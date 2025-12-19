ETV Bharat / health

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে মাত্র একটি ছোট এলাচ খান, একসপ্তাহে পরিবর্তন বুঝবেন

ঘুমানোর আগে ছোট এলাচ খাওয়া একটি সহজ কিন্তু অত্যন্ত উপকারী অভ্যাস যা আপনার স্বাস্থ্যের উপর অনেক ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ।

cardamom Benefits
এলাচের উপকারিতা (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 19, 2025 at 11:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

এলাচ রান্নাঘরে ব্যবহৃত একটি বিশেষ মশলা, যা কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না বরং অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতাও প্রদান করে । আয়ুর্বেদ এটিকে ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ বলে মনে করে ।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে খাওয়া হলে, এটি শরীরে অনেক আশ্চর্যজনক পরিবর্তন আনতে পারে । এলাচ খেলে ঘুম ভালো হয়, হজমশক্তি উন্নত হয়, ত্বক উজ্জ্বল হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, ঘুমানোর আগে এলাচ খাওয়ার কিছু আশ্চর্যজনক উপকারিতা সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।

হজম ব্যবস্থা উন্নত করে: রাতে এলাচ খেলে হজমশক্তি উন্নত হয় । এটি গ্যাস, বদহজম এবং পেট ফাঁপা দূর করে এবং পরের দিন সকালে পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে ।

ঘুমের উন্নতি করে: এলাচে প্রাকৃতিক প্রশান্তিদায়ক উপাদান রয়েছে যা মানসিক চাপ কমায় । এটি গভীর এবং আরামদায়ক ঘুমের জন্য সহায়ক ।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করে: এলাচ মুখের দুর্গন্ধ দূর করে এবং মুখের ব্যাকটেরিয়া মুক্ত রাখে । সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এটি আপনাকে সতেজ বোধ করে ।

ওজন কমাতে সাহায্য করে: এটি বিপাক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যা শরীরের চর্বি পোড়ানোর ক্ষমতা বাড়ায় এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে ।

চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে: ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এলাচ উপকারী । এটি রক্তে শর্করার মাত্রা ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, বিশেষ করে রাতে যখন শরীর বিশ্রাম নেয় ।

ত্বককে উজ্জ্বল এবং স্বাস্থ্যকর করে তোলে: এলাচ শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করে, ত্বককে পরিষ্কার, উজ্জ্বল এবং তারুণ্যময় করে তোলে ।

চুলকে শক্তিশালী করে: এতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং পুষ্টি চুলের গোড়ায় পুষ্টি জোগায়, চুল পড়া কমায় এবং ঘন করে তোলে ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে: প্রতি রাতে এলাচ খাওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং সর্দি-কাশির মতো মরশুমি অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে ।

ঘুমানোর আগে এলাচ খাওয়া কেবল একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাসই নয়, বরং অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার একটি সহজ এবং প্রাকৃতিক সমাধানও । এটিকে আপনার রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং এর অলৌকিক উপকারিতা উপভোগ করুন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8917848/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10804083/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. পেশী ব্যথা কেবল ক্লান্তি নয়, শরীরের একটি সতর্কীকরণ সংকেত ! উপশম পেতে কী করবেন ?
  2. আপনার খাদ্যাভ্যাস কি জয়েন্টের ব্যথার কারণ ? আর্থ্রাইটিস হলে এই খাবার অবিলম্বে এড়িয়ে চলা উচিত
  3. বাচ্চাকে ব্রেকফাস্ট করাতে নাজেহাল ? বানিয়ে ফেলুন এই সুস্বাদু পদগুলি, অনায়াসে খেয়ে নেবে
  4. শীতের এই লক্ষণকে অবসাদ ভেবে উপেক্ষা করবেন না, হার্টের জন্য বড় বিপদ হতে পারে

TAGGED:

EAT GREEN CARDAMOM BEFORE SLEEPING
এলাচের উপকারিতা
CARDAMOM
HEALTH TIPS
CARDAMOM HEALTH BENEFITS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.