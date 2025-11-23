রোজ সকালে খান এই দু'টি জিনিসের মিশ্রণ ! বহু সমস্যার সমাধান মিলবে একসপ্তাহে
আপনি কি জানেন প্রতিদিন সকালে ছোলা এবং গুড় খাওয়া শুরু করলে আপনার স্বাস্থ্যের কী কী পরিবর্তন হতে পারে ? জানুন বিস্তারিত ৷
Published : November 23, 2025 at 3:41 PM IST
সুস্থ থাকার জন্য, আপনার খাদ্যাভ্যাসের উন্নতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এমন অনেক খাদ্য সংমিশ্রণ রয়েছে যা ছোলা এবং গুড় সহ অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে ।
শীতকাল মানে বাজারে বাজারে গুড়ের মিষ্টি সুবাস ও পিঠেপুলি, মিষ্টি আর রুটির সঙ্গে গুড় উপভোগ করার মজাই আলাদা । তবে কেবল স্বাদরক্ষাই নয়, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও গুড় খাওয়া ভীষণভাবে উপকারী । সকালে খালি পেটে যদি গুড়-ছোলা খাওয়া যায়, তা হলে অনেক রোগবালাই থেকে দূরে থাকা যায় বলে জানান বিশেষজ্ঞরা ৷
প্রতিদিন সকালে ছোলা এবং গুড় খাওয়া অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ছোলা এবং গুড় খাওয়া কীভাবে স্বাস্থ্যের পরিবর্তন আনতে পারে ?
শক্তির উৎস: ব্রেকফাস্ট হল সারাদিন আপনার শক্তির ভিত্তি । ছোলা প্রোটিন এবং জটিল কার্বোহাইড্রেটের একটি ভালো উৎস, অন্যদিকে গুড় আয়রন এবং প্রাকৃতিক শর্করা সমৃদ্ধ। একসাথে খেলে তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘস্থায়ী শক্তি পাওয়া যায় । এই সংমিশ্রণ রক্তাল্পতা প্রতিরোধ করে এবং সারাদিন অলসতা এবং ক্লান্তি প্রতিরোধে সহায়তা করে ।
হজম ব্যবস্থা শক্তিশালী করে: ছোলার ফাইবার সঠিক হজম বজায় রাখতে সাহায্য করে । এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং অন্ত্র পরিষ্কার করে । গুড় হজমকারী এনজাইমগুলিকে সক্রিয় করতেও সাহায্য করে। সকালে এটি খেলে হজমের সমস্যার ঝুঁকি কমে ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে: ছোলা জিঙ্ক এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ ৷ যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য অপরিহার্য । গুড়ে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শরীরকে ফ্রি র্যাডিক্যালের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি থেকে রক্ষা করে । তাই নিয়মিত এটি খাওয়া সর্দি-কাশির মতো সাধারণ অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে ।
হাড়ের শক্তি বৃদ্ধি: ছোলা ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ । এই সমস্ত উপাদান হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য । মহিলাদের অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বেশি থাকে, যা তাদের জন্য আরও বেশি উপকারী করে তোলে ।
ত্বক এবং চুলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ: ছোলা প্রোটিন এবং ভিটামিনের ভাণ্ডার ৷ যা চুলের বৃদ্ধি এবং উজ্জ্বল ত্বকের জন্য দায়ী । এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বার্ধক্যজনিত লক্ষণগুলি, যেমন- বলিরেখা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে । গুড় শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে রক্ত পরিষ্কার করে, যা ত্বকের সৌন্দর্যের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে ।
ওজন কমাতে সাহায্য করে: এই মিশ্রণটি ফাইবার এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ, যা পেটকে দীর্ঘক্ষণ ভরা রাখে । এটি অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ইচ্ছা কমায় এবং ক্যালোরি গ্রহণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যা ওজন কমাতে ভূমিকা রাখে ।
রক্তাল্পতা দূর করে: গুড় আয়রনের একটি চমৎকার প্রাকৃতিক উৎস । ছোলা ফোলেট এবং আয়রনেও সমৃদ্ধ । উভয়ই একসঙ্গে শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে কাজ করে, রক্তাল্পতার ঝুঁকি কমায় । এটি বিশেষ করে মহিলাদের এবং শিশুদের জন্য উপকারী ।
কতটা পরিমাণে খাওয়া উচিত ?
রাতে পরিষ্কার জলে এক মুঠো ছোলা ভিজিয়ে রাখুন । সকালে ছোলা একটি ছোট টুকরো গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খান । সেরা ফলাফলের জন্য, খালি পেটে এটি খান এবং তারপরে 30 মিনিট পর্যন্ত কিছু খাবেন না বা পান করবেন না ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
