রাতে ঘুমানোর আগে জিরে ভেজানো জল পান করুন, কেন করবেন জানুন
Jeera Water: জিরে এমন একটি মশলা যা কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, বরং স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী ।
Published : October 15, 2026 at 4:54 PM IST
বহু শতাব্দী ধরে আমাদের রান্নাঘরে বিভিন্ন ধরনের মশলা ব্যবহৃত হয়ে আসছে । এই বৈচিত্র্যময় মশলাগুলি কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, বরং স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী । জিরে এমনই একটি মশলা, এটি অনেক খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে ।
দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে জিরে অন্তর্ভুক্ত করার বেশ কয়েকটি উপায় রয়েছে । রান্নায় ফোড়ন (তড়কা) হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি, আপনি জিরে ভেজানো জলও পান করতে পারেন । স্বাস্থ্যের জন্য জিরে ভেজানো জল অত্যন্ত উপকারী বলে বিবেচিত হয় বিশেষ করে রাতে এটি পান করলে এর উপকারিতা আরও বেড়ে যায় । জেনে রাখা প্রয়োজন, প্রতি রাতে জিরে ভেজানো জল পান করার কিছু উপকারিতা সম্পর্কে ।
হজম প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়
আপনি যদি প্রায়শই হজমজনিত সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে জিরের জল আপনার জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে । এটি পাকস্থলীকে শান্ত করে এবং পেট ফাঁপা বা ফোলা ভাব কমায় । জিরের জল পরিপাককারী এনজাইমগুলোকে উদ্দীপ্ত করে এবং পিত্তরস নিঃসরণ বাড়ায়, যা শরীরকে চর্বিযুক্ত ও ভারী খাবার সহজে হজম করতে সাহায্য করে । এছাড়া, এটি গ্যাস ও প্রদাহ থেকে মুক্তি দেয়, তাই রাতের খাবারের পর এটি পান করা একটি চমৎকার অভ্যাস হতে পারে ।
ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে
জিরে ভেজানো জল বিপাকক্রিয়া (মেটাবলিজম) উন্নত করে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শরীরের ওজন এবং পেটের মেদ কমাতে জিরে কার্যকর । বিশেষ করে রাতে এটি পান করলে গভীর রাতে খিদে পাওয়ার প্রবণতা কমে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে ।
শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে (ডিটক্সিফিকেশন)
জিরেতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা শরীরের ক্ষতিকারক ফ্রি র্যাডিক্যাল দূর করে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে (ডিটক্সিফিকেশন) ত্বরান্বিত করে । রাতে জিরে ভেজানো জল পান করলে ঘুমের সময় শরীর প্রাকৃতিকভাবে বিষমুক্ত হতে পারে । এর মূত্রবর্ধক (ডাইইউরেটিক) গুণাবলি শরীর থেকে টক্সিন বের করে দিতে এবং অন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করে ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়
অল্প পরিমাণে হলেও, জিরে ভেজানো জলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থাকে । মাত্র এক চা চামচ জিরে থেকে আপনি দৈনিক আয়রনের চাহিদার প্রায় 17 শতাংশ পেতে পারেন । এছাড়া, জিরেতে রয়েছে বিভিন্ন ভিটামিন, খনিজ উপাদান এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে, প্রদাহ কমাতে এবং ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে ।
ভালো ঘুমে সহায়তা করে
উষ্ণ জিরে ভেজানো জল গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা ও বুক জ্বালাপোড়া কমাতে পারে, কারণ এতে অ্যান্টাসিড গুণাবলি রয়েছে । এটি পরিপাকতন্ত্রকে শান্ত রাখে এবং শরীরের পিএইচ (pH) ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । রাতে এটি পান করলে গভীর ও আরামদায়ক ঘুম হতে পারে ।
ত্বকের জন্য উপকারী: সামগ্রিক স্বাস্থ্যগত উপকারের পাশাপাশি, জিরে ত্বকের জন্যও অত্যন্ত উপকারী । এর ডিটক্সিফাইং ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণাবলি ত্বক থেকে ক্ষতিকারক উপাদান দূর করে, ফলে ত্বক উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে । উন্নত পরিপাক প্রক্রিয়া এবং পুষ্টি উপাদানের সঠিক শোষণ ত্বককে আরও উজ্জ্বল এবং চুলকে স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12236560/
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