এই গাছ স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার ! এর ফুল থেকে ফল শত রোগের যম
মহুয়া গাছ স্বাস্থ্যের এক ভাণ্ডার ৷ এর পাতা থেকে শুরু করে ফুল পর্যন্ত, এটি ঔষধি গুণে ভরপুর এবং অনেক রোগ থেকে মুক্তি দেয় ।
Published : December 2, 2025 at 3:00 PM IST
রাজস্থানের পাহাড়ি অঞ্চলে পাওয়া একটি গাছ প্রচুর স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে । নাম মহুয়া ৷ এই মহুয়াকে আয়ুর্বেদিক গুণাবলীর ভাণ্ডার হিসাবে বিবেচনা করা হয় । এই গাছের সবকিছুই উপকারী । এর পাতা, ফল, ফুল এবং ডালপালা অনেক আয়ুর্বেদিক ওষুধ এবং খাবারে ব্যবহৃত হয় । এর ফুল ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ । মহুয়ার ক্বাথ, তেল এবং ফুল হজম, জয়েন্টে ব্যথা, ত্বকের রোগ, দুর্বলতা এবং ঘুমের জন্য সাহায্য করে । তবে, অতিরিক্ত সেবন নেশা, মাথাব্যথা এবং ডায়াবেটিস বৃদ্ধির কারণ হতে পারে ।
মহুয়া ফুল প্রাকৃতিক শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ । এই ফুলের শীতল প্রভাব রয়েছে, তবে এগুলি কফ বের করে দিতে সাহায্য করে । মহুয়ার ছালের ক্বাথ পান করলে বা এর তেল দিয়ে মাসাজ করলে জয়েন্টের ব্যথা এবং আর্থ্রাইটিস থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ।
মহুয়া শরীরের জন্যও একটি ভালো টনিক । শুকনো মহুয়া ফুল দুধে ফুটিয়ে পান করলে শারীরিক দুর্বলতা দূর হয় । মহুয়া বীজের তেল চুলকানি, একজিমা এবং পোড়ার মতো ত্বকের সমস্যা নিরাময়েও কার্যকর বলে বিবেচিত হয় । এর ফুল হজম ব্যবস্থার উন্নতি করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য ও অর্শের মতো সমস্যা থেকে মুক্তি দেয় ।
মহুয়া ওষুধের পাশাপাশি এবং রান্নার কাজেও ব্যবহৃত হয়। শুকনো মহুয়া ফুল ভাজা এবং গুড় এবং ঘি দিয়ে মিশিয়ে বাড়িতে লাড্ডু বা হালুয়া তৈরি করা যেতে পারে । উপজাতীয় এলাকায়, মহুয়ার ময়দা ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি তৈরি করা হয় । এটি শরবতের মতো পানীয়তেও ব্যবহৃত হয় । এক গ্লাস দুধে 5-6টি শুকনো মহুয়া ফুল ফুটিয়ে পান করলে ভালো ঘুম হয় এবং ক্লান্তি দূর হয় ।
যদিও মহুয়া বেশ উপকারী, তবে অতিরিক্ত পরিমাণে সেবন ক্ষতিকারক হতে পারে । মহুয়ার অতিরিক্ত সেবন নেশা বা মাথাব্যথার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে । মহুয়া ফুলে উচ্চ পরিমাণে চিনি থাকার কারণে, ডায়াবেটিস রোগী এবং গর্ভবতী মহিলাদের ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এগুলি খাওয়া উচিত নয় ।
https://www.foodandnutritionjournal.org/volume6number2/mahua-a-boon-for-pharmacy-and-food-industry/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
