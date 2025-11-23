ETV Bharat / health

রোজ সকালে খান এই দু'টি জিনিসের মিশ্রণ ! বহু সমস্যার সমাধান মিলবে একসপ্তাহে

আপনি কি জানেন প্রতিদিন সকালে ছোলা এবং গুড় খাওয়া শুরু করলে আপনার স্বাস্থ্যের কী কী পরিবর্তন হতে পারে ? জানুন বিস্তারিত ৷

Health care Tips
ছোলা ও গুড়ের উপকারিতা (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 23, 2025 at 3:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সুস্থ থাকার জন্য, আপনার খাদ্যাভ্যাসের উন্নতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এমন অনেক খাদ্য সংমিশ্রণ রয়েছে যা ছোলা এবং গুড় সহ অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে ।

শীতকাল মানে বাজারে বাজারে গুড়ের মিষ্টি সুবাস ও পিঠেপুলি, মিষ্টি আর রুটির সঙ্গে গুড় উপভোগ করার মজাই আলাদা । তবে কেবল স্বাদরক্ষাই নয়, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও গুড় খাওয়া ভীষণভাবে উপকারী । সকালে খালি পেটে যদি গুড়-ছোলা খাওয়া যায়, তা হলে অনেক রোগবালাই থেকে দূরে থাকা যায় বলে জানান বিশেষজ্ঞরা ৷

প্রতিদিন সকালে ছোলা এবং গুড় খাওয়া অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ছোলা এবং গুড় খাওয়া কীভাবে স্বাস্থ্যের পরিবর্তন আনতে পারে ?

শক্তির উৎস: ব্রেকফাস্ট হল সারাদিন আপনার শক্তির ভিত্তি । ছোলা প্রোটিন এবং জটিল কার্বোহাইড্রেটের একটি ভালো উৎস, অন্যদিকে গুড় আয়রন এবং প্রাকৃতিক শর্করা সমৃদ্ধ। একসাথে খেলে তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘস্থায়ী শক্তি পাওয়া যায় । এই সংমিশ্রণ রক্তাল্পতা প্রতিরোধ করে এবং সারাদিন অলসতা এবং ক্লান্তি প্রতিরোধে সহায়তা করে ।

হজম ব্যবস্থা শক্তিশালী করে: ছোলার ফাইবার সঠিক হজম বজায় রাখতে সাহায্য করে । এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং অন্ত্র পরিষ্কার করে । গুড় হজমকারী এনজাইমগুলিকে সক্রিয় করতেও সাহায্য করে। সকালে এটি খেলে হজমের সমস্যার ঝুঁকি কমে ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে: ছোলা জিঙ্ক এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ ৷ যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য অপরিহার্য । গুড়ে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি থেকে রক্ষা করে । তাই নিয়মিত এটি খাওয়া সর্দি-কাশির মতো সাধারণ অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে ।

হাড়ের শক্তি বৃদ্ধি: ছোলা ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ । এই সমস্ত উপাদান হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য । মহিলাদের অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বেশি থাকে, যা তাদের জন্য আরও বেশি উপকারী করে তোলে ।

ত্বক এবং চুলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ: ছোলা প্রোটিন এবং ভিটামিনের ভাণ্ডার ৷ যা চুলের বৃদ্ধি এবং উজ্জ্বল ত্বকের জন্য দায়ী । এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বার্ধক্যজনিত লক্ষণগুলি, যেমন- বলিরেখা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে । গুড় শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে রক্ত ​​পরিষ্কার করে, যা ত্বকের সৌন্দর্যের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে ।

ওজন কমাতে সাহায্য করে: এই মিশ্রণটি ফাইবার এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ, যা পেটকে দীর্ঘক্ষণ ভরা রাখে । এটি অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ইচ্ছা কমায় এবং ক্যালোরি গ্রহণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যা ওজন কমাতে ভূমিকা রাখে ।

রক্তাল্পতা দূর করে: গুড় আয়রনের একটি চমৎকার প্রাকৃতিক উৎস । ছোলা ফোলেট এবং আয়রনেও সমৃদ্ধ । উভয়ই একসঙ্গে শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে কাজ করে, রক্তাল্পতার ঝুঁকি কমায় । এটি বিশেষ করে মহিলাদের এবং শিশুদের জন্য উপকারী ।

কতটা পরিমাণে খাওয়া উচিত ?

রাতে পরিষ্কার জলে এক মুঠো ছোলা ভিজিয়ে রাখুন । সকালে ছোলা একটি ছোট টুকরো গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খান । সেরা ফলাফলের জন্য, খালি পেটে এটি খান এবং তারপরে 30 মিনিট পর্যন্ত কিছু খাবেন না বা পান করবেন না ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8314846/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22916806/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যায় পাতে রাখুন এই খাবারগুলি, শরীরও থাকবে সুস্থ
  2. অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার স্থূলতা সৃষ্টি করছে ! স্বাদের জন্য স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস করলেই বড় বিপদ
  3. 12 বছরের কম বয়সি শিশুদের এই খাবার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন
  4. আপনি কি নকল গোলমরিচ খাচ্ছেন ? সহজেই করুন আসল জিনিসের বিশুদ্ধতা শনাক্ত ! তবেই পাওয়া যাবে উপকার

TAGGED:

HEALTH CARE TIPS
HEALTHY LFESTYLE
ছোলা ও গুড় খাওয়ার উপকারিতা
JAGGERY AND CHANA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.