাকা সত্ত্বেও, এর সম্ভাব্য কুফলগুলি অনেক সময় সেই সুফলগুলিকে ছাপিয়ে যেতে পারে ৷ বিশেষ করে যদি ব্রা-এর মাপটি সঠিক না হয় । ব্রা কেনার সময় এটি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি যে, ব্রা-এর মাপটি যেন আপনার শরীরের পরিমাপের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় ।

অতিরিক্ত আঁটসাঁট ব্রা পরিধান করলে নানাবিধ শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে ৷ যেমন- ত্বকে ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ ওঠা, স্তন-সংক্রান্ত জটিলতা এবং তীব্র চুলকানি । এর ঠিক বিপরীতভাবে, অতিরিক্ত ঢিলেঢালা ব্রা পরিধান করলে তা আপনার শরীরের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও গড়নকে নষ্ট করে দিতে পারে । তাই, ব্রা কেনার আগে এটি নিশ্চিত হয়ে নিন যে, আপনি সঠিক মাপটি কীভাবে নির্বাচন করতে হয় ৷ বিষয়টি বিশেষত তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যারা সঠিক মাপটি বেছে নিতে হিমশিম খান কিংবা নিজেদের শরীরের সঠিক পরিমাপটি কীভাবে নির্ণয় করবেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত নন ।

ভুল ব্রা ব্যবহার করলে কী কী সমস্যা হতে পারে জানুন...

রক্ত সঞ্চালনে বাধা: আঁটসাঁটো ব্রা পরলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, যার কারণে স্তনে ও বুকের পাঁজরে ব্যথা অনুভূত হতে পারে ।

পিঠ ও ঘাড়ে ব্যথা: অতিরিক্ত টাইট বা ভুল মাপের ব্রা পরলে স্তনের ভার সঠিকভাবে ডিস্ট্রিবিউট হতে পারে না। এর ফলে কাঁধ, ঘাড় এবং পিঠের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক গঠন নষ্ট হতে পারে ।

ফলত ভুল সাইজের অন্তর্বাস পরেই থাকেন অনেকেই । তবে বিশেষজ্ঞরা জানান, সঠিক সাইজের ব্রা না কিনলে ভবিষ্যতে হতে পারে বড় ক্ষতি । তাই সবার আগে আপনার সঠিক সাইজ বেছে নেওয়া জরুরি ৷

এন আই এইচ National Institutes of Health (NIH) দ্বারা গবেষণায় জানা গিয়েছে, ভুল সাইজের অন্তর্বাস পরলে পিঠে ব্যথার সমস্যা বাড়ে ৷

Healthy
অতিরিক্ত আঁটসাঁট ব্রা পরিধান করলে নানাবিধ শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে (Getty Image)

সঠিক ব্রা সাইজ কীভাবে নির্বাচন করবেন ?

সঠিক ব্রা সাইজ নির্বাচন করার জন্য আপনার একটি মাপার ফিতে (tape measure) এবং একটি আয়নার প্রয়োজন হবে । ব্রা সাইজ মাপার সময় নিশ্চিত করুন যে আপনি কোনও প্যাডবিহীন ব্রা পরে আছেন ৷ যাতে মাপটি নির্ভুল হয় এবং মাপার সময় স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন ৷ অতিরিক্ত গভীর বা দীর্ঘ শ্বাস নেবেন না ।

প্রথমে, মাপার ফিতে ব্যবহার করে আপনার স্তনের ঠিক নিচের অংশটি যেখানে সাধারণত ব্রা-এর ব্যান্ডটি থাকে মেপে নিন । যদি এই মাপটি কোনও বিজোড় সংখ্যা হয়, তবে এর সাথে 5 যোগ করুন ৷ আর যদি এটি কোনও জোড় সংখ্যা হয়, তবে এর সাথে 4 যোগ করুন । বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এই উদাহরণটি দেখুন- ধরুন আপনার ব্যান্ডের মাপ এসেছে 37; এর সঙ্গে 5 যোগ করুন অর্থাৎ, 3+5 = 42 । আর যদি মাপটি 36 হয়, তবে 4 যোগ করুন অর্থাৎ, 36+4 = 40 ।

কাপ সাইজগুলিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: 0 = AA; 1 = A; 2 = B; 3 = C; 4 = D; 5 = DD, এবং এভাবেই চলতে থাকে । আপনার ব্যান্ডের মাপ এবং স্তনের মাপের মধ্যকার পার্থক্যই আপনার কাপ সাইজ নির্ধারণ করে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2275741/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. আপনিও কি প্রায়ই ক্লান্ত বোধ করেন ? বিজ্ঞানীরা সতেজ থাকার সূত্র আবিষ্কার করেছেন
  2. শরীরকে রাখবে একদম ফ্রেস, গরমে রোজ পান করুন এই পানীয়
  3. অন্ত্রে এই দুই ধরনের বৃদ্ধি ক্যানসারের ঝুঁকি পাঁচ গুণ বাড়িয়ে দেয় ! নয়া গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

TAGGED:

HEALTH EFFECT
WRONG BRA SIZE
ভুল অন্তর্বাস
HEALTH TIPS
WRONG BRA SIZE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.