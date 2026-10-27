ডিপ্রেশনকে বলুন বাই-বাই, শরীরে 'হ্যাপি হরমোন' বাড়াবে রান্নাঘরের এই 10টি উপাদান

ডিপ্রেশনকে বলুন বাই-বাই, শরীরে 'হ্যাপি হরমোন' বাড়াবে রান্নাঘরের এই 10টি উপাদান
Happy Hormones: সকালের হাসিমুখ থেকে শুরু করে রাতের প্রশান্ত ঘুম পর্যন্ত আমাদের খাওয়া-দাওয়া আমাদের সুখের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
Published : October 27, 2026 at 3:34 PM IST
সকালের প্রথম হাসি থেকে শুরু করে রাতের প্রশান্তিময় ঘুম, আমাদের সুখ গড়ে ওঠে দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট অনেক মুহূর্তের সমন্বয়ে । তবে আপনি কি জানেন, পাতে থাকা খাবার এই মুহূর্তগুলোকে বিশেষ করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ? আমরা প্রায়শই সুখকে বাইরের পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করি, অথচ সুখের আসল রহস্য লুকিয়ে আছে আমাদের শরীরের ভিতরেই ।
আমাদের শরীরে উৎপন্ন ‘হ্যাপি হরমোন’ বা সুখের হরমোনগুলি আমাদের মেজাজ, চিন্তাভাবনা এবং শক্তির মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে । সঠিক খাবার নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবেই এই হরমোনগুলিকে সক্রিয় করে তোলা সম্ভব । আর তাই বলা হয়ে থাকে, সুখই হল জীবনের মূল নির্যাস আর এই সুখের পথে যাত্রার শুরুটা হয় সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে । চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোন কোন খাবার এই ‘হ্যাপি হরমোন’ বাড়াতে সাহায্য করতে পারে ?
যেসব খাবার 'হ্যাপি হরমোন' বা আনন্দদায়ক হরমোনের নিঃসরণ ঘটায়
ডার্ক চকলেট: ডার্ক চকলেটে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড ও ম্যাগনেসিয়াম মস্তিষ্ককে শিথিল করতে এবং ডোপামিন নিঃসরণে সহায়তা করে । এই কারণেই সামান্য একটু ডার্ক চকলেট মানসিক চাপ কমিয়ে আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে ।
কলা: প্রাকৃতিকভাবে মেজাজ ভালো করার একটি দারুণ উৎস হল কলা । এতে ট্রিপটোফ্যান থাকে, যা শরীরে সেরোটোনিনে রূপান্তরিত হয় । এটি তাৎক্ষণিকভাবে শক্তির জোগান দেয় এবং ক্লান্তি ও বিরক্তি দূর করতে সাহায্য করে ।
দই: দইয়ে থাকা প্রোবায়োটিক অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় ৷ যা পরোক্ষভাবে মানসিক চাপ কমায় । অন্ত্রের সুস্বাস্থ্য মেজাজের ওপর সরাসরি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে ।
আখরোট: দেখতে অনেকটা মানুষের মস্তিষ্কের মতো এই বাদামটি ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিডে ভরপুর । এটি বিষণ্নতার লক্ষণ কমাতে এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা বাড়াতে সাহায্য করে ।
ওটস: ওটস থেকে ধীরে ধীরে শক্তি নির্গত হয়, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে । এটি মেজাজের আকস্মিক পরিবর্তন (মুড সুইং) কমিয়ে সারাদিন মনকে শান্ত ও স্থির রাখে ।
বেরি জাতীয় ফল: স্ট্রবেরি বা ব্লুবেরির মতো বেরি জাতীয় ফলে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে । এগুলো মানসিক চাপের হরমোন কমাতে এবং মনকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে, যা আনন্দের অনুভূতি বাড়িয়ে তোলে ।
পালং শাক: পালং শাকে থাকা ম্যাগনেসিয়াম এন্ডোরফিন হরমোনের নিঃসরণ বাড়ায় । এই হরমোন ক্লান্তি, অস্থিরতা ও নেতিবাচক আবেগ কমিয়ে মনকে প্রশান্ত করে ।
ডিম: প্রোটিন ও ভিটামিন ডি-এর চমৎকার উৎস হল ডিম । এটি ডোপামিনের মাত্রা বজায় রাখতে এবং কর্মস্পৃহা বাড়াতে সাহায্য করে, যা আপনাকে আনন্দিত রাখে ।
চর্বিযুক্ত মাছ: স্যামন বা ম্যাকেরেলের মতো মাছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে । এগুলি মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় এবং বিষণ্নতার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ।
হলুদ: হলুদে থাকা কারকিউমিন নামক সক্রিয় উপাদানটি মস্তিষ্কের 'হ্যাপি হরমোন'গুলোকে সক্রিয় করে তোলে, প্রদাহ কমায় এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক শক্তি বজায় রাখতে সহায়তা করে ।
সুখ খুব দূরের কোনও বিষয় নয় ৷ এটি লুকিয়ে আছে আপনার প্রতিদিনের খাবারের প্লেটেই । তাই সঠিক খাবার বেছে নিলে শরীর প্রাকৃতিকভাবেই আনন্দের সংকেত পাঠাতে শুরু করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5719018/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)