রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকা এই জিনিস স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার, শীতকালে শুকনো আদাকে কেন সুপারফুড বলা হয় জানেন ?
শুকনো আদা শীতকালে শরীরের জন্য একটি দুর্দান্ত ওষুধ । এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, হজমশক্তি উন্নত করতে এবং কাশি ও সর্দি-কাশির উপশম করতে সাহায্য করে।
Published : January 8, 2026 at 10:27 AM IST
শীতকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ঘরে ঘরে শুকনো আদার ব্যবহার বেড়ে যায় । শুকনো আদা মানে গুঁড়ো করে প্যাকেটজাত করা হয় ৷ ভারতীয় রান্না এবং আয়ুর্বেদে একটি বিশেষ উপকারী রয়েছে । এটি কেবল সুস্বাদুই নয়, এর অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতাও রয়েছে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা । শীতকালে, যখন ঠান্ডা আবহাওয়া সর্দি, কাশি এবং ফ্লুকে সাধারণ করে তোলে, তখন শুকনো আদা একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার হিসেবে কাজ করে । এই কারণেই শুকনো আদা শীতকালীন সুপারফুড হিসাবেও পরিচিত । জেনে নেওয়া যাক এর উপকারী দিকগুলি সম্পর্কে ৷
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে: শুকনো আদার অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে । চিকিৎসকদের মতে, শীতকালে শুকনো আদা খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়, ফলে মরশুমি রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ।
হজম উন্নত করে: শীতকালে ভারী এবং ভাজা খাবার কখনও কখনও হজম করা কঠিন হতে পারে । এই ক্ষেত্রে, শুকনো আদা হজমকে উদ্দীপিত করে এবং খাবার সহজে হজম করতে সাহায্য করে । হালকা গরম জলের সঙ্গে শুকনো আদা খেলে পেট পরিষ্কার থাকে এবং গ্যাস বা বদহজম কম হয় ।
ব্যথা এবং ফোলাভাব থেকে মুক্তি: শীতকালে জয়েন্টে ব্যথা এবং ফোলাভাব বৃদ্ধি পায় । শুকনো আদার প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য ব্যথা এবং শক্ত হওয়া কমাতে সাহায্য করে । দুধ বা হালকা গরম জলের সঙ্গে শুকনো আদা খেলে জয়েন্টে আরাম পাওয়া যায় এবং নমনীয়তা বজায় থাকে ।
ওজন নিয়ন্ত্রণ: শুকনো আদা বিপাক উন্নত করে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । সকালে খালি পেটে শুকনো আদা খেলে ক্যালোরি পোড়ানো দ্রুত হয় । এটি শরীরে শক্তির মাত্রা বজায় রাখে, ক্লান্তি এবং অলসতা প্রতিরোধ করে ।
মহিলাদের জন্য উপকারী: শুকনো আদা পিরিয়ডের সময় ব্যথা এবং খিঁচুনি থেকে মুক্তি দিতে পারে । এটি রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । অধিকন্তু, শুকনো আদা ত্বকের জন্যও উপকারী বলে বিবেচিত হয়, ব্রণ কমায় এবং ত্বকের রঙ উন্নত করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9818862/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)