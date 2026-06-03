প্রতিদিন সাইকেল চালালেই শরীর থাকবে একদম ফিট, বিশ্ব বাইসাইকেল দিবসে জানুন উপকারী দিকগুলি
প্রতি বছর 3 জুন বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস পালিত হয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও মানুষকে সাইকেল চালানোর জন্য জোর দেয় ।
Published : June 3, 2026 at 1:53 PM IST
রাষ্ট্রসংঘ প্রতি বছর 3 জুন বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস পালন করে । এই দিনটি উদযাপনের পিছনে একটি কারণ রয়েছে ৷ মানব কল্যাণের পাশাপাশি এই দিনটি পরিবেশের প্রতিও ইতিবাচক অবদান রাখে । জেনে নিন কেন আমরা বিশ্ব সাইকেল দিবস উদযাপন করি এবং সাইকেল চালানোর সুবিধা কী কী ।
শারীরিক কার্যকলাপ যেমন হাঁটা, সাইকেল চালানো বা খেলাধুলা করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বিশেষজ্ঞরা সব বয়সের মানুষকে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার পরামর্শ দেন । WHO (ডব্লিউএইচও) মতে, হাঁটা এবং সাইকেল চালানোর মাধ্যমে স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায় । অন্যদিকে দরিদ্র এলাকার জন্য, যেখানে মানুষ ব্যক্তিগত যানবাহন চালাতে পারে না এবং হাঁটা কখনও কখনও কঠিন হয় সাইকেল চালানো তাদের জন্য খুব সহায়ক বলে প্রমাণিত হয় । এটি হৃদরোগ, স্ট্রোক, বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার ডায়াবেটিসের মতো ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
সাইকেল চালানোর ফলে শরীরের কী উপকার হয় ?
1) পেশী শক্তিশালী করে: সাইকেল চালানো শরীরের নীচের অংশকে শক্তিশালী করে । এটি টোনড পেশী কোয়াড্রিসেপের দিকে পরিচালিত করে ।
2) স্ট্যামিনা বাড়াতে সাহায্য করে: সাইক্লিং স্ট্যামিনা উন্নত করে । শুধু তাই নয় এটি কার্ডিওভাসকুলার সহনশীলতা বাড়াতেও সাহায্য করে । সাইকেল চালানোর সময় হৃদস্পন্দন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় যা হৃদয়কে আরও কার্যকরভাবে রক্ত পাম্প করতে দেয় ।
3) মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে: সাইকেল চালানো হতাশা, উদ্বেগ এবং চাপ প্রতিরোধেও সাহায্য করে । এছাড়া সাইকেল চালানোর ফলে হ্যাপি হরমোন নিঃসৃত হয় যা মেজাজ ভালো করে । প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা সাইকেল চালানো ভালো ঘুমাতেও সাহায্য করে ।
4) ওজন কমাতে সহায়ক: সাইকেল চালানো ব্যায়াম করার সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে মজার উপায়গুলির মধ্যে একটি । প্রতিদিন মাত্র 30 মিনিট সাইকেল চালানো প্রায় 300 কিলোক্যালরি পোড়াতে সাহায্য করতে পারে ।
5) স্বাস্থ্য: সাইকেল চালানো শরীরের নীচের জয়েন্টগুলিকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং অস্টিওআর্থারাইটিসের ঝুঁকি কমাতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10546027/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)