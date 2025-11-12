এই রোগে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন অভিনেতা গোবিন্দা, জানেন কতটা বিপজ্জনক ?

এই রোগে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন অভিনেতা গোবিন্দা, জানেন কতটা বিপজ্জনক ?
12 নভেম্বরের মাঝরাতে হঠাৎ করেই অজ্ঞান হয়ে যান জনপ্রিয় অভিনেতা গোবিন্দা । জেনে নিন এই রোগটি কতটা বিপজ্জনক এবং এর লক্ষণগুলি কী ?
Published : November 12, 2025 at 2:47 PM IST
বুধবার মধ্যরাতে হঠাৎ করেই নিজের বাড়িতে অজ্ঞান হয়ে যান বলিউডের নাম্বার ওয়ান নায়ক গোবিন্দা । তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । এই প্রশ্ন থেকেই যায়, গোবিন্দা হঠাৎ কেন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন ? আসুন জেনে নেওয়া যাক এই রোগ কতটা বিপজ্জনক এবং এর লক্ষণগুলি কী কী ?
কখন গোবিন্দার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে ?
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত 8টার সময় মাথা ঘোরা শুরু করে । তিনি যখন অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেন, তখন তাঁর পরিবার ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হয় । এরপর তাঁকে কিছু ওষুধ দেওয়া হয় কিন্তু রাত 1টার দিকে তাঁর স্বাস্থ্যের হঠাৎ অবনতি ঘটে । তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ।
গোবিন্দা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন কেন ?
চিকিৎসকদের মতে, গোবিন্দার ডিসোরিয়েন্টেশন (বিভ্রান্তি, বিভ্রান্তি বা দিক পরিবর্তন) হয়ে যায় অর্থাৎ হঠাৎ মাথা ঘোরা শুরু হয় ও জ্ঞান হারিয়ে যায় । তিনি বর্তমানে হাসপাতালে আছেন এবং ডাক্তাররা মিনিটে মিনিটে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছেন । তিনি বর্তমানে স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন এবং বিপদমুক্ত ।
কী এই রোগ ?
মূল কারণ হল ডিসোরিয়েন্টেশন যার অর্থ বিভ্রান্তি বা দিক পরিবর্তন । এটি কোনও পৃথক রোগ নয়, বরং একটি লক্ষণ । এর অর্থ হল মস্তিষ্ক হঠাৎ করে কম অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলে । চিকিৎসকদের মতে, গোবিন্দার আগের গুলির আঘাত থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল, যারফলে তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন । তাঁর এখন বয়স 61 । কয়েকদিন আগে মহারাষ্ট্র নির্বাচনের প্রচারণার সময় তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেছিলেন, তারপর একটি রোড শো মাঝপথে মুম্বই ফিরে আসার পথে এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন ৷
এই সমস্যার আসল কারণ কী ?
স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ডাঃ আনন্দ কুমার সাক্সেনা ব্যাখ্যা করেছেন, নিম্ন রক্তচাপ, জলশূন্যতা, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন বা ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও এই সমস্যার কারণ হতে পারে । গোবিন্দার ইতিমধ্যেই রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে । ডাক্তাররা বলেছেন তাঁরা বর্তমানে ইসিজি, রক্ত পরীক্ষা এবং মস্তিষ্কের স্ক্যান করছেন । যদি এটি নিম্ন রক্তচাপের কারণে হয়, তাহলে ওষুধ এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । যদি কোনও দীর্ঘস্থায়ী হৃদপিণ্ড বা মস্তিষ্কের সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে চিকিৎসার জন্য আরও সময় প্রয়োজন ।
এই সমস্যা কতটা বিপজ্জনক ?
অজ্ঞান হওয়া সাধারণত কোনও গুরুতর সমস্যা নয় । এটি তাপ, খিদে বা মানসিক চাপের কারণে হতে পারে । যদি এটি বারবার বা 60 বছরের বেশি বয়সি কারও মধ্যে ঘটে, তাহলে ডাক্তারের সচেতন থাকা উচিত । এটি হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক বা রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যাওয়ার লক্ষণও হতে পারে ।
চিকিৎসকদের মতে, সিনকোপ (অজ্ঞানতার জন্য একটি মেডিক্যাল শব্দ) প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে । বেশিরভাগই সেরে ওঠেন, তবে 10-12% মানুষের মধ্যে গুরুতর লক্ষণ দেখা দেয় । যদি কেউ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে তাদের অবিলম্বে পরীক্ষা করা উচিত ।
https://link.springer.com/article/10.1007/s10746-024-09748-z
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- হৃদরোগের অবনতি হলে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করা মারাত্মক হতে পারে
- এই লক্ষণ ক্যানসারের শুরু হতে পারে ! দূষণ কীভাবে ফুসফুসকে প্রভাবিত করে জেনে নিন চিকিৎসকের মতামত
- এই লক্ষণ ক্যানসারের শুরু হতে পারে ! দূষণ কীভাবে ফুসফুসকে প্রভাবিত করে জেনে নিন চিকিৎসকের মতামত
- ডাক্তারের পরামর্শগুলি ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করবে, আজ থেকে রুটিনে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন