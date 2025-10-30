ETV Bharat / health

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পেঁপে খেলে কী হবে জানেন ?

আপনি কি জানেন প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পেঁপে খাওয়া শুরু করলে আপনার শরীরে কী কী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে ?

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পেঁপে খেলে কী হবে জানেন (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 30, 2025 at 10:40 AM IST

3 Min Read
পেঁপে কেবল তার মিষ্টি স্বাদের জন্যই নয়, এর আশ্চর্যজনক উপকারিতার জন্যও পরিচিত । এটি প্রচুর ভিটামিন, খনিজ এবং ফাইবারের একটি দুর্দান্ত উৎস । তাই আপনার খাদ্যতালিকায় পেঁপে অন্তর্ভুক্ত করা খুবই উপকারী হতে পারে ।

আপনি যদি প্রতিদিন সকালে নাস্তার আগে পেঁপে খাওয়া শুরু করেন, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন যা আপনাকে অবাক করে দেবে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কেন প্রতিদিন পেঁপে খাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে ।

পাচনতন্ত্রের জন্য উপকারী: পেঁপেকে পাচনতন্ত্রের জন্য উপকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে রয়েছে পাপাইন নামক এনজাইম, যা প্রোটিন হজমে সাহায্য করে । তাছাড়া, পেঁপেতে থাকা ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে । প্রতিদিন পেঁপে খেলে বদহজম, গ্যাস এবং অ্যাসিডিটির মতো পেটের সমস্যা দূর হয় ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে: পেঁপে ভিটামিন সি-এর একটি চমৎকার উৎস । একটি মাঝারি আকারের পেঁপেতে কমলার চেয়ে তিনগুণ বেশি ভিটামিন সি থাকে । ভিটামিন সি শরীরের অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে, ঠান্ডা এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে ।

চোখের জন্য উপকারী: পেঁপে ভিটামিন এ এবং বিটা-ক্যারোটিনে সমৃদ্ধ, যা চোখের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী । এটি বার্ধক্যজনিত ছানি এবং দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ।

ত্বক উজ্জ্বল করে: পেঁপেতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী । এগুলি বলিরেখা কমাতে, ত্বককে দৃঢ় করতে এবং বর্ণ উন্নত করতে সাহায্য করে । পেঁপে ফেসপ্যাক লাগানো ত্বককেও উজ্জ্বল করে ।

ওজন কমাতে সাহায্য করে: কম ক্যালোরি এবং উচ্চ ফাইবারের কারণে, পেঁপে ওজন কমাতে খুবই সহায়ক হতে পারে । এটি দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরা রাখে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া প্রতিরোধ করে ।

হৃদরোগের জন্য উপকারী: পেঁপেতে উপস্থিত ফাইবার, পটাসিয়াম এবং ভিটামিন হৃদরোগের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । এটি কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে এবং রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে, যার ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায় ।

প্রদাহ কমায়: পেঁপেতে প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে । এটি আর্থ্রাইটিস এবং অন্যান্য প্রদাহজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী ।

ক্যানসার প্রতিরোধ: পেঁপেতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলি শরীরের ফ্রি র‍্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে ।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী: মিষ্টি হলেও, পেঁপে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী হতে পারে কারণ এর গ্লাইসেমিক সূচক কম । তবে, ডায়াবেটিস রোগীদের এটি সীমিত পরিমাণে এবং ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার পরেই খাওয়া উচিত ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

