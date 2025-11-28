দিনে একটা করে এই ফল খেলে বহু উপকার পাওয়া যাবে

দিনে একটা করে এই ফল খেলে বহু উপকার পাওয়া যাবে
খাদ্যতালিকায় সামান্য একটি জিনিসও যোগ করলে তা উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা পেতে পারে । একটা খেজুর হতে পারে সারাদিনের এনার্জি বুস্টার হিসাবে কাজ করে ৷
Published : November 28, 2025 at 3:42 PM IST
খেজুর দেখতে ছোট হতে পারে, কিন্তু এগুলি উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করতে পারে । এতে অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান রয়েছে যা আমাদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ।
যদি আপনি প্রতিদিন মাত্র 2-3টি খেজুর খাওয়া শুরু করেন, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাবেন ।জেনে নেওয়া দরকার প্রতিদিন খেজুর খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে ।
শক্তির একটি প্রাকৃতিক উৎস: খেজুরকে শক্তির একটি শক্তির আধার হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এতে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ এবং সুক্রোজ থাকে । এই চিনি শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি সরবরাহ করে । ব্রেকফাস্টে অথবা স্ন্যাক্সে 2-3টি খেজুর খেলে সারাদিন সক্রিয় এবং উদ্যমী বোধ করতে সাহায্য করতে পারে । এটি বিশেষ করে ক্রীড়াবিদ এবং জিমে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য উপকারী যাঁদের দ্রুত শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন ।
পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করে: আজকের দ্রুতগতির জীবনযাত্রায় হজমের সমস্যা সাধারণ হয়ে উঠেছে । খেজুর খাদ্যতালিকাগত ফাইবারে সমৃদ্ধ । এই ফাইবার মল নরম করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং অন্ত্র পরিষ্কার করতে সাহায্য করে । নিয়মিত খেজুর খেলে হজমশক্তি ঠিক থাকে এবং বদহজম ও গ্যাসের মতো পেটের সমস্যার ঝুঁকি কমে । এগুলি অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়াকেও পুষ্ট করে ।
হাড়ের শক্তি বৃদ্ধি করে: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের দুর্বলতা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় । খেজুরে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, তামা এবং সেলেনিয়ামের মতো খনিজ পদার্থ থাকে, যা হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য । ক্যালসিয়াম হাড়কে শক্তিশালী করে, অন্যদিকে ম্যাগনেসিয়াম হাড়ের ঘনত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে । প্রতিদিন খেজুর খাওয়া অস্টিওপোরোসিসের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে ৷
হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী: হৃদপিণ্ড আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ৷ খেজুর এর স্বাস্থ্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । খেজুরে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । এছাড়াও, ফ্ল্যাভোনয়েডের মতো অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে এবং ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে । এটি ধমনীতে প্লাক জমা হওয়ার ঝুঁকি কমায় এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায় ।
রক্তাল্পতার জন্য একটি ঔষধ: আয়রনের অভাবজনিত রক্তাল্পতা একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে । খেজুর আয়রনের একটি চমৎকার প্রাকৃতিক উৎস । প্রতিদিন 2-3টি খেজুর খাওয়া শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে । লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন বৃদ্ধি করে, এটি সারা শরীরে অক্সিজেন প্রবাহ উন্নত করে, ফলে ক্লান্তি এবং দুর্বলতা দূর করে ।
এই বিষয়গুলি মাথায় রাখা প্রয়োজন: যদিও খেজুর স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী, তবে এর স্বভাব গরম, তাই সীমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত । ডায়াবেটিস রোগীদেরও ডাক্তারের সহ্গে পরামর্শ করেই এগুলি খাওয়া উচিত, কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3992385/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- হিংসাত্মক পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে শিশুদের মানসিক বিকাশ ধীর হয়ে যায়, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য
- দ্রুত নাকি ধীরগতির হাঁটা কোনটি শরীরের জন্য উপকারী ? জেনে নিন গবেষণার মতামত
- গ্রিন টি-এর এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে ! কারা খাবেন না জানুন বিস্তারিত
- খাবারের পরপরই ফল খাওয়ার অভ্যাস আছে কি ? এই ভুল করলেই বড় বিপদ