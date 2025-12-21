রোজ সকালে পান করুন এই জুস, সারাদিন উদ্যমী থাকবেন
গাজর এবং আদার রস একটি স্বাস্থ্যকর মিশ্রণ যা শরীরকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে এবং বাইরে থেকে উজ্জ্বল করে তোলে ।
Published : December 21, 2025 at 11:13 AM IST
প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে দিন শুরু করলে আপনার শরীর সারাদিন উজ্জীবিত এবং সক্রিয় থাকে। গাজর এবং আদা উভয়ই ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ খাবার। গাজরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বিটা-ক্যারোটিন, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে ৷ অন্যদিকে আদার প্রদাহ-বিরোধী, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং হজম ক্ষমতা থাকে ৷
একটি স্বাস্থ্যকর রস তৈরির জন্য একত্রিত হলে, এটি শরীরকে বিষমুক্ত করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করে । গাজর এবং আদার রসের স্বাদ কিছুটা টক ও মিষ্টি এবং এটি স্বাস্থ্যের জন্য একটি শক্তিশালী পানীয় হিসেবে কাজ করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এর উপকারী দিকগুলি সম্পর্কে ৷
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে: এই রসে থাকা ভিটামিন সি, বিটা-ক্যারোটিন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে ।
দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে: গাজরে প্রচুর পরিমাণে বিটা-ক্যারোটিন থাকে, যা শরীরে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয় এবং চোখের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে । এটি ছানি এবং রাতকানা রোগ থেকেও রক্ষা করে ।
হজমশক্তি উন্নত করে: আদার উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব রয়েছে, যা পেট ফাঁপা, গ্যাস এবং বদহজম থেকে মুক্তি দেয় । গাজরের ফাইবার হজমেও সহায়তা করে ।
ওজন কমাতে সাহায্য করে: এই রস বিপাক বৃদ্ধি করে এবং এর উচ্চ ফাইবারের কারণে, আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে । ক্যালোরি কম হওয়ায়, এটি আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উপকারী ।
ত্বককে স্বাস্থ্যকর এবং উজ্জ্বল করে তোলে: এই রসে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়, ত্বককে পরিষ্কার, উজ্জ্বল এবং তারুণ্যময় করে তোলে ।
প্রদাহ এবং জয়েন্টের ব্যথা উপশম করে: আদার জিঞ্জেরল উপাদান প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে, এটি বিশেষ করে আর্থ্রাইটিস এবং পেশী ব্যথার জন্য উপকারী ।
আপনার হৃদপিণ্ডকে সুস্থ রাখুন: এই রস রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, কোলেস্টেরল কমায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় ।
গাজর-আদার রস:
উপকরণ
3-4টি গাজর (খোসা ছাড়ানো এবং কুঁচি করা)
1 ইঞ্চি আদার টুকরো (খোসা ছাড়ানো)
হাফ লেবুর রস
এক কাপ জল
পদ্ধতি:
গাজর এবং আদা একটি ব্লেন্ডার বা জুসারে রাখুন, সামান্য জল যোগ করুন এবং ভালোভাবে ব্লেন্ড করুন । মিশ্রণটি একটি চালুনি দিয়ে ছেঁকে একটি গ্লাসে ঢেলে দিন । ইচ্ছা করলে স্বাদের জন্য লেবুর রস যোগ করুন । সকালে খালি পেটে এই রস পান করা সবচেয়ে উপকারী ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)