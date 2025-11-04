ABC আচারও শরীরের জন্য উপকারী, কীভাবে খাবেন জানেন ?
ABC আচার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয় ৷ কীভাবে বানাবেন জেনে নিন বিস্তারিত ৷
Published : November 4, 2025 at 7:35 PM IST
আজকের দ্রুতগতির জীবনে, মানুষ প্রায়শই সতেজতা এবং শক্তির জন্য জুসের দিকে ঝুঁকে পড়ে । কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে জুসের পরিবর্তে আচার খাওয়া আরও উপকারী হতে পারে ? পুষ্টিবিদরা জানান, ABC জুসে (আপেল, বিট এবং গাজরের রস) ক্যালোরি এবং লুকানো চিনি বেশি থাকে ৷ যা ইনসুলিনের মাত্রা বাড়াতে পারে । তাই ABC আচারকে একটি ভালো বিকল্প হিসেবে সুপারিশ করেছেন ।
এটি বেশি ক্যালোরি শোষিত করে না ৷ শরীরে অতিরিক্ত চর্বিও জমা হয় না ৷
ABC আচার তৈরির উপকরণ:
আপেল
বিট
গাজর
সর্ষের তেল
কাঁচা লঙ্কা
মৌরি
জিরে
ধনে
নুন
কীভাবে ABC আচার তৈরি হয় ?
ABC আচারে আপেল, বিট এবং গাজরের মতো পুষ্টিকর উপাদান থাকে । এটি তৈরি করতে প্রথমে সবজি কেটে একটি কাচের জারে রাখুন । স্বাদমতো নুন যোগ করুন ৷ এরপর সব জিনিস ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । এরপর, একটি ছোট প্যানে সর্ষের তেল গরম করে কাঁচালঙ্কা যোগ করে টেম্পারিং তৈরি করুন । এছাড়াও, মৌরি, জিরে এবং ধনে গুঁড়ো করে টেম্পারিংয়ে যোগ করুন । এই টেম্পারিংটি একটি জারে ঢেলে তিন থেকে চার দিন রোদে রেখে দিন । আপনার ABC আচার প্রস্তুত ।
ABC আচার খাওয়ার উপকারিতা:
আচার খাওয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে । প্রথমত, আপেল ভিটামিন সি-এর একটি ভালো উৎস ৷ যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে । এটি হৃদরোগের স্বাস্থ্য উন্নত করে, রক্ত প্রবাহ উন্নত করে এবং ত্বক ও চুলের জন্যও উপকারী । তাছাড়া, আপেল হজমে সহায়তা করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ।
শীতকালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া বিট, উচ্চ নাইট্রেটের কারণে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে । এটি অ্যাথলেটিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং লিভার এবং হজমের স্বাস্থ্যকে সমর্থন করে । গাজর, ভিটামিন এ এবং সি-এর একটি ভালো উৎস, দৃষ্টিশক্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং হৃদরোগের স্বাস্থ্য উন্নত করে ।
সুতরাং, এবিসি আচার কেবল সুস্বাদুই নয়, স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী । নিয়মিত খেলে আপনার হজম স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে এবং আপনার শক্তির মাত্রা বাড়াতে পারে । আপনি যদি স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুতর হন এবং রস থেকে ভিন্ন কিছু চেষ্টা করতে চান, তাহলে এবিসি আচার আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প হতে পারে ।
সুস্থ থাকতে প্রতিদিন আপেল খাওয়া প্রয়োজন ৷ আপেল স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদের চেয়ে কম নয় । এটি খেলে অনেক রোগের উপশম হয় । এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এবং ওজন কমাতে উপকারী ।
বিটে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন ত্বককে সূর্যের রশ্মি থেকে রক্ষা করে এবং ত্বকের সমস্ত সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে । এতে উপস্থিত ভিটামিন সি কোলাজেন তৈরিতে সাহায্য করে, যা ত্বককে টানটান এবং নরম রাখে ।
পুষ্টিবিদের মতে, গাজরে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং আয়রনের মতো অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান রয়েছে । এতে উপস্থিত ফাইবার পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা প্রতিরোধ করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)