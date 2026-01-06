ওজন কমাতে চাইছেন ? আজ থেকেই এই জিনিস খাওয়া বন্ধ করুন ! কী বলছেন পুষ্টিবিদ
আপনি কি ওজন কমাতে চাইছেন ? খাদ্যতালিকায় কিছু পরিবর্তন আনলেই ওজন কমাতে সক্ষম হবেন ৷
Published : January 6, 2026 at 12:13 PM IST
ওজন কমানোর যাত্রায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল জিমে ঘাম ঝরানো নয়, বরং রান্নাঘর এবং খাবার টেবিলে শৃঙ্খলা বজায় রাখা । আমরা প্রায়ই ভাবি যে একটু মিষ্টি বা একটু ভাজা খাবার ক্ষতিকর হবে না, কিন্তু এই ছোট ছোট ভুলগুলো আমাদের বিপাককে ধীর করে দেয় ।
আপনি যদি সত্যিই ওজন কমাতে চান, তাহলে খাদ্যতালিকা থেকে কিছু খাবার বাদ দেওয়া উচিত । আসলে কিছু খাবার আপনার ওজন বাড়িয়ে রাখে, যতই ব্যায়াম করুন না কেন । পুষ্টিবিদ রাখি চট্টোপাধ্যায় জানান, সেই খাবারগুলি সম্পর্কে যা ওজন কমানোর যাত্রায় একদমই খাওয়া উচিত নয় ৷
চিনি এবং চিনিযুক্ত পানীয়: চিনি ওজন কমানোর সবচেয়ে বড় শত্রু । সাদা চিনিতে কেবল ক্যালোরি থাকে, পুষ্টি থাকে না । যখন আপনি খুব বেশি চিনি খান, তখন শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বেড়ে যায় ৷ যা চর্বি পোড়ানোর প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে ।
তাই সোডা, কোল্ড ড্রিঙ্কস, প্যাকেটজাত জুস, মিষ্টি এবং চা-কফিতে অতিরিক্ত চিনি খাওয়া এড়িয়ে চলুন । যদি আপনার মিষ্টি খাওয়ার বেশি ইচ্ছা থাকে, তাহলে সীমিত পরিমাণে গুড়, মধু বা ফ্রেস ফল খান ।
তবে পুষ্টিবিদের মতে চিনির বিকল্প যেগুলি খাওয়া হয় সেগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে না খাওয়া ভালো ৷ তারসঙ্গে অতিরিক্ত নুনও ওজনকে বাড়িয়ে তোলে ৷
পরিশোধিত সাদা আটা এবং কার্বোহাইড্রেট: পরিশোধিত সাদা আটা সাধারণত একটা বিষ ৷ কারণ এটি প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় এর সমস্ত ফাইবার এবং পুষ্টি উপাদান সরিয়ে দেয় । এটি পেটে লেগে থাকে এবং হজম প্রক্রিয়া ধীর করে দেয় । পরিশোধিত সাদা আটা দিয়ে তৈরি খাবার দ্রুত রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায়, যার ফলে আপনার দ্রুত খিদে লাগে ।
অতএব পিৎজা, পাস্তা, পাউরুটি, বিস্কুট, সিঙারা এড়িয়ে চলা ভালো । পরিশোধিত আটার পরিবর্তে ওটস, রাগি, বাজরা বা ভুসি আটার মতো গোটা শস্যের আটা খান ।
ভাজা এবং জাঙ্ক ফুড: জাঙ্ক ফুড এবং গভীর ভাজা খাবারে ট্রান্স ফ্যাট এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি থাকে । এই খাবারগুলি কেবল ওজন বৃদ্ধিতেই অবদান রাখে না বরং কোলেস্টেরলও বাড়ায়, যা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় । এগুলিতে উচ্চ পরিমাণে লবণ থাকে, যা জল ধরে রাখার কারণ হয় এবং আপনাকে ফুলে ওঠা দেখায় ।
ভাজা খাবারের পরিবর্তে বেকড, গ্রিলড বা স্টিমড খাবার উপকারী । উপরন্তু, মাখন বা ভাজা বাদাম স্ন্যাকিংয়ের জন্য আরও ভাল বিকল্প ।
প্রক্রিয়াজাত এবং প্যাকেটজাত খাবার: কম ফ্যাট বা ডায়েট স্ন্যাকস হিসাবে বাজারজাত করা প্রস্তুত প্যাকেটজাত খাবার প্রায়শই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক । এগুলিতে প্রিজারভেটিভ, চিনি এবং ক্যালোরি থাকে, যা ওজন কমানোর পরিবর্তে ওজন বাড়ায় । ফলে প্যাকেটজাত স্যুপ, রেডি-টু-ইট খাবার, প্রক্রিয়াজাত মাংস এবং ডায়েট স্ন্যাকস এড়িয়ে চলুন । সর্বদা তাজা, ঘরে রান্না করা খাবার খান ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)