ঘাড় ও পিঠের ব্যথার আসল কারণ কি কোনও জিনগত পরিবর্তন ? গবেষণায় উঠে এসেছে নতুন তথ্য

ঘাড় ও পিঠের ব্যথার আসল কারণ কি কোনও জিনগত পরিবর্তন ? গবেষণায় উঠে এসেছে নতুন তথ্য
প্রতিদিন বাম বা স্প্রে ব্যবহার করা সত্ত্বেও কি ঘাড় ও পিঠের ব্যথা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না ? এর কারণ হতে পারে কোনও জিনগত ভিন্নতা ।
Published : August 14, 2026 at 4:56 PM IST
জীবনযাত্রার মান কমে যাওয়ার এই সময়ে ঘাড় ও পিঠের ব্যথা অত্যন্ত সাধারণ একটি সমস্যায় পরিণত হয়েছে ৷ সাধারণত দীর্ঘ সময় ধরে কুঁজো হয়ে ফোন ব্যবহার এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাবকেই এর কারণ হিসেবে দায়ী করা হয় । কিন্তু যদি বলা হয়, এই ব্যথার মূল কারণ আপনার জীবনযাত্রা নয়, বরং জিনের কার্যকারিতায় পরিবর্তন ?
সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় বিষয়টি উঠে এসেছে । জেব্রাফিশের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জিনের কার্যকারিতায় পরিবর্তনের ফলে ঘাড় ও পিঠে ব্যথা হতে পারে ।
জিনের কার্যকারিতায় পরিবর্তন মেরুদণ্ডের ডিস্কের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ:
এই গবেষণাটি ইঙ্গিত দেয়, জিনের কার্যকারিতায় পরিবর্তন ঘাড় ও পিঠে ব্যথার কারণ হতে পারে । যখন এই পরিবর্তনগুলি ঘটে, তখন মেরুদণ্ডের ডিস্কগুলি যা মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক 'শক অ্যাবসর্বার' বা আঘাত-প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে ৷ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে শুরু করে । গবেষণাটি Communications Biology জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে । এতে দেখা গিয়েছে, জিনের কার্যকারিতায় পরিবর্তনের ফলে মেরুদণ্ডে খনিজ পদার্থ জমা হতে পারে ৷ মূলত ভুল জায়গায় অবাঞ্ছিত হাড়ের গঠন যার ফলে মেরুদণ্ড শক্ত হয়ে যায় ।
দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার একমাত্র উপায় হিসাবে অস্ত্রোপচারই রয়ে গিয়েছে:
যুক্তরাজ্যের এডিনবরা ও ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন, এই গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলি পিঠের ব্যথার চিকিৎসায় ভবিষ্যতে ওষুধ তৈরির সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু বা 'টার্গেট' নির্দেশ করছে । পিঠের ব্যথার অন্যতম প্রধান কারণ হল মেরুদণ্ডের কশেরুকাগুলোর মধ্যবর্তী কুশন বা গদি হিসেবে কাজ করা ডিস্কগুলোর ধীরে ধীরে ক্ষয় হওয়া ৷ যে অবস্থাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক ডিজেনারেশন' বলা হয় । বর্তমানে এই প্রক্রিয়াটি থামানোর বা ক্ষতিগ্রস্ত ডিস্ককে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার মতো কোনও ওষুধ নেই ৷ ফলে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার একমাত্র উপায় হিসাবে অস্ত্রোপচারই অবশিষ্ট রয়েছে ।
শীঘ্রই ওষুধের মাধ্যমে মেরুদণ্ডের ডিস্কের রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হতে পারে:
ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবার্গের ‘ইনস্টিটিউট অফ জেনেটিক্স অ্যান্ড ক্যানসার’-এর প্রধান গবেষক এরিকা কাগু বলেন, ''কয়েক দশক ধরে ডিস্কের রোগের একমাত্র কার্যকর চিকিৎসা ছিল অস্ত্রোপচার । মেরুদণ্ড শক্ত হয়ে যাওয়ার পিছনের প্রক্রিয়াটি বোঝার মাধ্যমে আমাদের গবেষণায় এই প্রক্রিয়াকে ধীর করার বেশ কিছু উপায় উঠে এসেছে ৷ যার মধ্যে এমন একটি ওষুধের ব্যবহারও অন্তর্ভুক্ত, যা ইতিমধ্যেই রোগীদের নিরাপদে দেওয়া হচ্ছে ৷"
কাগু আরও বলেন, "এ বিষয়ে আরও কাজ করা প্রয়োজন ৷ তবে যে রোগটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষকে ভোগাচ্ছে এবং যার কোনও প্রতিকার ছিল না, তার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ।"
https://www.ed.ac.uk/news/new-insights-into-leading-cause-of-back-pain
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