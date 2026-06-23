এই ছোট অভ্যাস অন্যদের চোখে আকর্ষণীয় করে তোলে, জানুন মনোবিজ্ঞানের পরামর্শ

এই ছোট অভ্যাস অন্যদের চোখে আকর্ষণীয় করে তোলে, জানুন মনোবিজ্ঞানের পরামর্শ
মনোবিজ্ঞান বলে, কোনও ব্যক্তি যখন অনুভব করেন তাঁর কথাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তখন তাঁর মস্তিষ্কে ডোপামিনের মতো রাসায়নিকের নিঃসরণ বেড়ে যায় ।
Published : June 23, 2026 at 12:09 PM IST
দামি পোশাক, মেকআপ বা অন্য কোনও ব্যক্তিত্ব ছাড়াই কি এমন কিছু অভ্যাস আছে যা আপনাকে অন্যদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে ? মনোবিজ্ঞান বলে, হ্যাঁ আপনার চরিত্রে একটি সাধারণ অভ্যাস যুক্ত করলেই তা অর্জন করতে পারেন ৷ আর তা হল অন্যদের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ দেখানো । বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন আপনি কারও কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং তাঁদের চিন্তাভাবনাকে গুরুত্ব দেন, তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আপনার প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে ।
নিজের উপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে অন্যদের দিকে দিন
বেশিরভাগ কথোপকথনের সময় আমাদের মনোযোগ নিজেদের ওপরই নিবদ্ধ থাকে । আমরা প্রায়শই ভাবতে থাকি অপর ব্যক্তিটি আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছেন বা এরপর আমাদের কী বলা উচিত । কিন্তু যখন আপনি নিজের ওপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে অপর ব্যক্তির কথার ওপর মনোনিবেশ করেন, তখন একটি গভীরতর সংযোগ গড়ে ওঠে ।
মনোযোগ দিয়ে শোনা, কারও আবেগ বোঝা এবং তাদের অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহ দেখানো এসবের মাধ্যমে বোঝা যায় যে আপনি তাঁদের গুরুত্ব দিচ্ছেন । ঠিক এই মনোভাবই মানুষকে আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে ।
সুখের অনুভূতির উৎপত্তি মস্তিষ্কে:
মনোবিজ্ঞানীদের মতে, কোনও ব্যক্তি যখন অনুভব করেন তাঁর কথাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তখন মস্তিষ্ক ডোপামিনের মতো রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে । এরফলে সুখ ও আপনত্বের অনুভূতি তৈরি হয় । এই কারণেই মানুষ এমন সব মানুষের সঙ্গ পছন্দ করে থাকেন যাদের সঙ্গে থাকলে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ।
ভালো কথোপকথন সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে:
আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব মানেই কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়; ভালো শ্রোতা হওয়া এবং আন্তরিকভাবে কথোপকথনে অংশ নেওয়াও অন্যদের মনে গভীর ছাপ ফেলে । বন্ধুত্ব, রোমান্টিক সম্পর্ক কিংবা কর্মক্ষেত্র যেখানেই হোক না কেন, আন্তরিক আগ্রহ পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে ।
অন্যের প্রতি কীভাবে আগ্রহ প্রকাশ করবেন ?
কথোপকথনের সময় মোবাইল ফোনটি একপাশে সরিয়ে রাখুন এবং অপর ব্যক্তি যা বলছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন ।
বারবার কথার মাঝখানে বাধা না দিয়ে, তাদের কথা শেষ করতে দিন ।
তাদের পছন্দ, অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করুন ।
ছোটখাটো বিষয় বা তথ্য মনে রাখুন: এতে অপর ব্যক্তি অনুভব করেন আপনি তাদের গুরুত্ব দিচ্ছেন ।
চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলুন (আই-কন্ট্যাক্ট বজায় রাখুন) এবং ইতিবাচক শারীরিক ভাষা (বডি ল্যাঙ্গুয়েজ) প্রদর্শন করুন ।
ছোট অভ্যাস, বড় প্রভাব
মানুষ প্রায়ই মনে করে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার জন্য নিজেকে পুরোপুরি বদলে ফেলা প্রয়োজন ৷ অথচ আসলে অন্যদের গুরুত্ব দেওয়াই অনেক সময় যথেষ্ট । আগ্রহ ও সংবেদনশীলতা প্রকাশের মাধ্যমে আপনি এমন একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারেন যার সান্নিধ্যে অন্যরা স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ বোধ করে । সম্ভবত এটিই একজন মানুষের সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় গুণ হতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3505409/