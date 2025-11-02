পেয়ারা সুপারফুড ! কীভাবে উপকার করে জানেন কি ?

পেয়ারা সুপারফুড ! কীভাবে উপকার করে জানেন কি ?
আপনি কি জানেন পেয়ারা আপনার হৃদরোগের জন্য কতটা উপকারী? এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ ৷
Published : November 2, 2025 at 11:30 AM IST
পেয়ারা দেখতে সাধারণ একটি ফল, কিন্তু এর গুণাগুণ অসাধারণ । বিশেষজ্ঞরা জানান, ভিটামিন সি, ফাইবার, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই ফলটি হৃদরোগের জন্য অত্যন্ত উপকারী ।
চিকিৎসকেরা বলছেন, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চার অভাব ডায়াবেটিসের প্রবণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে । ডায়াবেটিস হলে খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ জরুরি । আবার কিছু খাবার আছে, যা ডায়াবেটিকদের জন্য ভালো । তেমনই একটি ফল পেয়ারা । ফলটিতে প্রাকৃতিক মিষ্টত্ব থাকলেও বিশেষ রসালো নয় । ফাইবারে পূর্ণ এই ফল রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখে ।
পেয়ারায় থাকা অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট শরীরে প্রবেশ করে ক্ষতিকর জীবাণুদের মেরে ফেলে । ফলে সব ধরনের সংক্রমণের আশঙ্কা কমে যায় । পেয়ারায় থাকা অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদানের উপস্থিতির জন্য শরীরে উপস্থিত সমস্ত ধরনের বিষাক্ত উপাদানও বেরিয়ে যায় । ফলে শরীর দ্রুত সতেজ হয়ে ওঠে ।
আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে এই ফলটি আপনার হৃদরোগকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে ?
কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ: পেয়ারায় থাকা দ্রবণীয় ফাইবার শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে । এই ফাইবার পরিপাকতন্ত্রে কোলেস্টেরলের শোষণ রোধ করে, ধমনীতে প্লাক জমার ঝুঁকি কমায় । তাছাড়া পেয়ারায় থাকা পেকটিন কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: পটাশিয়াম সমৃদ্ধ পেয়ারা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । পটাশিয়াম শরীরে সোডিয়ামের প্রভাব ভারসাম্যপূর্ণ করে এবং রক্তনালীগুলিকে শিথিল করে ৷ রক্ত প্রবাহ উন্নত করে এবং হৃদপিণ্ডের উপর অতিরিক্ত চাপ কমায় । নিয়মিত পেয়ারা খেলে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে ।
অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের ভাণ্ডার: পেয়ারায় ভিটামিন সি এবং লাইকোপিনের মতো শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে । এই অ্যান্টি অক্সিডেন্টগুলি শরীরের ফ্রি র্যাডিক্যালগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে ৷ যা কোষগুলিকে ক্ষতি করতে পারে এবং হৃদরোগের কারণ হতে পারে । ভিটামিন সি ধমনীর দেয়ালকে শক্তিশালী করতে এবং প্রদাহ কমাতেও সাহায্য করে ।
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: পেয়ারার গ্লাইসেমিক সূচক কম থাকে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে বৃদ্ধি রোধ করে । ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত ৷ তাই রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ হৃদরোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পেয়ারায় থাকা ফাইবার গ্লুকোজ শোষণকে ধীর করে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ।
ওজন কমাতে সাহায্য করে: স্থূলতা হৃদরোগের জন্য একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ । পেয়ারায় ক্যালোরি কম এবং ফাইবার বেশি থাকে, যা ওজন কমাতে এটি সহায়ক করে তোলে । এটি খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভূতি বজায় থাকে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া কম হয় ।
প্রদাহ কমানো: পেয়ারার প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে । হৃদরোগে প্রদাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
অ্যান্টি-এজিং উপাদান: পেয়ারার মধ্যে লাইকোপেন ও ভিটামিন সি-এর মতো অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে ৷ যা ফ্রি র্যাডিকেলের সঙ্গে লড়াই করে এবং ত্বকের কোষকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে । এর জেরে ত্বক তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায় না । ত্বকের ওপর চট করে বলিরেখা, দাগছোপ দেখা যায় না । পেয়ারা ত্বকে কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে এবং ত্বকের যৌবন ধরে রাখে ।
ব্রণ প্রতিরোধ করে: পেয়ারার মধ্যে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে । এই ফল খেলে ত্বকের প্রদাহ, ফোলাভাব, ব্যথা, জ্বালাভাব কমবে । ব্রণর সমস্যা সহজেই কমাতে পারবেন পেয়ারা খেয়ে । পেয়ারা ত্বকে অত্যধিক পরিমাণে সেবাম উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে । এর জেরে ব্রেকআউটের সমস্যা কমে যায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
