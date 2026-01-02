রোজ পান করুন এই পানীয়, সাতদিনেই ফল পাবেন

রোজ পান করুন এই পানীয়, সাতদিনেই ফল পাবেন
ডাবের জল এবং চিয়া সিড উভয়ই স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । এগুলি কেবল স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধেই সাহায্য করে না বরং ত্বকের জন্যও উপকারী ।
Published : January 2, 2026 at 3:48 PM IST
আজকাল সবাই ফিট এবং সুন্দর থাকতেই পছন্দ করেন ৷ কিন্তু কাজের চাপ, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রা আমাদের ত্বক এবং স্বাস্থ্য উভয়কেই প্রভাবিত করে । অতএব আমাদের এমন প্রাকৃতিক এবং সহজ সমাধানের প্রয়োজন যা কেবল আমাদের শরীরকে ভিতর থেকে সুস্থ রাখবে না বরং বাইরে থেকেও উজ্জ্বল ত্বক প্রদান করবে ।
ওজন কমানোর প্রক্রিয়ায় চিয়া সিডের পরোক্ষ একটা ভূমিকা রয়েছে । চিয়া হজমশক্তি বাড়িয়ে তোলে ৷ আর হজম ঠিকঠাক হলে ওজন কমানো অনেকটাই সহজ হয়ে যায় । তাই অনেকেই নিয়ম করে চিয়াসিড খান । তবে এই বীজের সঙ্গে যদি ডাবের জল খান, তা হলে কি বাড়তি কোনও সুফল পাওয়া যাবে ? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ডাবের জলও যথেষ্ট উপকারী । এমনিতে চিয়া সিড জলে ভিজিয়েই খেতে হয় । বদলে যদি ডাবের জলে ভিজিয়ে খান, তা হলে কী কী সুফল পাবেন জানুন ৷
এর জন্য ডাবের জল এবং চিয়া সিডের মিশ্রণটি উপযুক্ত । এই পানীয়টি হাইড্রেশন, ডিটক্সিফিকেশন, ওজন কমানো ও ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য জাদুর চেয়ে কম কিছু নয় । জেনে নেওয়া যাক এর উপকারী দিকগুলি সম্পর্কে ৷
এই মিশ্রণটি কেন উপকারী ?
ডাবের জল: এটি প্রাকৃতিক ইলেক্ট্রোলাইট, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন সি এর ভাণ্ডার । এটি তাৎক্ষণিক শক্তি সরবরাহ করে, হজমশক্তি উন্নত করে এবং বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়, যার ফলে ত্বক পরিষ্কার থাকে ।
চিয়া সিড: এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে । এগুলি আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে, ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং ত্বকে বার্ধক্য রোধ করে ।
স্বাস্থ্যকর পানীয় তৈরির সহজ পদ্ধতি: এক গ্লাস ফ্রেস ডাবের জল নিন । এক চা চামচ চিয়া সিড যোগ করুন এবং 20-30 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখুন । ভালো করে মিশিয়ে নিন । ইচ্ছা করলে, স্বাদ এবং ভিটামিন সি এর জন্য লেবুর রসও যোগ করতে পারেন । শীতল এবং সতেজ পানীয়টি প্রস্তুত ।
উপকারিতা:
ওজন কমাতে কার্যকর: চিয়া সিডের দ্রবণীয় ফাইবার আপনাকে পেট ভরে রাখে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া থেকে বিরত রাখে । নারকেল জলে ক্যালোরি কম থাকে এবং তবুও শক্তি সরবরাহ করে ।
প্রাকৃতিক উজ্জ্বল ত্বক: ডাবের জলের হাইড্রেশন এবং চিয়া বীজের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার করে এবং একটি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে ।
হজম উন্নত করে: ফাইবার সমৃদ্ধ চিয়া সিড এবং ডাবের জলের শীতল বৈশিষ্ট্য কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অ্যাসিডিটি হ্রাস করে ।
শক্তি এবং সতেজতা: এই পানীয়টি ক্লান্তি দূর করতে এবং সারাদিন সক্রিয় থাকতে সাহায্য করে ।
বার্ধক্য বিরোধী প্রভাব: ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড এবং খনিজ ত্বকের বলিরেখা কমিয়ে দেয় এবং তারুণ্যের রঙ বজায় রাখে ৷
কখন এবং কীভাবে এটি পান করবেন ?
সকালে খালি পেটে এটি পান করলে সর্বাধিক ডিটক্স সুবিধা পাওয়া যায় ।
ওয়ার্কআউটের পরে এটি গ্রহণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে শক্তি পুনরুদ্ধার হয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)