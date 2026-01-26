ঢ্যাঁরস খাওয়ার বহু উপকারী দিক রয়েছে, খাদ্যতালিকায় রাখুন এইভাবে

ঢ্যাঁরস খাওয়ার বহু উপকারী দিক রয়েছে, খাদ্যতালিকায় রাখুন এইভাবে
গ্রীষ্মকালে ঢ্যাঁরস একটি বহুল ব্যবহৃত সবজি । এটি খুবই সুস্বাদুও । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এর উপকারী দিকগুলি ৷
Published : January 26, 2026 at 3:57 PM IST
শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই ঢ্যাঁরস খেতে ভালোবাসেন । এর সবজি অবিশ্বাস্যভাবে সুস্বাদু । এর স্বাদ অসাধারণ এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে । ঢ্যাঁরস একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যকর সবজি, যা ভারতীয় রান্নাঘরের প্রিয় । ঢ্যাঁরসে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ফোলেট, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা শরীরকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে ।
ঢ্যাঁরস কেবল আমাদের পাচনতন্ত্রকে সুস্থ রাখে না, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, হৃদরোগের উন্নতি এবং হাড়কে শক্তিশালী করতেও কার্যকর । এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও শক্তিশালী করে । ওজন কমাতে আগ্রহীদের জন্য ঢ্যাঁরস একটি চমৎকার বিকল্প । আপনি যদি একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গ্রহণ করতে চান, তাহলে আপনার খাদ্যতালিকায় ঢ্যাঁরস অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এর উপকারিতা সম্পর্কে ৷ কীভাবে আপনি খাদ্যতালিকায় ঢ্যাঁরস অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । জানুন বিস্তারিত ৷
ঢ্যাঁরস স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী: ঢ্যাঁরস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে । ঢ্যাঁরসে ভিটামিন সি থাকে । ঢ্যাঁরসে দৃষ্টিশক্তিও উন্নত হয় । ঢ্যাঁরসে প্রচুর পরিমাণে বিটা-ক্যারোটিন থাকে, যা দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতে কার্যকর ।
ঢ্যাঁরসে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা হজমে সাহায্য করে । এটি আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে, ওজন কমাতে সাহায্য করে ।
ঢ্যাঁরসের ফাইবার কোলেস্টেরল কমায় এবং হৃদরোগের স্বাস্থ্য উন্নত করে ।
ঢ্যাঁরসের ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম হাড়কে শক্তিশালী করে ।
ঢ্যাঁরস ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও উপকারী বলে বিবেচিত হয় । এতে বিভিন্ন ধরণের পুষ্টি উপাদান রয়েছে । এটি পটাসিয়াম, ভিটামিন সি, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং ফোলেটের একটি চমৎকার উৎস ।
এই পাঁচটি উপায়ে আপনার খাদ্যতালিকায় ঢ্যাঁরস অন্তর্ভুক্ত করুন ।
ঢ্যাঁরস ফ্রাই: সবাই ঢ্যাঁরস ভাজা পছন্দ করেন । এই মুচমুচে ঢ্যাঁরস ভাজা স্নাক্সস হিসেবে খাওয়া যেতে পারে । অল্প খাওয়া এবং মশলা দিয়ে ডিপ-ফ্রাই বা এয়ার-ফ্রাই করুন । ছোট-বড় সকলেরই এগুলো প্রিয় ।
ঢ্যাঁরস সবজি: সবচেয়ে সহজ এবং সাধারণ উপায় হল মশলাদার ঢ্যাঁরসের সবজি তৈরি করা । এটি হালকা মশলা এবং সর্ষের তেল দিয়ে রান্না করা যায় । আপনি এটি ডাল বা ভাতের সঙ্গে খেতে পারেন । এটি রুটি, পরোটা এবং পুরির সঙ্গেও বেশ সুস্বাদু ।
ঢ্যাঁরস ভর্তা: আপনি সম্ভবত সবসময় আলু এবং বেগুন ভর্তা খেয়েছেন, কিন্তু আপনি কি জানেন ঢ্যাঁরস থেকেও সুস্বাদু ভর্তা তৈরি করা যায় ? ঢ্যাঁরস ভাজুন এবং এতে টমেটো, পেঁয়াজ এবং মশলা যোগ করুন ।
ঢ্যাঁরস তরকারি: আপনি সাধারণত বেসনের তরকারি, ডিমের তরকারি, বা আলুর তরকারি খেয়েছেন । ঢ্যাঁরস তরকারি চেষ্টা করুন । এটি নারকেলের দুধ বা দই দিয়ে তৈরি । ঢ্যাঁরস তরকারি একটি অনন্য দক্ষিণ ভারতীয় স্বাদ প্রদান করে ।
ভাজা পেঁয়াজ ঢ্যাঁরস: গ্রিল করা ঢ্যাঁরসও সুস্বাদু । এটি তৈরি করতে, প্যানে সর্ষের তেল যোগ করুন । কাটা ঢ্যাঁরস যোগ করুন, মেথি এবং লাল লঙ্কা দিয়ে সিজন করুন এবং নুন দিয়ে সিজন করুন । ভাজার সময় এক চা চামচ বেসনের ময়দা এবং হিং যোগ করুন । এটি স্বাদকে দ্বিগুণ করবে ।
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39856844/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- জিরো ফিগারের পিছনে ছুটে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ? শরীরের সমস্য়ার ঝুঁকি এড়াতে সাবধান থাকুন
- ভ্রামরী প্রাণায়াম প্রাকৃতিকভাবে উচ্চ রক্তচাপ ও বিষণ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে
- বাচ্চাদের ডিম দেওয়ার সঠিক বয়স কত ? খাওয়ানোর সময় বাবা-মায়ের এই সতর্কতাগুলি মেনে চলা উচিত
- রান্নাঘরে আদা কোনও সাধারণ জিনিস নয়, কাদের জন্য এটি একটি আশীর্বাদ ?