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দিল্লিতে সোয়াইন ফ্লু আক্রান্তের সংখ্যা ছয় গুণ বেড়েছে, চিকিৎসকরা কেন এটিকে সাধারণ বলে উপেক্ষা না করার পরামর্শ দিচ্ছেন ?

দিল্লিতে H1N1 ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং এখন পর্যন্ত 1344 জন আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে ।

SWINE FLU CASES IN DELHI RISEN
দিল্লিতে সোয়াইন ফ্লু আক্রান্তের সংখ্যা ছয় গুণ বেড়েছে (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 11, 2026 at 4:56 PM IST

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প্রচণ্ড গরম থেকে স্বস্তির পাশাপাশি বর্ষাকাল নানা ধরনের রোগবালাইও সঙ্গে নিয়ে আসে । এই সময়ে সতর্ক থাকা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি । চলতি মরশুমে দিল্লিতে H1N1 ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সোয়াইন ফ্লুর প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে । গত বছরের একই সময়ের তুলনায় আক্রান্তের সংখ্যা 229 থেকে বেড়ে 1344-এ দাঁড়িয়েছে ৷ অর্থাৎ এই সংখ্যা প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । সহজ কথায়, গত বছরের একই সময়ে যেখানে 229 জন আক্রান্ত হয়েছিলেন, সেখানে এই পর্যন্ত মোট 1344 জনের সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে ।

আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় চিকিৎসকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে । নয়াদিল্লির দ্বারকার মণিপাল হাসপাতালের সংক্রামক রোগ বিভাগের প্রধান (HOD) ও পরামর্শক ডাঃ অঙ্কিতা বৈদ্য সতর্ক করেছেন, H1N1-কে সাধারণ মরশুমি ফ্লু হিসাবে গণ্য করে উপেক্ষা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং এমনকি প্রাণঘাতীও হতে পারে ।

H1N1-কে সাধারণ মরশুমি ফ্লু মনে করে উপেক্ষা করবেন না:

ডাঃ অঙ্কিতা বৈদ্য H1N1-কে কেবল একটি সাধারণ মরশুমি ফ্লু হিসাবে বিবেচনা না করার পরামর্শ দিয়েছেন । তিনি উল্লেখ করেন, যদিও সুস্থ ব্যক্তিরা সাধারণত এই ভাইরাস থেকে সেরে ওঠেন, তবে যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে এটি গুরুতর এমনকি প্রাণঘাতীও হয়ে উঠতে পারে । সুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েঞ্জার ফলে সাধারণত জ্বর, কাশি, গলা ব্যথা, শরীর ব্যথা এবং ক্লান্তির মতো উপসর্গ দেখা দেয় । তবে যারা আগে থেকেই অন্য কোনও অসুস্থতা বা শারীরিক দুর্বলতায় ভুগছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে । বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, ছোট শিশু, ডায়াবেটিস রোগী এবং দীর্ঘস্থায়ী হৃদরোগ বা ফুসফুসের সমস্যায় আক্রান্তদের মধ্যে জটিলতার ঝুঁকি বেশি থাকে । এছাড়া যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, তারাও অধিক ঝুঁকির মুখে থাকেন ।

H1N1 সংক্রমণের দ্রুত বৃদ্ধির কারণসমূহ

ডাঃ অঙ্কিতা বৈদ্যের মতে, এই মরশুমে H1N1 সংক্রমণের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের নতুন সব স্ট্রেইন (strains), যা মূলত জেনেটিক মিউটেশন বা জিনের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হয় । প্রকৃতপক্ষে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের (যেমন- H1N1) ক্ষেত্রে ক্রমাগত জেনেটিক মিউটেশন এবং অ্যান্টিজেনিক ড্রিফট-এর ফলে ভাইরাসের নতুন স্ট্রেইন বা উপ-শাখা (sub-clades) তৈরি হয়। মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট এই নতুন স্ট্রেইনগুলি ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেওয়ার সক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে পারে ।

ডাঃ অঙ্কিতা বৈদ্য উল্লেখ করেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসগুলি ক্রমাগত 'অ্যান্টিজেনিক ড্রিফট' এবং মাঝেমধ্যে 'অ্যান্টি-জেনিক শিফট'-এর মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে থাকে । এরফলে বিদ্যমান অ্যান্টিবডির সুরক্ষামূলক কার্যকারিতা হ্রাস পেতে পারে এবং জনসংখ্যার একটি বড় অংশ সংক্রমণের ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে । 'হার্ড ইমিউনিটি' বা সমষ্টিগত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলা এই ধরনের পরিবর্তনগুলি সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ । পাশাপাশি, এই প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত ও আচরণগত বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

পরিবেশগত ও আচরণগত কারণসমূহ

মানুষ যখন দীর্ঘ সময় ধরে বদ্ধ স্থানে কাটায় এবং আবহাওয়া আর্দ্র থাকে, তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা (ফ্লু), করোনাভাইরাস এবং সাধারণ সর্দির মতো শ্বাসতন্ত্রের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার জন্য পরিস্থিতি অত্যন্ত অনুকূল হয়ে ওঠে । এমন বদ্ধ, জনাকীর্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া দরজার হাতল বা লিফটের বোতামের মতো বিভিন্ন পৃষ্ঠতলে দিনের পর দিন টিকে থাকতে পারে এবং বাতাসের মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে । যারা এমন পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাটান বিশেষ করে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল তাদের মধ্যে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে । যদিও ইনফ্লুয়েঞ্জা সাধারণত নিজে থেকেই সেরে যায়, তবুও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলির (যেমন- শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি) সতর্ক থাকা উচিত এবং উপসর্গ গুরুতর হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ।

H1N1 ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণসমূহ

H1N1 ভাইরাসের (যা সাধারণত 'সোয়াইন ফ্লু' নামে পরিচিত) কারণে সৃষ্ট ফ্লুর লক্ষণগুলি অন্যান্য ফ্লু ভাইরাসের মতোই । লক্ষণগুলি সাধারণত হঠাৎ দেখা দেয় এবং এর মধ্যে থাকতে পারে:

জ্বর (তবে সবসময় নাও থাকতে পারে)

পেশিতে ব্যথা

শীত-শীত ভাব ও ঘাম হওয়া

কাশি

গলায় ব্যথা

নাক দিয়ে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া

চোখ দিয়ে জল পড়া ও চোখ লাল হওয়া

চোখে ব্যথা

শরীরে ব্যথা

মাথাব্যথা

ক্লান্তি ও দুর্বলতা

ডায়রিয়া

বমি বমি ভাব ও বমি (তবে প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের ক্ষেত্রে এটি বেশি দেখা যায়)

ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার সাধারণত 1থেকে 4 দিনের মধ্যে ফ্লুর লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় ।

কখন ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন ?

মেয়ো ক্লিনিকের (Mayo Clinic) মতে, আপনি যদি সাধারণত সুস্থ থাকেন এবং ফ্লুর লক্ষণ দেখা দেয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না । তবে, কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফ্লু-জনিত গুরুতর জটিলতার ঝুঁকি বেশি থাকে । যদি আপনার ফ্লুর লক্ষণ দেখা দেয় এবং আপনি গর্ভবতী হন কিংবা কোনো দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সমস্যা থাকে, তবে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। এ ধরনের শারীরিক সমস্যার উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে হাঁপানি (অ্যাজমা), এমফিসেমা, ডায়াবেটিস বা হৃদরোগ ।

ফ্লুর গুরুতর লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে গুরুতর লক্ষণগুলোর মধ্যে থাকতে পারে:

শ্বাসকষ্ট বা শ্বাস নিতে অসুবিধা হওয়া

বুকে ব্যথা

জলশূন্যতার লক্ষণ, যেমন প্রস্রাব না হওয়া

অবিরাম মাথা ঘোরা

খিঁচুনি

আগে থেকে থাকা কোনো শারীরিক সমস্যার অবনতি হওয়া

তীব্র দুর্বলতা বা পেশিতে ব্যথা

শিশুদের ক্ষেত্রে গুরুতর লক্ষণগুলোর মধ্যে থাকতে পারে:

শ্বাসকষ্ট

ত্বক, ঠোঁট বা নখ ফ্যাকাশে, ধূসর বা নীলচে হয়ে যাওয়া (ত্বকের রঙের ওপর ভিত্তি করে)

বুকে ব্যথা

জলশূন্যতা

পেশিতে তীব্র ব্যথা

খিঁচুনি

আগে থেকে থাকা কোনও শারীরিক সমস্যার অবনতি হওয়া

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

ডাঃ অঙ্কিতা বৈদ্যের মতে, সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ও এর তীব্রতা কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা—যেমন হাতের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, অসুস্থ অবস্থায় জনসমাগমপূর্ণ স্থান এড়িয়ে চলা এবং পরামর্শ অনুযায়ী ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা নেওয়া ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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SYMPTOMS OF H1N1 INFLUENZA
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H1N1 ইনফ্লুয়েঞ্জা
SWINE FLU CASES IN DELHI RISEN

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