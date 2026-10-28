অফিসে টানা আট ঘণ্টা বসে কাজ, দিনে 30 মিনিট হাঁটলেও কমবে না স্ট্রোকের ঝুঁকি ! কী বলছেন চিকিৎসকরা ?
Brain Stroke: দৈনন্দিন অভ্যাস, যেমন- কাজসংক্রান্ত কার্যকলাপ এবং অপর্যাপ্ত ঘুম, মস্তিষ্কে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে ।
Published : October 28, 2026 at 10:50 AM IST
কাজের ব্যস্ততায় আমরা প্রায়শই আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করি । সকালে তাড়াহুড়ো করে ব্রেকফাস্ট করা, অফিসে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা এবং ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরা এবং আজকের দিনে অধিকাংশ মানুষের দৈনন্দিন রুটিন অনেকটা এমনই । এমনকি রাতেও, কাজের প্রয়োজনে আসা বার্তা বা অসমাপ্ত কাজের চাপে মানুষ প্রায়শই ঘুমের সঙ্গে আপস করে ফেলে ।
সাধারণত, মানুষ এই ধরনের জীবনযাত্রার সঙ্গে ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকির সম্পর্ক খুঁজে পায় না ৷ অথচ দীর্ঘমেয়াদি এই অভ্যাসগুলি ব্রেন স্ট্রোক-সহ নানা স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ।
ব্রেন স্ট্রোক কখন হয় ?
মস্তিষ্কের কোনও অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে, বাধাগ্রস্ত হলে অথবা মস্তিষ্কের কোনও রক্তনালি ছিঁড়ে গেলে স্ট্রোক হয় । উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ধূমপান এবং উচ্চ কোলেস্টেরলের মাত্রা স্ট্রোকের বড় ঝুঁকির কারণ । আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসগুলি অনেক সময় আমরা টেরও পাই না এমনভাবে এই ঝুঁকিগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে ।
অফিসে যাতায়াত, ল্যাপটপের সামনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করা, ডেস্কে বসে খাবার খাওয়া এবং বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নেওয়া সব মিলিয়ে হাঁটাচলা বা ব্যায়াম করার মতো সময় আর অবশিষ্ট থাকে না । দীর্ঘ সময় শারীরিক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকলে ওজন বেড়ে যেতে পারে এবং বিপাকীয় স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে । এরফলে টাইপ 2 ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের মতো স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যায় ।
উচ্চ রক্তচাপ রক্তনালীর উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে ৷ যা দীর্ঘমেয়াদি মস্তিষ্কের রক্তনালীগুলোর ক্ষতি করতে পারে । এরফলে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ার বা রক্তনালী ফেটে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে প্রায়শই কোনও স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায় না । একজন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ রক্তচাপে ভুগলেও নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করতে পারেন ।
কাজের প্রয়োজনে ঘুমের ব্যাঘাত
অনেকেই গভীর রাত পর্যন্ত অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন অথবা পরের দিনের প্রেজেন্টেশন শেষ করার জন্য জেগে থাকেন ৷ যারফলে ঘুমের সময় কমে যায় । নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়ার বিষয়টি রক্তচাপ ও বিপাকীয় স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । এছাড়া, ‘অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া’ (obstructive sleep apnea)-এর মতো সমস্যার দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন ৷ এটি এমন একটি অবস্থা, যার কারণে ঘুমের সময় বারবার শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটে ।
মানসিক চাপও আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে । চাপের কারণে অনেকে ধূমপান শুরু করতে পারেন, প্রক্রিয়াজাত বা বাইরের খাবার বেশি খেতে পারেন, অথবা শরীরচর্চা বন্ধ করে দিতে পারেন । যদিও এসব কারণে একজন ব্যক্তির স্ট্রোক হবেই তা নিশ্চিত নয় ৷ তবে এগুলি স্ট্রোকের ঝুঁকি অবশ্যই বাড়িয়ে দেয় ।
প্রতিদিন হাঁটাই যথেষ্ট নয়
অনেকে মনে করেন, প্রতিদিন 30 মনিট হাঁটলেই অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব । কিন্তু এটি সত্য নয় । নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম উপকারী হলেও, তা উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান বা ডায়াবেটিসের ক্ষতিকর প্রভাবকে পুরোপুরি দূর করতে পারে না ।
সুস্থ জীবনযাত্রার মাধ্যমে প্রতিরোধ
মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখার জন্য রাতারাতি পুরো জীবনধারা বদলে ফেলার প্রয়োজন নেই । আপনি ছোট ছোট পদক্ষেপ দিয়ে শুরু করতে পারেন ৷ যেমন- নিয়মিত কিছুক্ষণ হাঁটা, পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করা । ধূমপান থেকে বিরত থাকুন এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো । কত ঘন ঘন রক্তচাপ পরীক্ষা করা উচিত, তা নির্ভর করে আপনার বয়স, ব্যক্তিগত ঝুঁকির কারণ এবং চিকিৎসকের পরামর্শের উপর ।
স্ট্রোকের লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি । মুখের এক পাশ ঝুলে যাওয়া, শরীরের এক পাশে দুর্বলতা বা অসাড়তা অনুভব করা, কথা বলতে সমস্যা হওয়া, হঠাৎ দৃষ্টিশক্তিতে পরিবর্তন আসা অথবা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা এগুলি সবই স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসকের সহায়তা নেওয়া অপরিহার্য ।
https://www.cdc.gov/stroke/prevention/index.html
https://www.health.harvard.edu/brain-health/8-things-you-can-do-to-prevent-a-stroke
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)