এভাবে রোজ সকালে খান আখরোট ! শরীর চাঙ্গা থাকবে
Benefits Of walnuts: আখরোট হল ওমেগা-3, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ একটি সুপারফুড, যা হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে ।
Published : October 1, 2026 at 10:12 AM IST
সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে আমরা প্রায়শই নানা ধরনের 'সুপারফুড'-এর খোঁজ করি ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন, এমন একটি বিশেষ বাদাম রয়েছে যা স্বাস্থ্যগুণে ভরপুর ?
এটি কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং শরীরকে ভিতর থেকে শক্তিশালী করতে এবং মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতেও এর কোনও জুড়ি নেই । আখরোটে থাকা ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং খনিজ উপাদান পুরো শরীরের ওপর জাদুকরী প্রভাব ফেলে । জেনে নেওয়া যাক, প্রতিদিন সামান্য পরিমাণ আখরোট খাওয়া কীভাবে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে ?
আপনার হৃদপিণ্ডের বিশেষ যত্ন নিন: আখরোট আপনার হৃদপিণ্ডের এক প্রকৃত বন্ধু । এতে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা শরীরের ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে এবং উপকারী কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে । নিয়মিত আখরোট খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ।
মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়: স্মৃতিশক্তি ও মানসিক তৎপরতা বাড়াতে চাইলে আখরোট একটি চমৎকার পছন্দ । ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর এই খাবারটি দ্রুত মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে ।
ওজন নিয়ন্ত্রণে কার্যকর: ঘন ঘন খিদে বা খাওয়ার ইচ্ছায় ভুগছেন ? তাহলে খাদ্যতালিকায় আখরোট রাখুন । এটি খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভূত হয়, ফলে বারবার বাইরের খাবার বা স্ন্যাকস খাওয়ার প্রবণতা কমে । এতে থাকা স্বাস্থ্যকর ফ্যাট শরীরকে পর্যাপ্ত শক্তি জোগায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে ।
বয়সের ছাপ রোধ ও ত্বকের সুস্থতা: আখরোট অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের এক দারুণ উৎস । এতে থাকা ভিটামিন-ই এবং পলিফেনল শরীরের ক্ষতিকর 'ফ্রি র্যাডিক্যাল'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে । এটি বার্ধক্যজনিত প্রক্রিয়াকে ধীর করতে এবং ত্বককে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ।
রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আখরোট অত্যন্ত উপকারী । এটি শরীরের ইনসুলিন সংবেদনশীলতা (insulin sensitivity) বাড়ায়, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ।
হাড় ও দাঁত মজবুত করে: আখরোটে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাসের মতো প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান রয়েছে । এই পুষ্টি উপাদানগুলি হাড় ও দাঁতকে শক্তিশালী করে তোলে । এছাড়া, এটি অস্টিওপোরোসিসের (বয়সজনিত হাড়ের রোগ) ঝুঁকিও কমায় ।
হজমতন্ত্র সুস্থ রাখে: হজমজনিত সমস্যা এড়াতে আখরোট খাওয়া উপকারী । এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ থাকে, যা পরিপাকতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বজায় রাখে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা প্রতিরোধ করে ৷
মানসিক চাপ কমায় ও ঘুমের মান উন্নত করে: বর্তমান দ্রুতগতির জীবনে মানসিক চাপ একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । আখরোটে থাকা ম্যাগনেসিয়াম ও ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড উদ্বেগ ও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে । প্রতিদিন 5-6টি আখরোট খেলে মেজাজ ভালো থাকে এবং রাতে প্রশান্তিময় ঘুম নিশ্চিত হয় ।
প্রতিদিন 5 থেকে 7টি আখরোট খাওয়ার সাধারণ অভ্যাসটি আপনার শক্তি ও সুস্বাস্থ্য বৃদ্ধিতে বিস্ময়কর ভূমিকা রাখতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9732668/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)