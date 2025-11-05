ETV Bharat / health

এই ফল ওষুধ হিসাবে কাজ করে, জানুন এর উপকারী দিকগুলি

আমলকির এমন অনেক গুণাগুণ আছে, যা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই । আমলকির অন্য উপকারিতাগুলি কী কী ?

Health Benefits
আমলকির উপকারিতা (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 5, 2025 at 2:32 PM IST

3 Min Read
আয়ুর্বেদিক ওষুধ হিসাবে আমলকির বিশেষ উপকারী দিক আছে । কারণ এতে অনেক পরিমাণে ভিটামিন সি আছে ৷ লেবু, পেয়ারা, আপেল, টমেটোর মতো যে সমস্ত ফল ভিটামিন সি-র উপস্থিতির কথা ভেবে নিয়মিত খেতে বলা হয়, তাদের থেকে অনেক বেশি ভিটামিন সি থাকে আমলকিতে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা । স্বাভাবিক ভাবেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি-সহ আরও নানা কারণে আয়ুর্বেদে গুরুত্ব বেড়েছে আমলকির । জেনে নিন এর উপকারী দিকগুলি ৷

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য় করে: মাত্র একটি ছোট আমলকি প্রতিদিনের ভিটামিন সি-এর চাহিদা পূরণ করে। এটি শরীরকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি দেয়। আমলকি সর্দি, কাশি এবং মরশুমি অসুস্থতার বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষামূলক ঢাল হিসেবে কাজ করে ।

হৃদস্পন্দন মসৃণ রাখে: আমলকিতে থাকা শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট কোলেস্টেরলের জারণ রোধ করে । এর অর্থ হল আপনার ধমনী পরিষ্কার থাকে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হৃদপিণ্ডে অক্সিজেন এবং পুষ্টির সরবরাহ সুষম থাকে ।

ডায়াবেটিসের জন্য একটি আশীর্বাদ: আমলকিতে থাকা ফাইবার এবং ক্রোমিয়াম রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে । ডায়াবেটিস রোগীরা যদি প্রতিদিন আমলা খান, তাহলে তারা রক্তে শর্করার হঠাৎ বৃদ্ধি এড়াতে পারবেন এবং স্থিতিশীল শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে পারবেন ।

ক্যানসারের বিরুদ্ধে একটি ঢাল: আমলকিতে পাওয়া পলিফেনলগুলির ক্যানসার-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে । এগুলি কোষের ডিএনএ-র ক্ষতি কমিয়ে দেয়, যার ফলে শরীরের অস্বাভাবিক কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে ।

সুস্থ ত্বক এবং শক্তিশালী চুলের রহস্য: আমলকি কেবল স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের সঙ্গীই নয় । এটি ত্বককে টানটান করে, বলিরেখা কমায় এবং চুলকে কালো, ঘন এবং চকচকে রাখে । এই কারণেই আমলকি বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় প্রতিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

ত্বক এবং চুলের যত্নে ভালো কাজ করে: সারা বছরই অনেকের ত্বক প্রচণ্ড আর্দ্র থাকে। সেই সঙ্গে চুল ঝরার পরিমাণও বেড়ে যায়। ত্বক এবং চুলের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান লুকিয়ে আছে আমলকিতে। রোজকার ডায়েটে আমলকি রাখলে যত্নে থাকে ত্বক। চুলের গোড়া মজবুত করতেও আমলকি খাওয়া জরুরি।

আমলকি খাওয়ার সহজ উপায়:

আপনি আমলকির রস পান করতে পারেন, এর গুঁড়ো খেতে পারেন, অথবা আচার হিসেবে উপভোগ করতে পারেন । সকালে খালি পেটে সামান্য আমলকি খেলে সারাদিন আপনার শক্তি এবং সুস্থতা বজায় থাকে ।

আমলকি কেবল একটি ফল নয়, বরং একটি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সুপারফুড যা প্রতিটি বাড়িতে থাকা উচিত । নিয়মিতভাবে খাদ্যতালিকায় এই ছোট ফলটি অন্তর্ভুক্ত করলে কেবল রোগ প্রতিরোধই হবে না, বরং আমাদের শরীরকে ভেতর থেকে শক্তিশালী এবং তরুণ বোধ করবে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9137578/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

