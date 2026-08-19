গলা ব্যথা ও কাশির জন্য আদা ওষুধের মতো, ঘরোয়া এই প্রতিকারগুলি তাৎক্ষণিক আরাম দেবে

গলা ব্যথা ও কাশির জন্য আদা ওষুধের মতো, ঘরোয়া এই প্রতিকারগুলি তাৎক্ষণিক আরাম দেবে
আয়ুর্বেদে আদা একটি প্রাকৃতিক ব্যথানাশক হিসেবে বিবেচিত হয়; এটি ঋতুজনিত সর্দি-কাশি থেকে তাৎক্ষণিক উপশম দিতে পারে ।
Published : August 19, 2026 at 12:40 PM IST
তাপমাত্রা সামান্য কমলেই সর্দি-কাশির সমস্যা দেখা দিতে পারে । যদিও উপশমের জন্য ঘন ঘন অ্যান্টি-বায়োটিক বা সিরাপ সেবন করলে দ্রুত আরাম পাওয়া যায়, তবে এর ফলে শরীর ওষুধের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ।
এমন পরিস্থিতিতে, মৃদু সর্দি-কাশির চিকিৎসায় ঘরোয়া উপায়ের সাহায্য নিলে কেমন হয় ? যাকে প্রায়শই প্রাকৃতিক ব্যথানাশক হিসাবে অভিহিত করা হয় । তা হল আদা ৷ প্রতিকার হিসাবে এটি বিভিন্নভাবে খাওয়া করা যেতে পারে ।
কাশি থেকে তাৎক্ষণিক উপশম পেতে প্রথমে এক টুকরো আদার খোসা ছাড়িয়ে সেটি হালকা পুড়িয়ে নিন । এরপর এর ওপর সামান্য বিট নুন ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে চুষে খান । এটি গলা ব্যথা থেকেও দ্রুত আরাম দিতে পারে ।
হলুদ, মধু ও আদার মিশ্রণ: হলুদের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ফাঙ্গাল গুণ, মধুর আরামদায়ক বৈশিষ্ট্য এবং আদার প্রদাহ-বিরোধী (anti-inflammatory) ক্ষমতা সর্দি-কাশি থেকে দ্রুত উপশম পেতে সাহায্য করে । এটি তৈরি করতে এক চা-চামচ মধুর সঙ্গে হাফ চা-চামচ আদার রস এবং এক চিমটি হলুদ মিশিয়ে নিন । কাশি থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত নিয়মিত সকাল ও সন্ধ্যায় এই মিশ্রণটি খান ।
আদার গুঁড়ো, গুড় ও হলুদ: গুড় শরীর পরিষ্কারক বা ডিটক্সিফায়ার হিসাবে কাজ করে এবং আদা প্রাকৃতিক ব্যথানাশক হিসেবে পরিচিত ৷ অন্যদিকে হলুদের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ফাঙ্গাল গুণ এই প্রতিকারের কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তোলে । আদার গুঁড়ো, গুড় ও হলুদ মিশিয়ে ছোট ছোট বল বা লাড্ডুর মতো তৈরি করুন এবং ওষুধের মতোই নিয়মিত সেবন করুন ।
আদা চা: এই চা তৈরির জন্য প্রথমে জলে আদার ছোট টুকরো ফুটিয়ে নিন । এরপর এতে এক চা-চামচ লেবুর রস ও এক চা-চামচ মধু মিশিয়ে চায়ের মতো পান করুন । চা গরম থাকতেই পান করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন ।
আদা ও গোলমরিচের মিশ্রণ: এক গ্লাস জলে এক ইঞ্চি পরিমাণ আদা এবং 5-6টি গোলমরিচ ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন । স্বাদ বাড়াতে এতে গুড় বা মধু যোগ করতে পারেন । জল ফুটে অর্ধেক হয়ে এলে চুলা বন্ধ করে দিন এবং মিশ্রণটি হালকা গরম অবস্থায় পান করুন ।
আদা-দুধ: রাতে ঘুমানোর আগে দুই টুকরো আদা কুচি করে দুধের সাথে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন । এতে আদার উপকারী গুণগুলো দুধের সঙ্গে মিশে যায়; এরপর মিশ্রণটি পান করুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7019938/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)