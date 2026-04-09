কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ চিরতরে বিদায় জানাবে, রোজ সকালে পান করুন এই পানীয়

কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ চিরতরে বিদায় জানাবে, রোজ সকালে পান করুন এই পানীয়
প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস কমলার রস পান করলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক সমস্যা দূর হয় ৷
Published : April 9, 2026 at 1:08 PM IST
বর্তমান ব্যস্ত জীবনে উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । এই দু'টিই হার্টের স্বাস্থ্যের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে এবং সময়মতো মনোযোগ না দেওয়া হলে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকিও বেড়ে যেতে পারে ।
ওষুধের পাশাপাশি ডায়েটে কিছু উন্নতি করেও এই সমস্যাগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যায় । কমলালেবু এমন একটি ফল যা শুধু স্বাদের ভাণ্ডারই নয় স্বাস্থ্যের জন্যও ভীষণভাবে উপকারী । বিশেষ করে প্রতিদিন এর তাজা রস পান করা রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করার একটি সহজ এবং কার্যকর উপায় ।
কমলালেবুর রস কিভাবে উপকারী ?
রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ- কমলালেবুর রসে ভালো পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে । পটাসিয়াম শরীরে সোডিয়ামের নেতিবাচক প্রভাব কমায় এবং ধমনী শিথিল করতে সাহায্য করে । রক্তনালীগুলি নমনীয় থাকলে রক্ত চলাচলের উন্নতি হয় এবং রক্তচাপ স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রণে থাকে । এছাড়াও কমলালেবুর রসে উপস্থিত হেস্পেরিডিন নামক একটি ফ্ল্যাভোনয়েড রক্তনালীর শক্ততা কমায় এবং হার্টের উপর চাপ কমায় ।
কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত- কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা, বিশেষ করে খারাপ কোলেস্টেরল বৃদ্ধি হৃদরোগের একটি প্রধান কারণ । কমলালেবুর রস দ্রবণীয় ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, যা খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে এবং ভাল কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে । উপরন্তু, এটি ট্রাইগ্লিসারাইড নিয়ন্ত্রণ করে, যা রক্তনালীতে চর্বি জমার ঝুঁকি কমায় এবং ব্লকেজের সম্ভাবনা কমায় ।
অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি- কমলা হল ভিটামিন সি-এর সর্বোত্তম উৎস । এই শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরে উপস্থিত ক্ষতিকারক ফ্রি র্যাডিকেল দূর করে । ফ্রি র্যাডিক্যাল ধমনীর দেয়ালের ক্ষতি করে রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল উভয়কেই প্রভাবিত করে । এমন পরিস্থিতিতে প্রতিদিন কমলালেবুর রস পান করলে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমে যায় এবং ধমনী সুস্থ থাকে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় ।
ওজন নিয়ন্ত্রণ ও বিপাক: উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের প্রধান কারণ স্থূলতা । এমন পরিস্থিতিতে কমলালেবুর রসে ক্যালরি কম এবং প্রাকৃতিক চিনি সমৃদ্ধ, যা বিপাকক্রিয়াকে সক্রিয় করে এবং চর্বি জমতে বাধা দেয় ।
কমলালেবুর রস পান করার সঠিক উপায়:
সকালে খালি পেটে বা ব্রেকফাস্টার সঙ্গে তাজা জুস পান করা সবচেয়ে উপকারী ।
প্যাক করা এবং চিনিযুক্ত জুস এড়ানো উচিত কারণ এতে প্রিজারভেটিভ এবং অতিরিক্ত চিনি থাকে।
দিনে এক গ্লাস কমলালেবুর রস পান করাই যথেষ্ট ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)