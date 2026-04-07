এই ভিটামিন হয়ে উঠতে পারে নীরব ঘাতক ! ওঠানামাতে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি

ভিটামিন ও খনিজ উপাদান প্রাকৃতিকভাবেই আমাদের খাদ্যে বিদ্যমান থাকে । শরীরের সুষ্ঠু কার্যসম্পাদনের জন্য এগুলির সুষম গ্রহণ অপরিহার্য ।

Published : April 7, 2026 at 10:00 AM IST

একটি সুস্থ ও সুঠাম শরীর বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের প্রয়োজন হয়, যা আমরা সাধারণত আমাদের খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমেই গ্রহণ করে থাকি । তবে, আপনি কি সেই নির্দিষ্ট ভিটামিনগুলি সম্পর্কে অবগত যেগুলি ছাড়া শরীর তার বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই অপরিহার্য ভিটামিনের প্রধান উৎস সম্পর্কে যা দৈনিক প্রয়োজনীয় মাত্রা এবং অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবগুলি সম্পর্কে ।

মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাত্রা বেশি: ভিটামিনগুলিকে মূলত দু'টি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয় ৷ জল দ্রবণীয় এবং চর্বিতে দ্রবণীয় । 50 থেকে 70 বছর বয়সি পুরুষদের দৈনিক 1000 মিলিগ্রাম ভিটামিনের প্রয়োজন হলেও, একই বয়সসীমার নারীদের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনীয় মাত্রা হল 1200 মিলিগ্রাম ৷

এই পাঁচটি ভিটামিন ও খনিজের অভাব হতে দেবেন না:

আয়রন (Iron): রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এটি অপরিহার্য । এটি অসংখ্য এনজাইমের একটি মূল উপাদান এবং এটি একটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসাবেও কাজ করে । এর প্রধান উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে টুনা মাছ, ঝিনুক, মুসুর ডাল, শিম এবং কাজুবাদাম । আয়রনের অতিরিক্ত খাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের সৃষ্টি করতে পারে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতির ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে ।

জিঙ্ক (Zinc): এটিও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি অনেক এনজাইমের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। দুধ, বেকড বিনস এবং ছোলা হলো এর প্রধান উৎস। শরীরে জিঙ্কের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে তা তামার (Copper) অভাব সৃষ্টি করতে পারে।

ভিটামিন এ (Vitamin A): ত্বক, চোখ এবং মিউকাস মেমব্রেন বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সুস্থ রাখার জন্য এটি একটি অপরিহার্য ভিটামিন। গাজর, কুমড়ো, পালং শাক, মিষ্টি আলু এবং কড লিভার অয়েলকে ভিটামিন এ-এর চমৎকার উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ভিটামিন অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা আপনার ত্বক ও হাড়ের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

ভিটামিন সি (Vitamin C): যোজক কলা (connective tissues), হাড়, টেন্ডন এবং লিগামেন্টের জন্য ভিটামিন সি অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া এটি একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবেও কাজ করে । কমলালেবু, জাম্বুরা এবং স্ট্রবেরির মতো ফল এবং ব্রকলি ও টমেটোর মতো সবজি ভিটামিন সি-তে সমৃদ্ধ । এটি অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে ক্যালসিয়াম অক্সালেট কিডনি স্টোন বা পাথর হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।

ক্যালসিয়াম (Calcium): হৃদস্পন্দনের স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রাখা এবং স্নায়ু ও পেশির সঠিক কার্যকারিতার জন্য ক্যালসিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়া এটি হাড় গঠনের মূল উপাদান হিসেবেও কাজ করে । দুগ্ধজাত পণ্য যেমন দুধ, পনির, দই এবং ব্রোকলির মতো সবজি হল ক্যালসিয়ামের চমৎকার উৎস । এটি অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা হলে কিডনি তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারাতে পারে এবং শরীর অন্যান্য বিভিন্ন খনিজ উপাদান শোষণে বা গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে গ্রীষ্মের আদর্শ ! যা হিটস্ট্রোক ও জলশূন্যতা থেকে রক্ষা করতেও কার্যকর
  2. হজমের সমস্যা 2 দিনের কমে যাবে ! খাওয়ার পর এই ছোট অভ্যাসগুলি বাদ দিন
  3. গ্রীষ্মকালে পুদিনার এই শরবত পান করুন, সারাদিন থাকবেন হাইড্রেট
  4. বয়স যতই বাড়ুক, এই পাঁচটি খাবার নিয়মিত খেলে ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়বে না

