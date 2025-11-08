ছাতু কেবল গ্রীষ্মকালীন নয়, সারাবছরই শরীরের জন্য উপকারী

ছাতু কেবল গ্রীষ্মকালীন নয়, সারাবছরই শরীরের জন্য উপকারী
ছাতু প্রায়শই গ্রীষ্মকালীন পানীয় হিসাবে বিবেচিত হয় । তবে বিশেষজ্ঞরা জানান এটি সারাবছরই শরীরের জন্য উপকারী ৷
Published : November 8, 2025 at 12:59 PM IST
বিহারের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত ছাতু কেবল গ্রীষ্মকালীন পানীয় নয়, এটি সারা বছর ধরে পুষ্টিকর খাদ্যের অংশও হতে পারে । ছাতু এমন একটি প্রতীক যা দেশ ও বিশ্বজুড়ে বসবাসকারী বিহারের মানুষকে একত্রিত করে ।
সকালের ব্যস্ততায় ভারী খাবার খাওয়ার সময় নেই ? এক গ্লাস ছাতুর শরবতই অনেক ক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখবে । ছাতুর অনেক গুণ । পুষ্টিবিদেরা জানান, ছাতুর শরবত হোক বা ছাতু মাখা, কোনওটাই সময় সাপেক্ষ নয় । ছাতুর দামও বেশি নয় । তাই সস্তায় পুষ্টিকর খাবার হিসাবে রোজই খেতে পারেন ছাতু ।
এটি কেবল শক্তির উৎসই নয়, বিহারের সংস্কৃতি এবং সম্প্রদায়েরও প্রতীক । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এর উপকারী দিকগুলি ৷
ছাতুর পুষ্টি: ছাতু শুকনো-ভাজা ছোলা দিয়ে তৈরি ৷ যা এটিকে একটি অনন্য এবং বাদামের স্বাদ দেয় । এর সমৃদ্ধ পুষ্টিগুণ এটিকে একটি সম্পূর্ণ খাবার করে তোলে । এতে প্রোটিন, ফাইবার এবং আয়রন বেশি থাকে ৷ যা এটি নিরামিষাশীদের জন্য একটি চমৎকার পছন্দ করে তোলে । জটিল কার্বোহাইড্রেট ধীরে ধীরে শক্তির মুক্তি প্রদান করে ও শক্তির মাত্রা বজায় রাখে ।
ছাতু প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে পারে । পেশি শক্তিও বাড়ায় । ছাতু খেলে ওজনও কমে ।
রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে ছাতু । ডায়াবিটিসের রোগীরাও খেতে পারেন ছাতু ।
ছাতুতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়ামের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে ।
ছাতু খাওয়ার উপকারিতা (Benefits Of Sattu): ছাতুর উচ্চ ফাইবার উপাদান এটিকে হজমের জন্যও উপকারী করে তোলে । এটি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়তা করে এবং প্রাকৃতিক ডিটক্সিফিকেশনকে উৎসাহিত করে । নিয়মিত ছাতু খাওয়া রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখতেও সাহায্য করে ৷ যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি একটি স্মার্ট পছন্দ করে তোলে ।
ছাতুর আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর বহুমুখীতা । এটি কেবল গ্রীষ্মকালেই নয়, শীতকালেও খাওয়া যেতে পারে । শীতকালে, উষ্ণ ছাতুর খিচুড়ি বা পরোটা তৈরি করে পুষ্টিকর ব্রেকফাস্ট হিসেবে পরিবেশন করা যেতে পারে । আপনি এটি ময়দা, স্মুদি বা স্যুপেও যোগ করতে পারেন । এর বহুমুখীতা এটিকে প্রতিটি ঋতুর জন্য আদর্শ করে তোলে ।
অর্থনৈতিকভাবে, ছাতু একটি সস্তা এবং স্থানীয় পণ্যও । আজকাল যখন অনেক সুপারফুডের দাম বাড়ছে, তখন ছাতু কেবল সাশ্রয়ী নয় বরং এটি পুষ্টিকরও । সুতরাং ছাতু কেবল একটি পানীয় নয়, বরং একটি সম্পূর্ণ খাবার যা প্রতিটি ঋতুতে ভারতীয়দের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত । এর পুষ্টিগুণ এবং বহুমুখীতা এটিকে একটি অপরিহার্য খাবার করে তোলে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9206992/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- ডাক্তারের পরামর্শগুলি ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করবে, আজ থেকে রুটিনে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন
- দূষণের কারণে হাঁটা মিস করে থাকলে 5 মিনিটের এই অভ্যাস রুটিনে আনুন, শরীর খাকবে একদম ফিট
- ভিটামিন কে-এর অভাব ধমনীতেও বাধা সৃষ্টি করতে পারে, শরীরের কিছু লক্ষণেই সাবধান হয়ে যান
- মানসিক চাপ কমাতে ও অস্থির মনে শান্তি আনতে করুন এই থেরাপি, মেজাজ ভালো থাকবে