রান্নাঘরের এই জিনিস একটি সুপারফুড ! রোজ খেলেই থাকবেন একদম সুস্থ

তিলের বীজ দেখতে ছোট হতে পারে, কিন্তু পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যগত উপকারিতায় ভরপুর । এতে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন থাকে, যা এগুলিকে একটি সুপারফুড করে তোলে ।

তিলের বীজের উপকারী দিকগুলি কী ? (Getty Image)
ETV Bharat Health Team

January 24, 2026

সুস্থ জীবনযাপনের জন্য, আমাদের খাদ্যতালিকায় সম্পূর্ণ পুষ্টিকর খাবার অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তিলের বীজ এর মধ্যে একটি, এবং প্রাচীনকাল থেকেই আয়ুর্বেদে এর ঔষধি গুণাবলীর জন্য স্বীকৃত । এই ক্ষুদ্র বীজগুলি কেবল স্বাদ এবং সুগন্ধই বাড়ায় না, বরং স্বাস্থ্যের জন্য একটি সুপারফুড হিসাবেও বিবেচিত হয় ।

তিলের বীজে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফাইবার, ওমেগা-6 ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অনেক প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ থাকে । এই কারণেই তিলকে শীতকালীন খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা শক্তি, উষ্ণতা এবং শক্তি প্রদান করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন তিলের মূল উপকারিতাগুলি ৷

হজম ব্যবস্থা শক্তিশালী করে: তিলের বীজে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা হজমশক্তি উন্নত করে । এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখে । পেটের সমস্যা কমাতেও তিলের তেল উপকারী ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: তিলের বীজে জিঙ্ক, আয়রন, সেলেনিয়াম, তামা এবং ভিটামিন বি6 এর মতো পুষ্টি উপাদান থাকে, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে । এটি সংক্রমণ এবং মরশুমি অসুস্থতা প্রতিরোধে সাহায্য করে ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে তিলের বীজ (Getty Image)

হাড় শক্তিশালী করে: তিলের বীজে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ম্যাগনেসিয়াম প্রচুর পরিমাণে থাকে, যা হাড় এবং দাঁত শক্তিশালী করতে সাহায্য করে । বিশেষ করে মহিলাদের জন্য, এটি অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে ।

হৃদপিণ্ডের জন্য উপকারিতা: তিলের বীজে স্বাস্থ্যকর চর্বি, ফাইটোস্টেরল এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) কমাতে এবং ভালো কোলেস্টেরল (HDL) বাড়াতে সাহায্য করে । এটি হৃদরোগের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায় ।

ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী: তিলের তেল ত্বককে গভীরভাবে পুষ্টি জোগায় এবং নরম করে । এতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন বার্ধক্য রোধকারী বৈশিষ্ট্য প্রদান করে । চুলের জন্য, তিলের তেল চুলের বৃদ্ধি বাড়ায় এবং খুশকির মতো সমস্যা প্রতিরোধ করে ।

শক্তি এবং সহনশীলতা বৃদ্ধি করে: শীতকালে তিল খেলে অতিরিক্ত শক্তি পাওয়া যায় । তিলের বীজে উপস্থিত স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং প্রোটিন দীর্ঘস্থায়ী শক্তি প্রদান করে, ক্লান্তি কমায় ।

রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে: তিলের বীজে ম্যাগনেসিয়াম এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি থাকে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । তিল খাওয়া ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয় ।

মানসিক চাপ এবং ঘুমের সমস্যা দূর করে: তিলের বীজে উপস্থিত অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রিপটোফ্যান শরীরে সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়ায়, যা মেজাজ উন্নত করতে এবং ঘুম আনতে সাহায্য করে ।

তিল কীভাবে খাবেন ? (Getty Iamge)

তিলের বীজ ছোট হতে পারে, তবে এতে প্রচুর পুষ্টি থাকে । এগুলি পাচনতন্ত্র থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, হাড়, হৃদপিণ্ড এবং ত্বক এবং চুল সবকিছুর জন্য উপকারী । শীতকালে, তিল এবং লাড্ডু বা এর থেকে তৈরি চাটনি খাওয়া উচিত, যাতে শরীর শক্তি পায় এবং রোগ থেকে সুরক্ষা পায় ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

সম্পাদকের পছন্দ

