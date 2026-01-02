ETV Bharat / health

ব্রেকফাস্টে খান একবাটি পেঁপে, এর উপকারী দিকগুলি জানুন

আমরা প্রায়শই পেঁপেকে পেটের সমস্যার নিরাময়কারী ধরা হয় ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন যে এই ফলটি সত্যিই স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদ ?

Health Benefits
পেঁপের উপকারিতা (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 2, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
পেঁপে কেবল তার মিষ্টি স্বাদের জন্যই নয়, এর আশ্চর্যজনক উপকারিতার জন্যও পরিচিত । এতে ভিটামিন সি, ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং পেপেইনের মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে, যা সারা দিন শরীরকে শক্তি সরবরাহ করে এবং স্বাস্থ্যের জন্যও খুবই উপকারী ।

পেঁপেকে স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয় । ব্রেকফাস্টে পেঁপে অন্তর্ভুক্ত করা স্বাস্থ্যের জন্য নানাভাবে উপকারী হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, পেঁপে খাওয়ার উপকারিতা ৷

হজমের জন্য ভালো: পেঁপেতে পাওয়া পাপাইন এনজাইম হজম ভালো রাখতে সাহায্য করে । যদি আপনার পেটের গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাসিডিটি বা ভারী ভাবের মতো সমস্যা হয়, তাহলে পেঁপে প্রাকৃতিক প্রতিকার হিসেবে কাজ করতে পারে ।

হৃদপিণ্ডের জন্য উপকারী: পেঁপেতে থাকা ফাইবার, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ৷ হার্ট অ্যাটাক এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায় । তাই, আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অবশ্যই পেঁপে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ।

ওজন কমানোর জন্য কার্যকর: যদি আপনি দ্রুত ওজন কমাতে চান, তাহলে আপনার খাদ্যতালিকায় পেঁপে রাখুন । এর কম ক্যালোরি এবং উচ্চ ফাইবার আপনাকে দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে । এটি ঘন ঘন খিদে লাগা রোধ করে, যা আপনার ওজন কমানোর যাত্রাকে সহজ করে তোলে ।

ত্বককে উজ্জ্বল এবং তারুণ্যদীপ্ত রাখে: যদি আপনি একটি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা চান, তাহলে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পেঁপে খান । এটি ত্বক থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে এবং বলিরেখা, দাগ এবং ব্রণ কমায় । এটি বার্ধক্য রোধকারী বৈশিষ্ট্যও বটে ।

দৃষ্টিশক্তির জন্য উপকারী: চোখের সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য পেঁপে একটি আশীর্বাদ । এটি ভিটামিন এ এবং বিটা-ক্যারোটিনে সমৃদ্ধ, যা দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতে এবং বয়সজনিত চোখের সমস্যা প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে: পেঁপে ভিটামিন সি, এ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে । পরিবর্তনশীল ঋতুতে অসুস্থতা প্রতিরোধের জন্য এই ফলটি অত্যন্ত উপকারী ।

আপনার শরীরকে সতেজ রাখুন: যদি আপনি প্রায়শই ক্লান্ত এবং দুর্বল বোধ করেন, তাহলে ব্রেকফাস্টে পেঁপে খাওয়ার কথা বিবেচনা করুন । পেঁপে আপনার শক্তির মাত্রা বাড়ায় এবং শরীরকে ভিতর থেকে পরিষ্কার করে লিভারের কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

