এবার অস্ট্রেলিয়াতেও H5N1 ! কতটা মারাত্মক এই রোগ ?
এবার অস্ট্রেলিয়াতেও মিলল এইচ5এন1 প্রজাতির বার্ড ফ্লুর হদিস ৷ কতটা ক্ষতিকর হতে পারে মানুষের জীবনে জানুন বিস্তারিত ৷
Published : June 22, 2026 at 10:40 AM IST
দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে শনাক্ত হওয়ার একদিন পর, স্থলে প্রথম এইচ5এন1 বার্ড ফ্লু সংক্রমণের ঘটনাটি একটি সামুদ্রিক পাখির মধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে ।
এবার অস্ট্রেলিয়াতেও মিলল এইচ5 প্রজাতির বার্ড ফ্লুর হদিস । এর ফলে বিশ্বের সব মহাদেশেই ছড়িয়ে পড়ল ভাইরাসটির উপস্থিতি । অস্ট্রেলিয়ার কৃষিমন্ত্রী জুলি কলিন্স জানান, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিযায়ী সামুদ্রিক পাখি ব্রাউন স্কুয়ার শরীরে এইচ5 স্ট্রেন শনাক্ত হয়েছে । তবে এখনও পর্যন্ত দেশে পোলট্রি খামারে সংক্রমণ বা পাখির মৃত্যুর কোনও প্রমাণ মেলেনি ।
এখনও পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াই একমাত্র মহাদেশ যেখানে স্থলভাগে এইচ5এন1 বার্ড ফ্লু-এর কোনও নিশ্চিত রোগী পাওয়া যায়নি ৷ যদিও 2025 সালের শেষের দিকে অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় 4.100 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত উপ-অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলের হার্ড দ্বীপে ভাইরাসটি শনাক্ত করা হয়েছিল ।
জানা গিয়েছে, এটি খুবই উদ্বেগজনক ৷ জানা যায়, বার্ড ফ্লুর বিস্তার সীমিত করতে অস্ট্রেলীয় সরকার সম্ভাব্য সবকিছু করবে ।
অস্ট্রেলীয় সরকারের মতে, পরীক্ষার ফলাফলে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে ৷ পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী পার্থ থেকে প্রায় 570 কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত শহর এস্পেরান্সের কাছে পাওয়া পাখিটি এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের এই বিপজ্জনক স্ট্রেইন দ্বারা সংক্রমিত ছিল । মানুষের মধ্যে H5N1 এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার ঘটনা বিরল হলেও, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই অত্যন্ত সংক্রামক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে কোটি কোটি পাখি নিধন করা হয়েছে ৷ যা খাদ্য সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এবং দামও বেড়ে গিয়েছে ৷
এইচ5এন1 বার্ড ফ্লু- এর লক্ষণ:
কাশি
জ্বর
পিঠে ব্যথা
গলা ব্যথা
অতিরিক্ত ক্লান্তি
পেশীতে ব্যথা
হজমের সমস্যা
H5N1 কীভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ?
এই ভাইরাস সাধারণত পাখিদের প্রভাবিত করে ৷ তবে মানুষও সংক্রামিত হতে পারে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ভাইরাসটি সংক্রামিত তরলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে । এটি মূলত সংক্রামিত পাখির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বা তাদের বিষ্ঠার মাধ্যমে সংক্রামিত হয় । একই সময়ে, যদি আমরা মানুষ থেকে মানুষে এর বিস্তার সম্পর্কে কথা বলি, তাহলে এটি বেশ বিরল, তবে এটি অসম্ভবও নয় ।
এই বছরই এপ্রিলে অন্ধ্রপ্রদেশে এক শিশুকন্যার মৃত্যুও হয় বার্ড ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে । মেয়েটির শরীরেও এইচ5এন1 ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের স্ট্রেনই পাওয়া যায় বলেই জানা যায় । তবে এইচ5এন1 উপরূপটি নতুন বলেই জানাচ্ছেন গবেষকেরা । মানুষের শরীরে এই উপরূপের খোঁজ আগে পাওয়া যায়নি ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1865597/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)