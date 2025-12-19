ETV Bharat / health

ডিম ভেবে রোজ বিষ খাচ্ছেন না তো ? সতর্কতা জারি করল FSSAI

'সানডে হো ইয়া মনডে রোজ খাও আন্ডে'-এই কথাটি সকলের জানা । ডিমের প্রশ্ন এখন পুরনো হয়ে গিয়েছে । বলা হয় এটি প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ । শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ৷ আপনার শারীরিক শক্তি এবং স্বাস্থ্য উন্নত করার একটি ভালো উপায় । প্রোটিনের একটি প্রধান উৎস হিসেবে ডিম ব্যাপকভাবে খাওয়া হত ৷ কিন্তু এখন ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও মান কর্তৃপক্ষ (FSSAI) একই ডিমের গুণমানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে । খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগ (FSSAI) সোমবার দেশজুড়ে আঞ্চলিক অফিসগুলিকে ব্র্যান্ডেড এবং ব্র্যান্ডবিহীন উভয় ডিমের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য 10টি স্বীকৃত ল্যাবে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে । এই নমুনাগুলিতে নাইট্রোফুরানের উপস্থিতির জন্য বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হবে ।

ডিমের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । ডিমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে এই ডিমগুলিতে নাইট্রোফুরানের চিহ্ন থাকতে পারে । নাইট্রোফুরান অ্যান্টি-বায়োটিক যার খাদ্য উৎপাদনকারী প্রাণীদের মধ্যে ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি এই ওষুধগুলি হাঁস-মুরগি পালনে অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে অবশিষ্টাংশ ডিমে পৌঁছতে পারে । এই উদ্বেগের কারণে দেশব্যাপী নমুনা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

ডিমের মান নিয়ে প্রশ্ন: একটি অনলাইন প্রতিবেদন ডিমের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে । পরবর্তীতে বিষয়টি সোশাল মিডিয়া এবং জনসাধারণের বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে ৷ যারফলে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি পরীক্ষা শুরু করে । বিতর্ক আরও তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইগোজ তার পণ্যগুলিকে নিরাপদ ঘোষণা করে একটি স্পষ্টীকরণ জারি করে । জানা যায়, সর্বশেষ ল্যাব পরীক্ষার রিপোর্ট এখন 25 ডিসেম্বর থেকে পাওয়া যাবে এবং সকলের রেফারেন্সের জন্য সেগুলি সর্বজনীনভাবে শেয়ার করা হবে ৷ কোম্পানিটি সোশাল মিডিয়ায় এক বিবৃতিতে এটি প্রকাশ করেছে ৷

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন ?

তবে চিকিৎসকরা জানাচছেন, পোল্ট্রি খাতে অ্যান্টি-বায়োটিক অপব্যবহারের সমস্যা এখনও একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য উদ্বেগের বিষয় । ড. জেনিথ লোভানশি সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো আপলোড করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন ডিমে এই সমস্য়া শরীরের জন্য ঝুঁকি হতে পারে ৷

অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা জানান, নাইট্রোফুরান বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ এটি রান্নার পরেও ডিমে থাকতে পারে ৷ তারা উল্লেখ করেছেন ৷ এই ধরনের দূষিত ডিমের দীর্ঘায়িত ব্যবহার জেনেটিক ক্ষতি এবং প্রাণী গবেষণায় ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত । এটি লিভার এবং কিডনির ক্ষতিও করতে পারে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

