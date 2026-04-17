FSSAI-এর কঠোর নির্দেশিকা জারি !  রাসায়নিক ব্যবহার করে ফল পাকানো শরীরের জন্য ভীষণ ক্ষতি

FSSAI কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকানোর জন্য রাসায়নিক ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ।

ফল পাকানো নিয়ে FSSAI-এর কঠোর নির্দেশিকা জারি (Getty Image, X handles)
Published : April 17, 2026 at 3:07 PM IST

ফল কৃত্রিমভাবে পাকানো রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে । 2026 সালের 16 এপ্রিল জারি করা নির্দেশাবলিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করে ফল পাকানো সম্পূর্ণ বেআইনি এবং এখন থেকে এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । বিশেষ করে, ক্যালসিয়াম কার্বাইডের মতো বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৷ তবে এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বেশ কিছু স্থানে এর ব্যবহার অব্যাহত থাকায়, এখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির নজরদারি ও তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়েছে ।

চলবে ধারাবাহিক পরিদর্শন: বর্তমানে বাজারে অনেক ব্যবসায়ীই দ্রুত মুনাফা লাভের আশায় আম, কলা ও পেঁপের মতো ফলগুলি দ্রুত পাকানোর জন্য রাসায়নিকের আশ্রয় নিচ্ছেন । FSSAI-এর জারি করা নতুন নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে, এখন থেকে পাইকারি বাজার, গুদাম এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে ধারাবাহিকভাবে পরিদর্শন চালানো হবে । যেখানেই কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ নজরে আসবে, সেখানেই অবিলম্বে অভিযান চালানো হবে এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । এখন থেকে ফলের গুণমান কিংবা জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনও প্রকার আপস করা হবে না ।

কোন কোন রাসায়নিক ব্যবহৃত হয় ?

ফল দ্রুত পাকানোর জন্য ক্যালসিয়াম কার্বাইড হল সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক । জলের সংস্পর্শে এলে এটি অ্যাসিটিলিন গ্যাস নির্গত করে, যার ফলে ফলগুলিকে কৃত্রিমভাবে পাকানো বলে মনে হয় । এছাড়াও, কিছু ব্যবসায়ী 'ইথেফন' (Ethephon) নামক একটি রাসায়নিকের দ্রবণ তৈরি করেন এবং ফলগুলিকে তাতে ডুবিয়ে নেন ।

ক্যালসিয়াম কার্বাইড কেন বিপজ্জনক ?

ক্যালসিয়াম কার্বাইডে আর্সেনিক ও ফসফরাসের মতো বিষাক্ত উপাদান থাকতে পারে, যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর । যদিও এই রাসায়নিকটি ফলের বাইরের অংশকে পাকিয়ে তোলে, কিন্তু ফলের ভেতরের অংশটি কাঁচাই থেকে যেতে পারে । এই ধরনের ফল খেলে শরীর সঠিক পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে ।

স্বাস্থ্য সমস্যা: যদি দীর্ঘ সময় ধরে এমন রাসায়নিকের সাহায্যে পাকানো ফল খাওয়া হয়, তবে শরীরের ওপর এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর হতে পারে । এটি স্নায়ুতন্ত্রের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ৷ যকৃৎ ও বৃক্ক (কিডনি) সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, পরিপাকতন্ত্রের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এবং এমনকি ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগের ঝুঁকিও বাড়িয়ে তুলতে পারে । ঠিক এই কারণেই FSSAI এর ব্যবহারের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ।

নিরাপদ পদ্ধতি কোনটি ?

FSSAI-এর মতে, ফল পাকানোর একমাত্র নিরাপদ পদ্ধতি হিসাবে ইথিলিন গ্যাসের ব্যবহারকেই গণ্য করা হয় । এটি প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত একটি গ্যাস, যা ফল পাকার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সময়ও জৈবিকভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে । তবে, ইথিলিন গ্যাসের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নির্ধারিত বিধিমালা ও সীমার কঠোর অনুসরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক ।

পরিদর্শন কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হবে: খাদ্য নিরাপত্তা দফতরের দলগুলি এখন থেকে পাইকারি বাজার এবং স্থানীয় বাজারগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন চালাবে । এই উদ্দেশ্যে, বিশেষ 'টেস্ট পেপার' ব্যবহার করা হবে যার মাধ্যমে যাচাই করা হবে যে ফলগুলি প্রাকৃতিকভাবে পেকেছে নাকি রাসায়নিক ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে পাকানো হয়েছে । যদি কারও কাছে নিষিদ্ধ রাসায়নিক পাওয়া যায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

সতর্কতা: ফল কেনার সময় ক্রেতাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । যেসব ফল দেখতে অতিরিক্ত চকচকে, যাদের রঙ একদম নিখুঁত ও সমরূপ, কিংবা যেগুলি অস্বাভাবিক দ্রুত পেকেছে বলে মনে হয় সেগুলি কেনা এড়িয়ে চলাই শ্রেয় । যদিও এই ধরনের ফল দেখতে বেশ আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, কিন্তু তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । সার্বিকভাবে, জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজারে বিক্রিত ফলের গুণমানের ওপর এখন কঠোর নজরদারি রাখা হচ্ছে ।

