ডাক্তাররা কেন ওটসকে নিখুঁত ব্রেকফাস্ট বলে মনে করেন ? জেনে নিন এর উপকারী দিকগুলি
ব্রেকফাস্ট বাদ দেওয়া আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে ব্রেকফাস্টের জন্য ওটস হল আদর্শ বিকল্প ।
Published : January 16, 2026 at 12:39 PM IST
আজকের ব্যস্ত জীবনযাত্রায়, মানুষ এমন একটি নাস্তা চায় যা দ্রুত তৈরি হয় এবং স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী । স্বাস্থ্যকর এবং দ্রুত ব্রেকফাস্টের কথা বলতে গেলে, ওটস একটি চমৎকার বিকল্প । এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, খনিজ, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা এগুলিকে একটি ভালো ব্রেকফাস্টের বিকল্প করে তোলে । তাছাড়া ওটস বিভিন্ন উপায়ে তৈরি করা যেতে পারে এবং এগুলি প্রস্তুত করতে 10-15 মিনিটের বেশি সময় লাগে না । ওটস কেবল আপনার পেট ভরায় না বরং সারা দিন আপনার শরীরকে সক্রিয় রাখে । ব্রেকফাস্টে ওটস খাওয়ার কিছু আশ্চর্যজনক উপকারিতা সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।
রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে: টাইপ 2 ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ওটস একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর হিসাবে হিসেবে বিবেচিত হয় । এটি রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে ৷ যা স্থূলকায় ব্যক্তি এবং ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী । ওটসের বিটা-গ্লুকান একটি ঘন জেল তৈরি করে যা পাকস্থলী থেকে খাবারের প্রবাহকে ধীর করে দেয় এবং রক্তপ্রবাহে গ্লুকোজের শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে ।
ওজন কমাতে সহায়ক: যদি আপনি ওজন কমানোর চেষ্টা করেন, তাহলে ওটস একটি আশীর্বাদ । ওটস ফাইবার সমৃদ্ধ, যা আপনাকে দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরা অনুভব করায় । এটি আপনাকে পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে এবং অতিরিক্ত খাওয়া প্রতিরোধ করে । এটি স্থূলতার ঝুঁকিও কমায় ।
ত্বকের জন্য চমৎকার: ওটস আপনার ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী । এই কারণেই অনেক ত্বকের যত্নের পণ্যে ওটস পাওয়া যায় । উদাহরণস্বরূপ, ওটস-ভিত্তিক ত্বকের পণ্য একজিমার লক্ষণগুলি উপশম করতে সাহায্য করতে পারে । ওটস খেলে ত্বকের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না; ত্বকে সরাসরি প্রয়োগ করলেই উপশম পাওয়া যায় ।
কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি: কোষ্ঠকাঠিন্য এমন একটি সমস্যা যা সব বয়সের মানুষকেই কোনও না কোনও সময়ে সমস্যায় ফেলে । অনেকেই প্রায়শই এর সঙ্গে লড়াই করেন । এমন পরিস্থিতিতে, ওটস এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে । ওটসে থাকা ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দিতে পারে । গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, ওটস আলসারেটিভ কোলাইটিস রোগীদের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল লক্ষণগুলি হ্রাস করে এবং হজম উন্নত করে ।
কোলেস্টেরল কমায়: হৃদরোগ বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ সাধারণত উচ্চ রক্তের কোলেস্টেরলের কারণে । বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ওটসে পাওয়া বিটা-গ্লুকান ফাইবার এলডিএল (খারাপ) কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে । এটি হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের মতো হৃদরোগের ঝুঁকিও কমায় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8625765/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- হৃদরোগ ও যৌন স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক কী ? বিশেষজ্ঞর থেকে জেনে নিন এটি যৌন স্বাস্থ্যের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে ?
- ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি ? এই জিনিস এড়িয়ে চলুন
- ঠান্ডাতে শরীর গরম রাখলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, এই যোগাসন করুন
- আঘাত সেরে যাওয়ার পরেও কি ব্যথা থেকে যাচ্ছে ? হতে পারে এই রোগ, অভিনেত্রী অর্চনা পুরান সিং ভুগছেন সমস্যায়