রান্নাঘরে আদা কোনও সাধারণ জিনিস নয়, কাদের জন্য এটি একটি আশীর্বাদ ?
Published : January 19, 2026 at 1:44 PM IST
চা থেকে শুরু করে সবজি পর্যন্ত প্রতিটি ঘরে ব্যবহৃত আদা, এর স্বাদ এবং সুবাসের জন্য বিখ্যাত ৷ তবে এটি অলৌকিক স্বাস্থ্য উপকারিতাও প্রদান করে । আদার প্রদাহ-বিরোধী এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে । এটি কিছু মানুষের জন্য বিশেষভাবে উপকারী প্রমাণিত হয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, যাঁদের অবশ্যই আদা খাওয়া উচিত ।
হজমের সমস্যা থাকলে: হজমের সমস্যা এবং পেটের সমস্যা সকলের জন্যই বেশ ঝামেলার হতে পারে, যার ফলে মানুষ উপশমের জন্য ওষুধ এবং ঘরোয়া প্রতিকারের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় । আদা খাওয়া এই ব্যক্তিদের জন্য খুবই উপকারী প্রমাণিত হতে পারে । এটি ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম এবং প্রদাহজনক অন্ত্রের রোগের রোগীদের খাবার সহজে হজম করতে সাহায্য করে এবং পেটের অস্বস্তি থেকে মুক্তি দেয় । আদা খেলে প্রদাহ, বদহজম, বদহজম এবং পরিপাকতন্ত্রে আলসারের ঝুঁকি কমে এবং কোলোরেক্টাল ক্যানসারের ঝুঁকিও কম হয় ।
ওজন কমাতে: মানুষ প্রায়ই তাঁদের ওজন বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত থাকে এবং খাদ্যতালিকাগত পরিবর্তন এবং ব্যায়ামের আশ্রয় নেয় । কিন্তু আপনি কি জানেন আদা ওজন কমানোর জন্য একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প হতে পারে ? যদি আপনি ওজন কমানোর চেষ্টা করেন, তাহলে খাদ্যতালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না । এটি স্থূলতা দূর করতে এবং কোমর কমাতে সাহায্য করে ।
পিরিয়ডের ব্যথার জন্য কার্যকর: কিছু মহিলা তাঁদের পিরিয়ডের সময় পেট ফাঁপা, ব্যথা এবং অন্যান্য সমস্যা অনুভব করেন । আপনি যদি এই ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে চান, তাহলে খাদ্যতালিকায় আদা অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না । এটি পিরিয়ডের ব্যথা উপশম করতে সাহায্য করে ।
বমি বমি ভাবের সমস্যায় ভুগছেন এমন মানুষ: বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় যারা বমি বমি ভাবের সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের জন্য আদা খাওয়া খুবই কার্যকর হতে পারে । এটি সার্জারি এবং কেমোথেরাপির সঙ্গে সম্পর্কিত বমি বমি ভাব কমাতেও সহায়ক । গর্ভবতী মহিলাদের বেশি পরিমাণে আদা খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত এবং এটি খাওয়ার আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত, কারণ এটি সবার জন্য নিরাপদ নয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)