FSSAI-এর কঠোর নির্দেশিকা জারি ! রাসায়নিক ব্যবহার করে ফল পাকানো শরীরের জন্য ভীষণ ক্ষতি
FSSAI কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকানোর জন্য রাসায়নিক ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ।
Published : April 17, 2026 at 3:07 PM IST
ফল কৃত্রিমভাবে পাকানো রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে । 2026 সালের 16 এপ্রিল জারি করা নির্দেশাবলিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করে ফল পাকানো সম্পূর্ণ বেআইনি এবং এখন থেকে এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । বিশেষ করে, ক্যালসিয়াম কার্বাইডের মতো বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৷ তবে এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বেশ কিছু স্থানে এর ব্যবহার অব্যাহত থাকায়, এখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির নজরদারি ও তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়েছে ।
চলবে ধারাবাহিক পরিদর্শন: বর্তমানে বাজারে অনেক ব্যবসায়ীই দ্রুত মুনাফা লাভের আশায় আম, কলা ও পেঁপের মতো ফলগুলি দ্রুত পাকানোর জন্য রাসায়নিকের আশ্রয় নিচ্ছেন । FSSAI-এর জারি করা নতুন নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে, এখন থেকে পাইকারি বাজার, গুদাম এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে ধারাবাহিকভাবে পরিদর্শন চালানো হবে । যেখানেই কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ নজরে আসবে, সেখানেই অবিলম্বে অভিযান চালানো হবে এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । এখন থেকে ফলের গুণমান কিংবা জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনও প্রকার আপস করা হবে না ।
FSSAI has ordered strict enforcement across states to intensify action against illegal fruit ripening agents, reiterating that the use of calcium carbide for artificial ripening of fruits such as mangoes, bananas & papayas is strictly prohibited. pic.twitter.com/OJ6JBqRn7u— FSSAI (@fssaiindia) April 16, 2026
কোন কোন রাসায়নিক ব্যবহৃত হয় ?
ফল দ্রুত পাকানোর জন্য ক্যালসিয়াম কার্বাইড হল সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক । জলের সংস্পর্শে এলে এটি অ্যাসিটিলিন গ্যাস নির্গত করে, যার ফলে ফলগুলিকে কৃত্রিমভাবে পাকানো বলে মনে হয় । এছাড়াও, কিছু ব্যবসায়ী 'ইথেফন' (Ethephon) নামক একটি রাসায়নিকের দ্রবণ তৈরি করেন এবং ফলগুলিকে তাতে ডুবিয়ে নেন ।
ক্যালসিয়াম কার্বাইড কেন বিপজ্জনক ?
ক্যালসিয়াম কার্বাইডে আর্সেনিক ও ফসফরাসের মতো বিষাক্ত উপাদান থাকতে পারে, যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর । যদিও এই রাসায়নিকটি ফলের বাইরের অংশকে পাকিয়ে তোলে, কিন্তু ফলের ভেতরের অংশটি কাঁচাই থেকে যেতে পারে । এই ধরনের ফল খেলে শরীর সঠিক পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে ।
স্বাস্থ্য সমস্যা: যদি দীর্ঘ সময় ধরে এমন রাসায়নিকের সাহায্যে পাকানো ফল খাওয়া হয়, তবে শরীরের ওপর এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর হতে পারে । এটি স্নায়ুতন্ত্রের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ৷ যকৃৎ ও বৃক্ক (কিডনি) সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, পরিপাকতন্ত্রের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এবং এমনকি ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগের ঝুঁকিও বাড়িয়ে তুলতে পারে । ঠিক এই কারণেই FSSAI এর ব্যবহারের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ।
নিরাপদ পদ্ধতি কোনটি ?
FSSAI-এর মতে, ফল পাকানোর একমাত্র নিরাপদ পদ্ধতি হিসাবে ইথিলিন গ্যাসের ব্যবহারকেই গণ্য করা হয় । এটি প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত একটি গ্যাস, যা ফল পাকার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সময়ও জৈবিকভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে । তবে, ইথিলিন গ্যাসের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নির্ধারিত বিধিমালা ও সীমার কঠোর অনুসরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক ।
পরিদর্শন কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হবে: খাদ্য নিরাপত্তা দফতরের দলগুলি এখন থেকে পাইকারি বাজার এবং স্থানীয় বাজারগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন চালাবে । এই উদ্দেশ্যে, বিশেষ 'টেস্ট পেপার' ব্যবহার করা হবে যার মাধ্যমে যাচাই করা হবে যে ফলগুলি প্রাকৃতিকভাবে পেকেছে নাকি রাসায়নিক ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে পাকানো হয়েছে । যদি কারও কাছে নিষিদ্ধ রাসায়নিক পাওয়া যায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।
সতর্কতা: ফল কেনার সময় ক্রেতাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । যেসব ফল দেখতে অতিরিক্ত চকচকে, যাদের রঙ একদম নিখুঁত ও সমরূপ, কিংবা যেগুলি অস্বাভাবিক দ্রুত পেকেছে বলে মনে হয় সেগুলি কেনা এড়িয়ে চলাই শ্রেয় । যদিও এই ধরনের ফল দেখতে বেশ আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, কিন্তু তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । সার্বিকভাবে, জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজারে বিক্রিত ফলের গুণমানের ওপর এখন কঠোর নজরদারি রাখা হচ্ছে ।