সজনে স্যুপের এই আশ্চর্যজনক উপকারিতা রয়েছে, যা হাড়কে শক্তিশালী করে
আপনি কি জানেন সজনে স্যুপ আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী হতে পারে ? এতে রয়েছে ভিটামিন এবং খনিজ ৷
Published : November 1, 2025 at 2:34 PM IST
সজনে বহু পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ । এতে রয়েছে বেশ কিছু ভিটামিন এবং খনিজ যা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে । তাই আপনার খাদ্যতালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত করা খুবই উপকারী হতে পারে ।
সজনে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হলেও এর স্যুপ খাওয়া আরও বেশি উপকারী বলে জানান বিশেষজ্ঞরা । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কীভাবে সজনে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে ?
পুষ্টির জন্য একটি শক্তিশালী উৎস: সজনের ডাঁটা ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, আয়রন এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ । এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিনও রয়েছে এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যে ভরপুর । এই কারণেই নিয়মিত এর স্যুপ পান করলে অসংখ্য উপকার পাওয়া যায় ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে: সজনে স্যুপ ভিটামিন সি-এর একটি চমৎকার উৎস । ভিটামিন সি শ্বেত রক্তকণিকা উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে । আবহাওয়া পরিবর্তন বা সংক্রমণের সময় এই স্যুপ পান করলে শরীরের রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সর্দি-কাশি এবং ফ্লুর মতো সমস্যা প্রতিরোধ করা যায় ।
হাড়ের শক্তি বৃদ্ধির জন্য একটি আশীর্বাদ: এই স্যুপে দুধের চেয়ে বেশি ক্যালসিয়াম থাকে । এতে আয়রন এবং ফসফরাসও থাকে ৷ যা হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য । নিয়মিত সজনে স্যুপ পান করলে অস্টিওপোরোসিসের মতো রোগের ঝুঁকি কমে ৷ হাড় মজবুত হয় এবং বাতের ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় । এটি ক্রমবর্ধমান শিশু এবং বয়স্কদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী ।
পাচনতন্ত্র সুস্থ রাখে: এই স্যুপে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে ৷ যা মসৃণ হজম ব্যবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে । এটি কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস এবং বদহজমের মতো সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে । সজনেতে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যও রয়েছে ৷ যা পেটে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে ।
প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে: সজনেতে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য শরীরের যেকোনও ধরণের প্রদাহ কমাতে সহায়ক । উপরন্তু, এটি একটি প্রাকৃতিক ডিটক্সিফায়ার হিসেবে কাজ করে । এটি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে, সুস্থ লিভার এবং কিডনি বজায় রাখে ।
ত্বক এবং চুলের জন্য উপকারী: সজনে স্যুপে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন এ ত্বককে সুস্থ এবং উজ্জ্বল রাখে । এটি বলিরেখা এবং সূক্ষ্ম রেখা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে । একইভাবে, এটি চুল পড়া কমায়, এটিকে শক্তিশালী এবং ঘন করে তোলে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8373516/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- দিনে কতবার ভেজানো আমন্ড স্বাস্থ্যকর ? এগুলি খাওয়ার সঠিক উপায় কী জানুন বিস্তারিত
- কিডনির ক্ষতির লক্ষণ প্রস্রাবে দেখা যায়, কীভাবে বুঝবেন জানুন বিস্তারিত
- সুগন্ধযুক্ত প্যাডগুলি বিপদের সংকেত ! মাসিকের সময় এগুলি ব্যবহার করলে বড় সমস্যা হতে পারে
- আপনার হৃদয় সুস্থ রাখতে প্রতিদিন এই জিনিসগুলি খান, খারাপ কোলেস্টেরল দূর করবে