গ্রীষ্মকালে কি শাকসবজিও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় ? সতেজ রাখার সঠিক উপায় জানিয়েছে FSSAI

গ্রীষ্মকালে কি শাকসবজিও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় ? সতেজ রাখার সঠিক উপায় জানিয়েছে FSSAI
গ্রীষ্মকালে শাকসবজি পচে যাওয়া রোধ করতে FSSAI বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে ৷
Published : June 5, 2026 at 4:58 PM IST
গ্রীষ্মকালে তীব্র গরম ও আর্দ্রতা কেবল আমাদের জীবনকেই দুর্বিষহ করে তোলে না, বরং রান্নাঘরে থাকা শাকসবজিও খুব দ্রুত নষ্ট করে দেয় । ভুল পদ্ধতিতে সবজি সংরক্ষণ করলে তা যেমন সময়ের আগেই পচে যেতে পারে, তেমনি ক্ষতিকর ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ঝুঁকিও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায় ।
এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, দেশের খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা 'এফএসএসএআই' (FSSAI) সবজি সংরক্ষণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছে জেনে নেওয়া প্রয়োজন, দীর্ঘ সময় ধরে সবজি নিরাপদ ও সতেজ রাখার সেই জরুরি উপায়গুলি জেনে নেওয়া যাক ।
শাকসবজি পচে যাওয়া কীভাবে রোধ করবেন ?
এফএসএসএআই (FSSAI)-এর পরামর্শ অনুযায়ী, পালং শাক, মেথি ও ধনেপাতার মতো সবুজ শাকসবজি সংরক্ষণের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে । বাজার থেকে আনার পর এগুলি ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিন । এরপর সংরক্ষণের জন্য একটি পরিষ্কার পেপার টাওয়েল বা সুতির কাপড়ে মুড়িয়ে রাখুন ।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শাকসবজি মোড়ানোর জন্য কখনোই খবরের কাগজ ব্যবহার করবেন না । এর পরিবর্তে পেপার টাওয়েল ব্যবহার করা ভালো, কারণ এটি শাকসবজি থেকে নির্গত অতিরিক্ত আর্দ্রতা সহজেই শুষে নেয় এবং শাকসবজিকে নরম বা পচে যাওয়া থেকে রক্ষা করে ।
প্লাস্টিকের ব্যাগকে ‘না’ বলুন: বাজার থেকে শাকসবজি আনার সময় যে প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করা হয় ৷ আমরা প্রায়ই সেগুলিতে করেই সেগুলো ফ্রিজে রেখে দিই । গ্রীষ্মকালে এই ব্যাগগুলোর ভেতরে গ্যাস ও বাষ্প জমে যায়, যা শাকসবজি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ।
এক্ষেত্রে FSSAI জালিযুক্ত ব্যাগ বা ‘মেশ ব্যাগ’ ব্যবহারের পরামর্শ দেয় । এর ফলে শাকসবজির মধ্যে বাতাস চলাচল স্বাভাবিক থাকে । এছাড়া, ফ্রিজে অতিরিক্ত শাকসবজি বা অন্যান্য জিনিস গাদাগাদি করে রাখবেন না ৷ কারণ অতিরিক্ত জিনিস ঠাসাঠাসি করে রাখলে ফ্রিজের ঠান্ডা রাখার কার্যকারিতা ব্যাহত হয় এবং শাকসবজি দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
সব ধরনের সবজি কি ফ্রিজে রাখা জরুরি ?
অনেকেই মনে করেন যে সব সবজি ফ্রিজে রাখলে তা সতেজ থাকে, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। সব সবজির জন্য ঠান্ডা তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় না ।
যেসব সবজি বাইরে রাখা উচিত: আলু, পেঁয়াজ, টমেটো এবং শসা ফ্রিজে না রেখে সাধারণ তাপমাত্রায় খোলা জায়গায় রাখা উচিত ।
যেসব সবজি ফ্রিজে রাখা উচিত: পাতাযুক্ত শাকসবজি ছাড়াও লেবু এবং কাঁচালঙ্কা সবসময় ফ্রিজের 'ভেজিটেবল বক্স'-এ সংরক্ষণ করা উচিত ।
ফ্রিজের তাপমাত্রা কত হওয়া উচিত ?
খাদ্য নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুযায়ী, গ্রীষ্মকালে সবজি ও খাবার নিরাপদ রাখতে ফ্রিজের মূল অংশের তাপমাত্রা 1 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখা উচিত ।