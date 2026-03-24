কালো না সবুজ ? কোন আঙুর শরীরের জন্য বেশি স্বাস্থ্যকর ?
আঙুর খেতে কে না ভালোবাসে ? কিন্তু কালো আঙুর না কি সবুজ কোনটি শরীরের জন্য বেশি উপকারী ?
Published : March 24, 2026 at 3:05 PM IST
আঙুর এমন একটি ফল, যা মানুষ এর সুস্বাদু স্বাদ এবং স্বাস্থ্যগত উপকারিতা উভয় কারণেই গ্রহণ করে থাকেন । বাজারে মূলত দুই ধরণের আঙুর পাওয়া যায়: সবুজ এবং কালো । এর বাহ্যিক গঠন বা রূপ যেহেতু ভিন্ন, তাই অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে, এর স্বাস্থ্যগত উপকারিতাও কি আলাদা ? কালো আঙুর কি বেশি স্বাস্থ্যকর, নাকি সবুজ আঙুরই বেশি শ্রেয় ? সত্য কথা হল, যদিও উভয় ধরণের আঙুরই শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে, তবুও এদের সুনির্দিষ্ট গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকতে পারে । আপনিও যদি আপনার খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে চান, জেনে নেওয়া প্রয়োজন কোন রঙের আঙুর বেশি পুষ্টিকর ?
উভয়ই অত্যন্ত পুষ্টিকর:
সবুজ এবং কালো: উভয় ধরণের আঙুরেই শরীরের জন্য অপরিহার্য ভিটামিন ও খনিজ উপাদানসমূহ বিদ্যমান । এগুলিতে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ফাইবার (তন্তু) এবং পটাশিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে আর এই সবকটি উপাদানই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । সবুজ আঙুরে জলের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে, যা শরীরকে সতেজ ও আর্দ্র (hydrated) রাখতে সহায়তা করে । অন্যদিকে, কালো আঙুরে উদ্ভিদজাত নির্দিষ্ট কিছু যৌগের ঘনত্ব বেশি থাকে যা শরীরের ভিতর থেকে শরীরকে শক্তিশালী করে তুলতে কাজ করে ।
অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের মাত্রায় এগিয়ে কালো আঙুর: কালো আঙুরের রং বেশ গাঢ় হয় ৷ এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে এর অভ্যন্তরে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমূহ । এতে 'রেসভেরাট্রল' নামক একটি যৌগ থাকে, যা শরীরের কোষগুলিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে । এছাড়াও মনে করা হয় যে, এটি শরীরের প্রদাহ কমাতে এবং বার্ধক্যের প্রভাব মন্থর করতেও ভূমিকা রাখে । সবুজ আঙুরেও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, তবে সেগুলির পরিমাণ কালো আঙুরের তুলনায় সামান্য কম হতে পারে ।
হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যের জন্য কোনটি বেশি উপকারী ?
হৃদপিণ্ডকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে উভয় ধরণের আঙুরকেই উপকারী হিসেবে গণ্য করা হয় । কালো আঙুরে ফ্ল্যাভোনয়েডসমূহ হৃদপিণ্ড-সম্পর্কিত সমস্যাগুলির ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করতে পারে । অন্যদিকে, সবুজ আঙুরে পটাশিয়াম থাকে, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে ।
যাঁরা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান তাঁদের জন্য: আপনি যদি ওজন কমানোর চেষ্টা করে থাকেন, তবে সবুজ আঙুর হতে পারে একটি চমৎকার পছন্দ ৷ কারণ এতে ক্যালোরির পরিমাণ কম এবং জলের পরিমাণ বেশি থাকে । এটি আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভব করতে সাহায্য করে ৷ যার ফলে বারবার খিদে লাগার প্রবণতা কমে যায় । অবশ্য পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করলে কালো আঙুরও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় । সঠিক পরিমাণে খাওয়া হলে, উভয় ধরণের আঙুরই একটি স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট বা স্ন্যাক্স হিসাবে বিবেচিত হতে পারে ।
ত্বকের জন্য কোনটি অধিক উপকারী ?
কালো আঙুরে বিদ্যমান অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলি ত্বককে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে । এগুলি 'ফ্রি র্যাডিকেল'-এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে রক্ষা করতে পারে, যারফলে ত্বক দীর্ঘ সময় ধরে তার তারুণ্যদীপ্ত সজীবতা বজায় রাখতে সক্ষম হয় । অন্যদিকে, সবুজ আঙুর শরীরকে আর্দ্র বা হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে ৷ যার ইতিবাচক প্রভাব ত্বকের ওপরেও প্রতিফলিত হয় । অন্য কথায়, ত্বকের জন্য উভয় প্রকার আঙুরকেই উপকারী হিসেবে গণ্য করা হয় ।
পরিশেষে, স্বাস্থ্যের জন্য কোন আঙুরটি অধিক হিতকর ?
সত্যি বলতে, সবুজ এবং কালো উভয় প্রকার আঙুরই নিজস্ব ও স্বতন্ত্র উপায়ে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের প্রসঙ্গটি বিবেচনা করলে, কালো আঙুরকে সাধারণত সবুজ আঙুরের তুলনায় কিঞ্চিৎ শ্রেয় মনে করা হয় ৷ তবে এর অর্থ এই নয় যে সবুজ আঙুর কোনও অংশে কম উপকারী । সবচেয়ে ভালো বিষয় হল আপনার দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে এই উভয় প্রকার আঙুরকেই অন্তর্ভুক্ত করা । এরফলে শরীর বিচিত্র ধরণের পুষ্টি উপাদান গ্রহণের সুযোগ পায়, যা সামগ্রিক স্বাস্থ্যগত সুফলকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নত করতে সহায়তা করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)