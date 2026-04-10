সাধারণ ফুসকুড়িও হয়ে উঠতে পারে প্রাণঘাতী, হামের মতো রোগ থেকে আজই সাবধান হোন

সাধারণ ফুসকুড়িও হয়ে উঠতে পারে প্রাণঘাতী, হামের মতো রোগ থেকে আজই সাবধান হোন
বাংলাদেশে হাম ব্যাপক তাণ্ডব চালাচ্ছে । এই পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু জনের মৃত্যু হয়েছে । এই রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য টিকাদান অপরিহার্য ।
Published : April 10, 2026 at 3:32 PM IST
এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে হাম রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু জনের প্রাণহানি ঘটেছে । ধারণা করা হচ্ছে, সারা দেশে বর্তমানে প্রায় অনেক রোগী এই রোগে আক্রান্ত ৷ যাঁদের অধিকাংশই শিশু । যদিও আক্রান্ত রোগীরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তবুও পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি ।
হাম যা ইংরেজিতে 'Measles' নামেই পরিচিত ৷ যা একটি ছোঁয়াচে ভাইরাসজনিত রোগ । শরীরে ফুসকুড়ি বা র্যাশ ওঠা এবং ফ্লু-সদৃশ উপসর্গ দেখা দেওয়া এই রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই রোগ কীভাবে মানবদেহকে আক্রান্ত করে ? এর লক্ষণগুলো কী কী এবং এটি প্রতিরোধে কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ।
হাম কী ?
হাম হল একটি অত্যন্ত সংক্রামক রোগ ৷ যা বাতাসের মাধ্যমে দ্রুত এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে । এই রোগের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হল শরীরে লালচে দাগ বা ফুসকুড়ি দেখা দেওয়া ৷ যা মানুষ শুরুতে সাধারণ কোনও র্যাশ বা ফুসকুড়ি বলে ভুল করে ৷ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এটি তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর একটি রোগ ।
সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করা হলে, এটি নিউমোনিয়া এবং মস্তিষ্কের প্রদাহের মতো প্রাণঘাতী পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে ।
হামের লক্ষণগুলি কী কী ?
হামের লক্ষণগুলি সাধারণত ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার প্রায় 10 থেকে 14 দিন পর প্রকাশ পায় ।
তীব্র জ্বর: এই সংক্রমণের শুরুটা প্রায়শই খুব তীব্র জ্বর দিয়ে হয় ।
কাশি ও সর্দি: শুকনো কাশি এবং নাক দিয়ে জল পড়া হল এর প্রাথমিক লক্ষণ ।
লাল চোখ: চোখে অস্বস্তি, লালচে ভাব অথবা চোখ দিয়ে জল পড়তে পারে ।
কপলিক স্পট (Koplik Spots): মুখের ভিতর গালের ভিতরের আস্তরণে সাদা কেন্দ্রবিশিষ্ট ছোট ছোট লাল দাগের উপস্থিতি হল হামের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ ।
শরীরে ফুসকুড়ি: জ্বর শুরু হওয়ার কয়েক দিন পর, সাধারণত মুখমণ্ডল থেকে শুরু করে সারা শরীরে চ্যাপ্টা লাল রঙের ফুসকুড়ি ছড়িয়ে পড়ে ।
অন্যান্য লক্ষণ: ক্লান্তি, গলা ব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা এবং হজমজনিত সমস্যা ৷ যেমন ডায়রিয়া ও বমি দেখা দিতে পারে ।
এটি কীভাবে ছড়ায় ?
হাম একটি বায়ুবাহিত রোগ । যখন কোনও আক্রান্ত ব্যক্তি কাশি বা হাঁচি দেন, তখন ভাইরাসের কণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে । এই ভাইরাস বাতাসে কিংবা দূষিত কোনও পৃষ্ঠতলে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে । যদি কোনও সুস্থ ব্যক্তি সেই বাতাস নিঃশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করেন, অথবা কোনও দূষিত পৃষ্ঠতল স্পর্শ করার পর নিজের নাক বা মুখ স্পর্শ করেন, তবে তিনিও সংক্রমিত হতে পারেন ।
প্রতিরোধে কী করা যেতে পারে ?
হাম প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর ও নিরাপদ উপায় হল টিকাদান । এছাড়া, আরও কিছু নির্দিষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেও সুরক্ষিত থাকা সম্ভব ৷
টিকাকরণ অত্যন্ত জরুরি: MMR টিকা হাম, মাম্পস এবং রুবেলা থেকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে MMR টিকার দুটি ডোজ দেওয়া হয় । প্রথম ডোজটি 12 থেকে 15 মাস বয়সের মধ্যে এবং দ্বিতীয় ডোজটি 4 থেকে 6 বছর বয়সের মধ্যে দেওয়া হয় । যেসব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শৈশবে এই টিকা নেননি, তাঁদেরও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এই টিকা গ্রহণ করা উচিত ।
পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন: নিয়মিত সাবান ও জল দিয়ে অন্তত 20 সেকেন্ড ধরে আপনার হাত ধুয়ে নিন । যদি সাবান হাতের কাছে না থাকে, তবে 70-80% অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন । কাশি বা হাঁচির সময় টিস্যু ব্যবহার করুন এবং ব্যবহারের পরপরই সেটি বর্জ্য ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিন ।
সংক্রমিত ব্যক্তিদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন: আপনার আশেপাশে যদি কারো হাম হয়ে থাকে, তবে তাঁর থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন । ভিড়পূর্ণ বা অপর্যাপ্ত বায়ুচলাচলযুক্ত স্থানগুলোতে যাওয়া এড়িয়ে চলুন । শরীরে ফুসকুড়ি বা র্যাশ দেখা দেওয়ার পর থেকে চার দিন পর্যন্ত সংক্রমিত ব্যক্তির আইসোলেশন বা সঙ্গনিরোধে থাকা উচিত ।
চিকিৎসকের পরামর্শ নিন: আপনি যদি কোনও সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে থাকেন, তবে 72 ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । যথাসময়ে টিকা গ্রহণ করলে গুরুতর অসুস্থতা প্রতিরোধ করা সম্ভব ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)