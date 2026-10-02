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বাজারে কি সত্যিই প্লাস্টিকের ডিম বিক্রি হচ্ছে ? FSSAI-এর একটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝে নিন

EGG REAL OR NOT: ডিমের সতেজতা যাচাই করার জন্য FSSAI জলের মাধ্যমে একটি সহজ পরীক্ষার পদ্ধতি জানিয়েছে ।

Health News
FSSAI-এর একটি সহজ পরীক্ষা (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 2, 2026 at 5:39 PM IST

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বর্তমানে ইন্টারনেটে 'প্লাস্টিক ডিম'-এর ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে । এসব দেখে যে কারও মনেই দুশ্চিন্তা জাগতে পারে ৷ আমরা যেসব ডিম খাচ্ছি, সেগুলি কি আসলে নকল ?

বাজারে বিক্রি হওয়া ডিমের আসল-নকল বা গুণমাণ নিয়ে মানুষের মনে প্রায়ই বিভ্রান্তি দেখা দেয় । এই ভয় ও ভুল ধারণা দূর করতে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ (FSSAI) একটি অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি জানিয়েছে । এই সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে আপনি নিজের রান্নাঘরেই যাচাই করে নিতে পারবেন যে ডিমটি ফ্রেস নাকি পুরনো ।

ঘরে বসেই ঠিক করুন আসল না নকল ?

FSSAI ডিমের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য একটি খুব পুরানো এবং কার্যকর পদ্ধতি দিয়েছে ৷ যাকে বলা হয় ডিমের জল পরীক্ষা । এর জন্য আপনার কোনও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই । শুধু একটি গ্লাস নিন এবং জল দিয়ে পূরণ করুন ।

এবার ডিমটি সেই জলে রাখুন এবং দেখুন কী ঘটে ৷

ফ্রেস ডিম: ডিমটি যদি সত্যিই তাজা এবং খাওয়ার উপযোগী হয়, তবে এটি পাত্রের একেবারে নীচে ডুবে যাবে এবং তলানিতে সমান্তরালভাবে পড়ে থাকবে ।

পুরনো ডিম: ডিমটি যদি বাসি বা বেশ পুরানো হয়, তবে এটি পানির উপরিভাগের কাছাকাছি ভাসবে অথবা জলের মধ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ।

কুসুম ও সাদা অংশ মিশে যাওয়া কি নকল ডিমের লক্ষণ ?

সোশাল মিডিয়ায় একটি প্রচলিত গুজব রয়েছে যে, ডিম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই যদি কুসুম ও সাদা অংশ মিশে যায়, তবে বুঝতে হবে ডিমটি প্লাস্টিকের তৈরি । এফএসএসএআই (FSSAI)-এর মতে, এই দাবিটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ।

বাস্তবে, ডিম যত পুরনো হতে থাকে, এর অভ্যন্তরীণ গঠন ও দৃঢ়তা ততই দুর্বল হয়ে পড়ে । এর ফলে কুসুম ও সাদা অংশ সহজেই মিশে যায় । এটি মূলত ডিমের স্বাভাবিক পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া ৷ এটি ডিম নকল বা প্লাস্টিকের তৈরি হওয়ার কোনও প্রমাণ নয় ।

ডিমের ভিতরটা কেন শুকিয়ে যায় এবং এর ফলে কেন এটি জলে ভাসে ?

ডিমের খোসা বাইরে থেকে নিরেট মনে হলেও, আসলে এতে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিমের ভিতরের আর্দ্রতা এই ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি দিয়ে বাষ্পীভূত হয়ে বেরিয়ে যায় এবং সেই জায়গাটি বাতাস দখল করে নেয় ।

ডিমের ভিতরে বাতাসের এই অংশটি (এয়ার পকেট) বড় হতে থাকে, ফলে ডিমটি হালকা হয়ে যায় এবং জলে ভাসতে শুরু করে । এই কারণেই অনেক পুরানো ডিম ভাঙলে ভিতরটা বেশ শুকনো মনে হয় ।

তাই, প্লাস্টিকের ডিম নিয়ে ভীতি ছড়ানো কোনও সোশাল মিডিয়া ভিডিয়ো যদি আপনার চোখে পড়ে, তবে আতঙ্কিত না হয়ে কেবল এক গ্লাস জল নিন এবং নিজেই ডিমটি পরীক্ষা করে দেখুন ।

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PLASTIC EGGS
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ডিমের সতেজতা
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